Mar 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1868.50 NSE 4348.50 FIMMDA 9848.50 ============= TOTAL 16065.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE069A08012 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.40% 23-Nov-12 98.6200 10.4000 450.00 INE670L07032 HBL REALTORS PVT LTD 0.00% 03-Nov-13 100.0000 0.0000 63.00 INE670L07024 HBL REALTORS PVT LTD 0.00% 03-Jan-14 100.0000 0.0000 51.50 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.00% 05-Dec-14 99.8940 10.0100 200.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.0000 8.9700 1.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.5842 9.6500 510.00 INE670L07016 HBS REALTORS PRIVATE LIMITED 0.00% 29-Feb-16 100.0000 0.0000 535.50 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.1800 8.9500 14.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.4500 9.2200 7.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.7000 7.2200 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.6600 7.5100 20.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.3500 10.0500 13.00 NSE === INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 98.1551 11.2422 500.00 INE043D07823 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 06-Dec-12 99.2968 10.5411 250.00 INE976I07450 TATA CAPITAL LIMITED 8.42% 15-Jan-13 98.2870 10.6003 150.00 INE001A07EZ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 01-Feb-13 97.6071 10.5254 350.00 INE005A08X76 ICICI N1DQ4PCO 11.65% 09-Apr-13 101.2000 10.8249 0.20 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 98.7809 10.7255 300.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.2078 10.4800 250.00 INE005A085W2 ICICI N1DQ4PCO 11.65% 12-Apr-13 101.2000 10.7303 0.40 INE005A08O85 ICICI N1DQ4PCO 11.65% 18-Apr-13 101.2000 10.5461 0.10 INE005A08U95 ICICI NMDQ202 10.75% 27-Jul-13 100.3000 12.8860 0.20 INE005A08Z90 ICICI NMDQ202 10.65% 17-Aug-13 100.2000 12.2642 0.10 INE670L07032 HBL REALTORS PVT LTD 0.00% 03-Nov-13 100.0000 0.0000 63.00 INE670L07024 HBL REALTORS PVT LTD 0.00% 03-Jan-14 100.0000 0.0000 51.50 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.8582 7.4985 10.00 INE261F09GZ6 NABARD 9.35% 20-Dec-14 100.0000 9.3195 500.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 04-Mar-15 100.0000 9.8083 150.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 100.0000 12.9757 71.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0600 11.2026 7.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.7500 9.6965 1.00 INE670L07016 HBS REALTORS PRIVATE LIMITED FORME 0.00% 29-Feb-16 100.0000 0.0000 535.50 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 99.8773 9.7821 250.00 INE090A08EL7 ICICI BANK LTD, 11.80% 25-Apr-16 105.8000 10.8528 0.10 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 98.6000 9.3088 5.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 99.7273 9.7880 40.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9200 9.3391 48.00 INE160A09181 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 11-Dec-17 100.1500 9.6728 1.00 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jul-18 103.2500 12.0264 1.00 INE134E08EG5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.30% 15-Apr-20 99.9500 10.8911 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 10.9377 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.4954 9.4174 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2366 9.3636 100.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.4000 9.4908 20.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 99.4691 9.5195 100.00 INE013A08200 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.60% 05-Mar-22 100.4800 10.5191 100.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 105.2000 10.7011 1.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 101.0500 8.8219 1.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.79% 02-Jan-23 101.0000 9.6173 65.00 INE005A11382 ICICI DEC 1998 N.A. 11-Jun-23 34.1800 0.0000 3.40 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.8700 9.5460 9.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 101.1455 9.2490 194.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.2500 10.6955 1.50 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.5000 8.0375 56.50 FIMMDA ====== INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.6790 10.5985 400.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.4767 11.2800 250.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 98.1551 11.2843 500.00 INE069A08012 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.40% 23-Nov-12 98.6200 10.2400 450.00 INE043D07823 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 06-Dec-12 99.2968 10.4300 250.00 INE976I07450 TATA CAPITAL LIMITED 8.42% 15-Jan-13 98.2870 10.4649 150.00 INE001A07EZ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 01-Feb-13 97.6071 10.5254 350.00 INE071G08320 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 08-Apr-13 100.1033 9.8800 160.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 98.7809 10.7527 300.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.2078 10.5000 250.00 INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 95.4170 12.7500 250.00 INE721A07BB6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 19-Jul-13 100.2423 9.9769 7.00 INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.62% 10-Aug-13 99.4143 9.9850 1.00 INE071G08338 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD. 9.70% 20-Jan-14 100.0000 9.7219 130.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.8582 7.5000 10.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.3000 7.8372 7.50 INE976I07153 TATA CAPITAL LIMITED 12.00% 05-Mar-14 100.0279 9.8200 313.00 INE071G08346 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD. 9.70% 12-Mar-14 100.0000 9.7012 230.00 INE008I07262 COX AND KINGS LTD 11.25% 06-Oct-14 100.0000 11.7297 50.00 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.00% 05-Dec-14 99.8940 9.9000 200.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LTD. 0.00% 12-Dec-14 99.8934 9.8855 600.00 INE261F09GZ6 NABARD 9.35% 20-Dec-14 100.0000 9.3000 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.8867 - 50.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.3200 9.4200 5.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.3809 9.4450 400.00 INE071G08353 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 02-Mar-15 100.1015 9.7000 270.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 04-Mar-15 100.0000 9.8000 150.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 100.0000 12.9855 504.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.9400 9.5100 320.00 INE721A07AR4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 01-Jun-15 99.4525 10.8800 10.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.7500 9.5900 1.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 99.7273 9.8001 40.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.8773 9.7601 250.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 99.8400 9.5800 1.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9200 9.3346 48.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.1000 10.6858 50.00 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jun-18 101.0400 11.2000 1.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.0000 10.7146 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.1800 8.9500 28.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 100.5000 10.6173 160.00 INE134E08EG5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.30% 15-Apr-20 100.0000 9.3024 200.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 101.0000 10.5347 190.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.2000 11.2795 1.50 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.4500 9.2200 15.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.4954 9.4268 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.8586 9.3667 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2366 9.3650 100.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.4000 9.4908 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 99.4691 9.5200 100.00 INE847E08DL4 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.85% 30-Jan-22 100.5500 9.7346 50.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 100.7174 7.9000 50.00 INE013A08200 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.60% 05-Mar-22 99.7500 10.6400 50.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 105.8231 9.2637 50.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.79% 02-Jan-23 101.0000 9.5500 65.00 INE134E08EH3 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.26% 15-Apr-23 100.0000 9.2476 100.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.9500 9.7322 12.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.8044 9.4380 1.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 101.1455 9.2000 194.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.6000 9.2300 10.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.3000 8.0698 201.50 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.2680 8.0735 10.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 104.1650 9.5516 450.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5000 10.9400 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com