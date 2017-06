May 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1568.90 NSE 10163.00 FIMMDA 11831.90 ============= TOTAL 23563.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LTD 12.20% 08-Sep-13 101.4670 10.9700 4.10 INE721A07978 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.03% 26-Aug-14 134.4390 0.0000 6.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 100.4951 7.7900 100.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 100.5581 7.8100 800.00 INE866107230 INDIA INFOLINE INVESMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 100.1930 11.8000 2.50 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 100.6456 7.8300 250.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 97.2400 9.4200 15.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-21 43.7600 9.9100 46.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.5000 10.9700 15.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 98.4313 9.2000 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.6500 8.1100 200.00 INE909H08071 TATA MOTOR FINANCE LIMITED 11.00% 03-Feb-22 102.2600 10.6100 5.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP. - 05-Mar-22 98.4000 8.3400 100.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.2451 8.1000 9.80 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.8000 8.3800 13.00 NSE === INE020B07EJ8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.00% 02-Jun-12 99.7055 10.0878 950.00 INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.9188 10.1131 1500.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 99.6860 9.9004 250.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.3491 9.8249 650.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.9954 10.1302 500.00 INE115A07BM8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.96% 23-Nov-12 99.7450 10.2158 250.00 INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-12 98.5657 10.1003 200.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.4472 10.1506 250.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.4754 9.7477 1200.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.5478 8.1994 750.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.8163 9.6048 250.00 INE557F09484 NATIONAL HOUSING BANK 6.95% 24-May-13 99.1079 7.8274 900.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1285 9.5157 8.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.9252 9.3572 5.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 96.3603 9.6723 200.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 96.3603 9.6723 200.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 99.8260 9.6400 100.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 99.8260 9.6400 100.00 INE691I07257 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 0.00% 31-Oct-16 104.1082 9.5223 100.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 101.4200 9.5150 4.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.0000 - 300.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 56.4311 8.8299 10.40 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 55.2805 0.0000 16.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 99.3000 10.8413 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.7000 0.0000 0.50 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-21 43.7600 0.0000 46.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 47.5566 0.0000 17.10 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.5414 9.4198 200.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.0384 9.4162 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.4040 9.4368 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.3932 9.3907 220.00 INE909H08071 TATA MOTOR FINANCE LIMITED 11.00% 03-Feb-22 102.2600 10.6060 5.50 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 99.3754 9.3187 50.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 99.3441 9.3188 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.5000 11.1618 1.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.1799 9.4175 400.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.1799 9.4175 43.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 104.0000 11.0406 2.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.0871 9.4178 250.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.0871 9.4178 16.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 99.3045 9.3189 50.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.3500 8.1694 55.50 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.2500 8.5281 10.00 FIMMDA ====== INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.9188 10.1440 1500.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 99.6860 9.6760 250.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.3491 9.9200 650.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.9954 10.1823 500.00 INE115A07BM8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.96% 23-Nov-12 99.7450 9.9726 250.00 INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-12 98.5657 9.9002 200.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.4472 10.0209 250.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.4714 9.6500 600.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.4754 9.4896 600.00 INE020B07FE6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 19-Feb-13 98.6027 9.4634 50.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.5478 9.3351 400.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.5478 9.3558 350.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.8163 9.6000 250.00 INE557F09484 NATIONAL HOUSING BANK 6.95% 24-May-13 99.1079 7.8287 900.00 INE756I07019 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 25-Nov-13 100.1571 10.0300 1.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2000 9.4869 17.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0000 - 5.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0500 9.3100 10.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 04-Mar-15 100.5400 9.5100 4.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 100.4951 10.0950 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.2000 9.6400 6.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 100.5581 10.0950 550.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 99.8260 9.6400 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3541 9.3800 30.00 INE691I07257 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 0.00% 31-Oct-16 104.1082 9.9500 100.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 100.6456 10.0950 250.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 99.9700 9.3528 700.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.0000 9.3500 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 61.6750 8.8999 20.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 56.8782 8.8600 110.40 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 97.1500 11.2516 50.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 97.1500 11.2538 50.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 96.1596 9.6500 100.00 INE660A08BH1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.93% 22-Dec-20 98.3369 10.2000 100.00 INE528G08196 YES BANK LTD 10.30% 25-Jul-21 100.7449 10.1500 180.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.4040 9.4400 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.5393 9.4173 5.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.4800 9.3819 440.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2900 9.3586 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.4000 8.1400 600.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.2000 8.1700 5.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 98.0087 9.3077 150.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP - 05-Mar-22 98.8200 8.2700 66.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP - 05-Mar-22 98.4000 8.1000 50.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.5375 9.5300 25.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 9.5400 500.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 100.0000 9.5400 100.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 99.3754 9.3266 50.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 99.3441 9.3275 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.3900 9.3927 101.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.0294 9.4600 20.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.4000 9.3848 32.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 99.3045 9.3270 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.5250 8.1000 20.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.6500 8.1400 15.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.5000 8.4925 35.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.4000 8.5048 30.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 101.6200 9.3500 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.6030 9.2480 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.6400 11.9155 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India