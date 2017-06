Mar 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 269.90 NSE 7718.40 FIMMDA 9273.60 ============= TOTAL 17261.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE343E08013 MKVDC 11.50% 31-May-12 100.7000 7.8000 0.30 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 104.0000 11.7400 1.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 102.7635 10.4900 250.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.4500 11.2800 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 10.8300 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 105.1000 0.0000 5.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.9000 7.9100 10.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 102.4685 8.0100 0.10 NSE === INE909H07156 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.55% 05-Apr-12 99.6284 13.9056 550.00 INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 99.8202 10.5460 550.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 98.4321 11.2399 600.00 INE053F09FJ3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 29-Oct-12 99.1171 10.5202 500.00 INE053F09682 IRFC STRPP-43JJ 7.63% 29-Oct-12 98.4175 10.5013 150.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 98.8388 10.5017 1300.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.0687 10.5536 150.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 28-Feb-13 99.1018 10.4791 150.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 22-Jan-14 98.4000 7.7769 7.50 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 99.5164 9.6462 300.00 INE090H07LH7 DSP MERRILL LYNCH CAPITAL LTD RESET 12-Aug-14 97.7000 0.9687 4.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.2500 9.2628 150.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.4209 9.5884 200.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.9900 12.9931 2.00 INE041G07069 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA CO 11.50% 15-Dec-15 102.9500 10.4958 3.00 INE669H09038 PUNJAB FINANCIAL CORPORATION 9.32% 01-Dec-16 99.2000 9.5312 0.40 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 99.3882 9.3612 400.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.7500 9.5424 120.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 06-Feb-17 101.1430 9.6500 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.8849 9.4970 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.7496 9.2431 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 99.6500 10.2863 10.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION 9.59% 26-Aug-21 100.5000 10.3047 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2044 9.3686 460.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.4000 9.4907 1.00 INE847E08DL4 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP. 9.85% 30-Jan-22 101.3000 9.6293 1.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 101.2588 7.8084 50.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 99.7500 9.2682 50.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 9.40% 25-Mar-26 101.1464 9.2490 333.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.6228 9.3651 20.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.8000 10.6196 1.50 FIMMDA ====== INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 99.8202 10.2899 550.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 98.4321 11.2632 600.00 INE053F09FJ3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 29-Oct-12 99.1171 10.2629 500.00 INE053F09682 IRFC STRPP-43JJ 7.63% 29-Oct-12 98.4175 10.2451 150.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 98.8388 10.5337 1300.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.0687 10.5594 100.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.0193 9.8500 1.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 28-Feb-13 99.1018 10.5000 150.00 INE895D08238 TATA SONS LIMITED 7.95% 19-Apr-13 98.0034 9.9094 45.00 INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 95.6592 12.5000 500.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.47% 17-Jun-13 100.5935 9.8623 10.00 INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.62% 10-Aug-13 99.6587 9.7950 52.00 INE071G08304 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD 9.81% 16-Aug-13 99.8968 9.7950 52.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 22-Jan-14 98.4000 7.7769 7.50 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.6812 9.7268 150.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.4209 9.5900 200.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.9000 9.3994 12.00 INE895D08402 TATA SONS LTD. 9.78% 28-Feb-15 100.0000 9.7976 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.8662 9.5400 548.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.8500 9.5439 100.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.0000 10.1600 30.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.8857 9.4583 270.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.8570 9.4600 90.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 102.7635 10.3500 250.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 99.7260 9.8000 10.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 99.3882 9.7000 400.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.7500 9.5424 100.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.6000 9.5828 20.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0200 9.3077 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.8849 9.5000 150.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.8475 9.5000 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 56.4154 8.7715 200.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 99.9628 10.5058 0.00 INE528G08139 YES BANK LIMITED 9.65% 30-Apr-20 97.3000 10.1350 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.5000 11.2200 0.50 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 47.7797 8.7922 150.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 47.5467 8.7100 27.70 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 99.6500 10.2885 110.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION 9.59% 26-Aug-21 100.0000 9.8137 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2051 9.3700 505.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2044 9.3700 106.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.4000 9.4900 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.0000 7.7588 5.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.9000 8.0500 60.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.43% 10-Feb-22 99.2902 9.5384 100.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 101.2588 7.8200 50.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 105.8331 9.2651 50.00 INE134E08693 PFC 0.00% 30-Dec-22 36.5300 9.7652 0.40 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 99.7500 9.2760 50.00 INE733E07HA2 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-25 99.9700 8.9900 100.00 INE733E07HB0 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-26 99.9700 8.9980 100.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 101.1464 9.2000 333.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.6228 9.3600 20.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.0000 11.1402 5.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.5000 8.1639 502.50 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.2795 8.0718 30.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com