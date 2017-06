Mar 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 554.50 NSE 7013.70 FIMMDA 9253.40 ============= TOTAL 16821.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0000 9.3600 8.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 96.2700 - 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.7000 10.8600 1.00 INE691A09110 UCO BANK RESET 03-Jul-21 100.5000 9.1900 7.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.0142 10.1800 150.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.2900 9.4200 205.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.1600 9.5300 10.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 101.8400 11.5600 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 103.2500 7.7100 20.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.9000 7.9100 13.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.9041 9.3300 95.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.4000 10.7900 10.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.8100 7.9700 2.50 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.0500 8.0200 29.00 NSE === INE043D08CX9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 05-Apr-12 99.3684 12.2583 50.00 INE005A08O85 ICICI N1DQ4PCO 11.65% 18-Apr-13 101.2000 10.5377 0.10 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 100.0465 9.7043 200.00 INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 100.9984 9.8044 50.00 INE043D07617 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.84% 24-Jul-13 100.1000 9.0126 5.00 INE005A08Z90 ICICI NMDQ202 10.65% 17-Aug-13 100.2000 12.2860 0.10 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.43% 23-Sep-13 99.3105 9.8407 50.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 99.7369 10.0000 100.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 97.8506 9.5928 250.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.3618 9.5974 100.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.9000 9.7317 1.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.5514 9.5390 100.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.5514 9.5390 10.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.7000 - 117.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 94.8900 12.5494 4.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.7000 9.7134 4.00 INE090A08EL7 ICICI BANK LTD, 11.80% 25-Apr-16 105.8000 10.8585 0.10 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 93.4705 - 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.2999 9.2585 200.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 09-Sep-16 102.6047 10.9353 13.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 99.6880 9.7979 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.5063 9.4682 350.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.5063 9.4682 350.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5500 9.5956 84.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 98.5331 9.9280 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.2837 9.4495 30.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 103.3899 8.0768 140.50 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.9884 9.4686 600.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.9884 9.4686 350.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 100.3427 9.2624 50.00 INE134E08EG5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.30% 15-Apr-20 99.5000 10.9891 30.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 100.3427 9.2696 100.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.3615 9.7489 1250.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.3615 9.7489 1250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 10.9377 43.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 100.2768 10.9459 42.50 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.7800 9.3798 4.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 100.9000 10.4436 11.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.4378 9.4273 150.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.4378 9.4273 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.2587 9.4110 15.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.1900 10.1948 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.8238 9.4285 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.8238 9.4285 25.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.0590 9.5385 9.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 107.1000 10.6792 1.00 INE847E08DL4 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.85% 30-Jan-22 101.4000 9.6126 7.00 INE134E08693 PFC 0.00% 30-Dec-22 36.9300 0.0000 0.40 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.79% 02-Jan-23 100.0700 9.7605 6.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 100.1634 9.3030 50.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 100.1695 9.3031 50.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-25 100.3427 9.2891 50.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 90.1000 10.7381 2.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 99.2641 9.3292 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.4486 9.4216 72.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.2353 9.4079 50.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.2000 10.7028 5.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.6500 11.6792 38.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.6500 8.0194 40.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.9500 8.4758 2.00 FIMMDA ====== INE036M07059 DHFL HOLDINGS PRIVATE LIMITED 0.00% 28-Mar-12 102.5902 11.6651 250.00 INE043D08CX9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 05-Apr-12 99.3684 11.6000 50.00 INE660A07FH4 SUNDARAM FINANCE LTD 10.62% 04-Jun-12 99.8145 10.5800 50.00 INE721A07AU8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 04-Jul-12 99.5643 11.1500 100.00 INE916D078A8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 30-Jul-12 98.8387 11.1300 100.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 100.0465 9.7470 200.00 INE043D07617 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.84% 24-Jul-13 100.0500 9.7400 5.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.3977 9.7300 100.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 99.7369 10.0000 100.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 97.8506 9.6000 250.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 99.9809 9.8000 50.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.3618 9.6081 100.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0532 - 10.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.8500 9.7300 4.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.8500 9.7300 1.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.5514 9.5493 100.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.7100 9.5985 133.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.8900 9.5100 29.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 96.3926 9.6100 13.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0000 9.3600 13.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.7000 9.6000 4.00 INE848E07054 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-16 100.0000 9.2400 156.70 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS 8.00% 14-Mar-16 99.9946 10.2000 1350.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.2000 9.7500 13.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.2999 9.2700 600.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 09-Sep-16 102.6047 10.9300 13.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 99.6880 9.8100 100.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5500 9.5956 284.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.7000 9.5505 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.6100 9.3745 30.00 INE848E07062 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-17 100.0000 9.2400 156.70 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 103.3899 9.1900 140.50 INE848E07070 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-18 100.0000 9.2400 156.70 INE871D07MO3 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-18 100.0100 9.9800 100.00 INE848E07088 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-19 100.0000 9.2400 156.70 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 100.3427 9.2500 50.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 100.0000 10.5953 1.00 INE848E07096 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-20 100.0000 9.2400 156.70 INE134E08EG5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.30% 15-Apr-20 99.5000 9.4091 30.00 INE134E08EG5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.30% 15-Apr-20 99.8800 9.3100 1.00 INE721A08927 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 03-May-20 96.8300 11.0450 1.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 100.3427 9.2600 50.00 INE848E07104 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-21 100.0000 9.2400 156.70 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 100.2768 10.9400 42.50 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.7800 9.3802 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.3091 10.1500 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.0142 10.2000 50.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 100.2400 9.5000 3.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 100.9000 9.5600 11.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.4378 9.4300 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.8307 9.1646 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.1900 10.1948 2.00 INE528G08204 YES BANK LTD 10.20% 28-Oct-21 99.9721 10.1770 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.8257 9.4376 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.9489 9.4100 75.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.2400 9.5159 26.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.0500 7.7500 220.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.9000 8.0500 13.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 101.5100 8.3000 130.30 INE848E07112 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-22 100.0000 9.2400 156.70 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.79% 02-Jan-23 100.0700 9.6600 6.00 INE848E07120 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-23 100.0000 9.2400 156.70 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 100.3427 9.2681 50.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 116.2400 9.3500 250.00 INE848E07138 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-24 100.0000 9.2400 156.70 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 100.3427 9.2800 50.00 INE733E07HA2 NTPC STRPP - 9.00% 25-Jan-25 99.9500 9.0000 50.00 INE848E07146 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-25 100.0000 9.2400 156.70 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-25 100.3427 9.2800 50.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India