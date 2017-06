Apr 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 425.40 NSE 7595.00 FIMMDA 9848.40 ============= TOTAL 17868.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LTD 12.20% 08-Sep-13 101.4770 10.9700 4.10 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 103.6500 11.8100 2.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.2000 9.4200 2.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.6000 9.5300 20.00 INE020B07BX5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-15 94.3112 9.4400 3.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.0000 9.3200 3.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LTD 12.50% 31-Aug-16 99.3900 12.6400 3.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 101.1800 9.5700 22.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.4570 9.7400 100.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 99.9368 9.2500 17.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.5800 9.7600 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.8700 10.7400 2.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.1800 9.4100 122.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.5052 10.1300 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.7100 9.3500 7.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 98.4313 9.2000 5.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 101.2100 8.0100 7.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.6500 8.0900 7.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 99.0000 9.1500 1.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.2000 9.6100 15.00 INE733E07GY4 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-23 99.3500 9.0900 2.80 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.3500 10.9400 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.5000 7.6600 3.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.4207 7.8900 15.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.5300 8.4900 3.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 101.7800 7.9100 1.00 NSE === INE043D07591 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.93% 28-May-12 99.9544 10.1187 250.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 99.1705 10.2471 500.00 INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 99.7808 10.0240 100.00 INE043D07799 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 26-Nov-12 99.6121 10.2110 200.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.5328 9.3732 100.00 INE001A07IF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 19-Apr-13 100.1055 - 1000.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.8164 9.5462 120.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 99.6510 9.6000 6.00 INE053F09GD4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-14 98.2782 9.3756 200.00 INE557F08DT9 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 27-Jul-14 99.6474 9.1817 150.00 INE261F09GS1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 22-Sep-14 99.7230 9.7322 150.00 INE514E08AH4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 07-Oct-14 99.5715 9.5544 200.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 99.7678 9.6644 150.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 99.5273 9.6065 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1285 9.5157 3.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.9408 9.5269 7.00 INE517H08015 ADVANTA INDIA LIMITED RESET 12-Mar-15 96.3704 0.0000 520.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.0639 - 16.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 99.6714 9.6900 50.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 97.6487 9.3141 600.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LTD 12.50% 31-Aug-16 99.2300 - 3.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.0399 9.5952 250.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5700 - 23.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED - 30-Apr-17 100.0000 - 100.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.0000 - 3.00 INE043D07AM8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.77% 16-Oct-17 100.0516 - 200.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.6600 9.3976 2.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.9800 6.6578 43.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.5500 0.0000 10.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.5414 9.4253 200.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.70% 09-Jun-21 101.5868 9.4160 100.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.70% 09-Jun-21 101.5868 9.4160 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.0384 9.4162 262.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.0384 9.4162 153.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.3932 9.3907 241.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.3932 9.3907 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.1890 9.3991 2.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.7000 10.1767 6.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.1500 - 57.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.1799 9.4175 480.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.1799 9.4175 80.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.0000 11.6330 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.0871 9.4178 500.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.0871 9.4178 150.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 102.4000 - 2.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-29 101.5999 9.1508 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 105.6200 9.3962 5.00 FIMMDA ====== INE115A07AM0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.83% 18-May-12 99.9979 9.7494 1150.00 INE238A08187 AXIS BANK LIMITED 0.65% 25-Jul-12 99.6869 9.9700 12.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 99.1705 10.0948 500.00 INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 99.7808 9.7732 100.00 INE043D07799 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 26-Nov-12 99.6121 9.9795 200.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.5328 9.3500 600.00 INE001A07IF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 19-Apr-13 100.1055 9.6500 1000.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.8400 9.4295 120.00 INE296A07435 BAJAJ AUTO FINANCE LTD. 10.25% 11-Nov-13 100.0595 10.1050 10.00 INE053F09GD4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-14 98.2782 9.3700 200.00 INE721A07AZ7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.10% 11-Jul-14 101.5000 10.3279 0.70 INE557F08DT9 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 27-Jul-14 99.6474 9.8797 150.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 96.0232 - 200.00 INE197N07032 MARVEL LANDMARKS PRIVATE LIMITED 18.00% 16-Sep-14 100.0000 - 10.00 INE261F09GS1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 22-Sep-14 99.7230 9.8434 150.00 INE514E08AH4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 07-Oct-14 99.5715 9.8797 200.00 INE975F07CC3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 10.50% 23-Oct-14 100.6899 10.1129 10.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 99.7678 9.7069 150.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 99.5273 9.8796 200.00 INE756I07027 HDB FINAN SERV 10.30% 09-Dec-14 100.7838 9.8850 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3400 9.4300 6.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0000 - 15.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LIMITED 10.40% 10-Jan-15 100.0277 10.6545 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1500 9.4400 6.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.2000 9.6300 10.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 99.6714 9.6900 50.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 97.6487 9.3200 600.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 104.0070 10.0900 50.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.0399 9.6000 250.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.7000 9.7000 251.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.4761 9.7350 123.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED - 30-Apr-17 100.0250 9.3796 400.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED - 30-Apr-17 100.0000 9.3970 350.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.5700 9.6500 3.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 100.6545 9.1600 50.00 INE043D07AM8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.77% 16-Oct-17 100.0516 10.0228 200.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.7200 9.3800 2.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 56.8657 8.8600 110.40 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.42% 20-Mar-20 100.1400 9.3800 50.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 97.0302 9.4500 15.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.2500 10.3000 10.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.5800 9.7592 5.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.1800 9.4000 145.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.3600 9.3700 113.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.5052 10.1200 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.0400 10.0300 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.7100 9.3500 256.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.4500 9.3900 105.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.0500 8.0419 17.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.9000 8.0630 2.30 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.2000 9.4000 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.1200 8.1800 108.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.5500 8.1180 100.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 99.0000 9.1400 2.00 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I - 05-Mar-22 98.7000 9.3200 1.50 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.7200 10.1734 6.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.5000 9.5400 200.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.5250 9.5300 25.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 9.5491 300.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 100.0000 9.5400 50.00 INE733E07GY4 NTPC STRPP - I 9.00% 25-Jan-23 99.3500 9.0800 2.80 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 103.6000 9.6100 1.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 101.3432 9.1400 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.8500 11.2400 1.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-25 101.4054 9.1400 52.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.3500 9.4600 120.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.7500 11.1700 5.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.0714 9.2900 170.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.0750 9.3000 150.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.1500 8.0400 20.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.4500 8.1663 1.50 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.6050 8.4796 32.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 99.3500 8.1988 0.70 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 101.5999 9.1400 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.1000 10.0900 14.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 101.6400 9.1500 50.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 98.8000 9.4561 24.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India