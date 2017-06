Mar 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 923.10 NSE 5700.00 FIMMDA 6520.10 ============= TOTAL 13143.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD 9.25% 24-Mar-14 95.2000 12.0500 0.60 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 96.5921 9.8500 400.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 94.0011 9.8300 4.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9500 9.3800 90.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 103.4387 10.5300 250.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5200 9.6100 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9200 9.3400 15.00 INE134E08EG5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.30% 15-Apr-20 100.0000 9.2900 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.3000 11.1900 1.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.2300 10.7000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 108.7800 10.4800 5.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.4500 9.2600 3.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 101.2984 7.9500 80.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 03-May-27 100.2500 8.1700 18.00 NSE === INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.61% 22-Feb-14 99.8866 9.6491 200.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 30-Mar-14 99.5359 9.6361 300.00 INE261F09GZ6 NABARD 9.35% 20-Dec-14 100.0000 9.3183 400.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.6802 9.6482 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6355 9.4983 100.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.4936 9.5484 250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.8430 9.7190 100.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 108.0807 9.7100 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.62% 29-Jun-16 100.3930 9.4645 350.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 101.1688 9.6500 250.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 99.0755 9.4687 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.2651 9.6186 150.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5636 9.3611 1700.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2036 9.3686 1000.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 100.1472 9.3029 50.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 100.1634 9.3030 50.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 111.2206 9.3040 150.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 100.1695 9.3031 50.00 FIMMDA ====== INE721A07BB6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 19-Jul-13 100.1411 10.0568 1.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 97.9363 9.7000 15.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.2255 9.9509 5.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.4000 7.7790 7.50 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 99.8866 9.6100 200.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD 9.25% 24-Mar-14 95.2000 12.0495 0.60 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 99.5359 9.6507 300.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.7144 9.7348 20.00 INE976I07930 TATA CAPITAL LTD 10.14% 11-Sep-14 100.1979 9.9870 1.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 96.5921 9.8400 400.00 INE261F09GZ6 NABARD 9.35% 20-Dec-14 100.0000 9.2200 400.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.2000 9.4331 3.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6355 9.5000 100.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.4936 9.5500 250.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.9000 9.7100 6.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.7405 9.7618 400.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.8430 9.7296 100.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.8700 9.4100 9.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 99.8545 9.7400 400.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 100.1900 9.4100 44.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.9000 9.5519 1.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.2500 10.0774 30.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.8148 9.4750 52.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.7460 9.5000 50.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 99.8000 9.6200 3.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.62% 29-Jun-16 100.3927 9.4700 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.62% 29-Jun-16 100.3930 9.4700 100.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 103.4387 10.3500 250.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.6000 9.5826 302.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 101.1688 9.6500 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8170 9.3205 20.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9200 9.3336 15.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 99.0755 9.4700 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.2651 9.6277 150.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.2867 9.4100 5.00 INE557F09336 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 31-Mar-19 55.2470 8.7816 150.00 INE134E08EG5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.30% 15-Apr-20 100.0000 9.3000 5.00 INE134E08EG5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.30% 15-Apr-20 99.9000 9.3217 3.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.9800 9.4000 10.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.4500 9.2921 10.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 101.0000 9.2000 5.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2036 9.3700 954.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.6000 9.3121 56.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.79% 02-Jan-23 101.8000 9.4300 16.00 INE134E08EH3 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.26% 15-Apr-23 98.8070 9.4117 100.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 111.2206 9.3100 400.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 95.0000 10.3850 20.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.1128 9.0869 300.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 101.1473 9.2000 51.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.3500 8.0635 80.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 100.0000 8.1945 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.0000 9.3508 20.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India