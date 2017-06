May 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 768.20 NSE 8135.90 FIMMDA 13506.10 ============= TOTAL 22410.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LTD 12.20% 08-Sep-13 98.8600 - 3.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LTD 12.15% 23-Sep-14 98.9000 12.6200 3.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 100.0000 9.4600 300.00 INE296A07252 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-15 96.6080 9.9600 50.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 95.0500 - 2.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.4910 9.7300 50.00 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jul-18 100.2600 11.3700 129.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.9805 10.6500 15.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 100.0500 11.4000 60.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3344 9.2500 6.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP. - 05-Mar-22 99.3700 8.2200 40.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.4600 10.2200 30.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.4900 9.3900 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.7750 7.9700 20.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.1500 8.3700 38.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 98.9226 8.2400 2.20 NSE === INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.9171 10.1305 550.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 99.6497 10.2619 250.00 INE134E08AE8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.00% 15-Jun-12 99.9354 9.8891 200.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Aug-12 121.6869 10.4030 350.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.8363 9.5822 412.00 INE557F09484 NATIONAL HOUSING BANK 6.95% 24-May-13 99.1709 7.7626 250.00 INE514E08845 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 28-Sep-13 98.9828 8.7207 50.00 INE752E07BR9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-13 99.1435 9.3100 100.00 INE115A07BJ4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 0.00% 11-Oct-13 105.2769 10.0300 50.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.3113 9.4432 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1285 9.5157 17.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 100.0000 - 450.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.5500 9.7527 20.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.1522 9.3673 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.9033 9.3677 300.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 99.9033 9.6351 50.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5700 - 42.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.0036 - 1800.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.0036 - 1465.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 61.8357 0.0000 20.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 107.3791 9.6058 137.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.3892 9.3200 240.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 55.6456 0.0000 8.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 99.9000 10.7245 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.7000 0.0000 10.50 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 47.5666 0.0000 7.40 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2000 10.9849 8.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.0384 9.4162 6.00 INE528G08196 YES BANK LTD 10.30% 25-Jul-21 101.0400 10.1053 180.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.3932 9.3907 4.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.9263 9.4080 34.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.4600 10.2156 200.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 100.0485 - 158.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 99.8492 9.3095 100.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.6500 8.1337 30.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 101.6000 - 175.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-28 100.1008 9.3179 100.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-29 100.1072 9.3179 50.00 INE691I08248 - -- - 103.6900 - 10.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 100.0270 9.3280 100.00 FIMMDA ====== INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.9171 9.6734 1100.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 99.6497 9.9564 300.00 INE134E08AE8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.00% 15-Jun-12 99.9354 9.6736 400.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Jul-12 107.9078 10.5722 10.00 INE245A07135 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-12 99.6201 10.1521 50.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Aug-12 121.6869 10.0500 350.00 INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-12 98.5809 10.1200 50.00 INE121A07DU5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.40% 19-Mar-13 99.8514 10.5815 3.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.8363 9.5774 412.00 INE557F09484 NATIONAL HOUSING BANK 6.95% 24-May-13 99.1709 9.9457 250.00 INE916D078Q4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 24-Jun-13 89.4507 10.2500 1.00 INE916D075S6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 17-Jul-13 89.3092 9.8300 1.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.00% 08-Aug-13 100.0099 9.9038 1.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LTD 12.20% 08-Sep-13 98.8600 - 3.00 INE514E08845 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 28-Sep-13 98.9828 10.1291 50.00 INE752E07BR9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.73% 11-Oct-13 99.1435 9.3100 100.00 INE115A07BJ4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 0.00% 11-Oct-13 105.2769 10.0300 50.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 99.8529 10.0300 1.00 INE774D07HB6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 18-Nov-13 86.4879 9.8600 1.00 INE774D07HK7 M&M FIN SERVICES 0.00% 04-Dec-13 85.7106 10.1900 2.00 INE197N07032 MARVEL LANDMARKS PRIVATE LIMITED 18.00% 16-Sep-14 100.0014 - 20.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LTD 12.15% 23-Sep-14 98.9000 12.6200 3.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.3113 9.4556 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1000 9.4600 3.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.5354 9.7500 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.1500 9.6300 5.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 100.0000 9.4595 2600.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 100.0422 9.4200 650.00 INE296A07252 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-15 96.6080 9.9550 50.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.5500 9.7500 20.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 98.6837 9.3065 50.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 100.4833 7.8300 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.1522 9.3800 100.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 95.0500 - 2.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 25-Aug-16 99.8500 11.9305 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.9033 9.3800 300.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.0455 9.3387 150.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 99.9033 9.6400 50.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 99.6756 9.4200 100.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 99.6710 9.5073 100.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5700 9.7100 92.00 INE053A08073 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 99.9811 9.8100 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.0000 9.3400 1815.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.0000 9.3400 350.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.52% 02-May-17 100.0000 9.5200 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.52% 02-May-17 100.0000 9.3269 200.00 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 21-Dec-17 93.0597 9.4100 40.00 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jun-18 100.2600 11.3600 129.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 107.3791 9.6200 137.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.1092 9.1981 240.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 100.0699 9.2147 50.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 99.7000 10.7500 2.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.5400 9.0800 1.50 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.2800 9.3800 6.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.4000 9.3600 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6832 10.0965 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.6400 9.3596 19.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3344 9.2500 6.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1700 9.3700 34.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 100.0799 9.2176 50.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 98.5515 9.4300 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.3026 8.2000 290.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.4000 8.1378 2.70 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP - 05-Mar-22 99.3700 8.2000 40.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP - 05-Mar-22 98.5000 8.3179 5.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.7000 10.1761 350.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.4600 10.2100 30.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 100.0485 9.2500 158.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 9.5500 250.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 99.8492 9.3132 100.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.4900 9.3800 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.7750 7.9700 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.1500 8.0400 8.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 101.0000 8.1660 18.70 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.6600 8.1412 31.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.4100 8.5000 53.90 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 99.0000 8.3100 38.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.4300 8.5010 1.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 99.3000 8.2047 1.30 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 101.6500 9.2900 100.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 100.1008 9.3200 100.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 100.1072 9.3200 50.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 100.0270 9.3300 100.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 98.3500 9.1887 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.4400 11.2250 8.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com