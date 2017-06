Mar 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1451.50 NSE 21739.20 FIMMDA 14492.90 ============= TOTAL 37683.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 100.0800 9.6400 1101.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 94.3800 9.7600 8.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 94.0000 - 3.00 INE549F08467 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.39% 24-Jun-20 95.6000 9.1600 18.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.7600 10.9300 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 108.7800 10.6600 10.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.8300 9.2900 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.0389 10.0300 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2000 9.3800 1.00 INE043D07583 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.28% 15-Apr-26 98.9500 9.4100 2.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.7000 10.8900 1.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 100.0650 10.7200 50.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 103.5000 7.7000 5.50 NSE === INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 105.9100 9.3656 23.00 INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 99.5898 11.4066 500.00 INE053F09FE4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.76% 03-Jul-12 99.6129 11.4066 100.00 INE001A07801 HDFC SR-36 6.29% 20-Jan-13 96.6300 0.0000 1.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.4712 10.2495 500.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 107.7337 10.0500 50.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 109.9737 0.0000 1500.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 99.8857 9.6491 50.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.3500 9.6007 150.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 99.5376 9.6360 50.00 INE331M07013 RAJESH ESTATES AND NIRMAN LTD 18.00% 29-Jul-14 103.7500 - 2.50 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 96.7309 9.5395 250.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LTD. 0.00% 12-Dec-14 100.0055 9.9470 500.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.1000 9.6492 6.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.7440 9.7590 150.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.7440 9.7590 50.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.2000 9.2773 1.00 INE556F09387 SIDBI 9.55 09-Mar-15 100.0934 - 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.9500 - 639.00 INE740F08298 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 7.75% 20-May-15 99.7200 8.8900 2.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9000 11.2710 50.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.7500 9.6967 1.00 INE691A09128 UCO BANK 9.25% 07-Apr-16 99.7600 9.3266 5.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.62% 29-Jun-16 100.4275 9.4545 500.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.62% 29-Jun-16 100.4275 9.4545 150.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 99.7252 9.7879 350.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.6200 9.3660 3.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.4374 9.4595 450.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.4374 9.4595 450.00 INE881J08144 SREI EQUIPMENT FINANCE PVT. LTD. 12.60% 30-Jul-17 99.4800 - 1.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 99.0755 9.4687 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.8945 9.4885 2300.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.8945 9.4885 2206.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 98.9980 9.4007 50.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 97.4100 9.2101 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.8100 9.4482 34.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.6000 0.0000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.1500 0.0000 16.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.7000 9.5326 0.70 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 10.9377 16.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 103.0747 11.2480 250.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 98.0600 8.8498 1.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.70% 09-Jun-21 101.5611 9.4166 300.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.70% 09-Jun-21 101.5611 9.4166 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.0144 9.4169 1655.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.0144 9.4169 1450.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.4966 9.4174 1600.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.4966 9.4174 1400.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION 9.59% 26-Aug-21 100.0700 10.3808 5.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 98.5000 8.5464 3.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 101.0400 9.1929 5.00 INE457A09082 BANK OF MAHARASHTRA RESET 14-Oct-21 97.5900 9.4749 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2660 9.3585 58.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2660 9.3585 40.00 INE847E08DL4 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.85% 30-Jan-22 101.0500 9.6682 1.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.0000 8.9467 3.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 91.4700 9.8852 3.00 INE134E08EH3 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.26% 15-Apr-23 98.8400 10.7460 200.00 INE043D07583 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.28% 15-Apr-26 98.3700 9.4899 14.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.2353 9.4079 1350.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.2353 9.4079 1190.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 100.0500 10.7229 100.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.5000 8.5305 350.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.0000 9.2492 400.00 FIMMDA ====== INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.0419 10.2609 100.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 98.9573 9.8500 1.00 INE086A07059 ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED 9.15% 08-Feb-13 97.9925 11.5251 400.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.2623 10.5000 400.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.4712 10.2700 100.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 107.7337 10.0499 50.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 99.8857 9.6774 50.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 99.5359 9.6507 400.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.3500 9.6064 150.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 99.5376 9.6500 50.00 INE331M07013 RAJESH ESTATES AND NIRMAN LTD 18.00% 28-Jul-14 103.7500 - 2.50 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 96.7309 9.5395 250.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.0301 9.7884 70.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 99.8600 9.8500 4.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LTD. 0.00% 12-Dec-14 100.0055 9.9586 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2700 9.4682 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2500 9.4772 100.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.9500 9.7115 3.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 99.1669 10.4700 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.7440 9.7500 100.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.9000 9.4000 1.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 99.8545 9.7498 250.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55 09-Mar-15 100.0934 9.5104 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.8400 9.5494 1163.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.8400 9.5498 23.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.8000 9.4800 11.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.7500 9.5900 1.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 99.7252 9.8000 350.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 99.4088 0.0000 400.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.9900 9.4772 600.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.6900 9.5519 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.6300 9.3600 451.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.5500 9.3904 1.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0200 9.3072 30.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 101.7600 9.5500 0.40 INE871D07MO3 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-18 100.0000 9.9500 150.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.8945 9.4900 900.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.8570 9.2222 54.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 110.5857 3.3795 1.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 97.4957 9.2900 800.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 99.7864 9.2768 100.00 INE134E08EG5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.30% 15-Apr-20 99.9700 9.2900 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.8100 9.4400 34.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.3440 11.2522 30.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.0144 9.4200 250.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.8300 9.2900 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.9939 10.0350 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.0389 10.0345 250.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.4966 9.4200 400.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.7138 9.3500 40.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION 9.59% 26-Aug-21 100.0000 9.8134 10.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3288 9.3500 91.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 102.3800 9.4900 6.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2000 9.3700 4.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 100.0000 9.9600 50.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 100.0226 11.8700 38.00 INE847E08DL4 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.85% 30-Jan-22 101.4000 9.7941 19.00 INE134E08EH3 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.26% 15-Apr-23 98.8400 9.4222 200.00 INE134E08EH3 POWER FINANCE CORP. INE134E08EH3 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.26% 15-Apr-23 98.8200 9.4231 200.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 111.2306 9.1035 250.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.1165 9.0863 500.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.2353 9.4100 1100.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 99.0000 8.3100 300.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.0000 9.2492 1650.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.0377 9.2500 500.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.3000 10.7500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India