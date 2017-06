May 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 667.60 NSE 6213.60 FIMMDA 10713.50 ============= TOTAL 17594.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 100.0000 9.4600 4.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 96.2600 13.3800 0.50 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 50.1063 8.4900 10.30 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 101.3800 10.4700 3.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 100.1600 10.6600 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 111.2600 10.6000 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.0406 10.0500 400.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 07-Dec-21 100.0300 12.4900 2.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 98.2300 9.2700 10.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.4000 10.9300 10.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.9000 7.8500 11.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 99.7300 8.1800 13.30 INE691I08248 - - 103.4500 9.3500 200.00 NSE === INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.3791 10.3223 350.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 99.1610 10.3894 350.00 INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 99.6997 10.2710 250.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 99.5824 10.1268 250.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.2000 9.5014 50.00 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 99.5696 9.3600 550.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 100.0200 - 2.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 98.0718 9.3424 150.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.6700 9.7300 5.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.5197 9.3784 100.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 102.0000 9.3610 4.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5963 - 70.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.52% 02-May-17 99.9739 - 2429.00 INE043D07AM8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.77% 16-Oct-17 99.9391 - 800.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 56.6684 0.0000 18.10 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.3907 9.3200 150.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 112.4700 9.0163 250.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.9200 9.6653 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.9000 11.2826 21.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.3236 9.3785 22.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.4800 9.3822 50.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 101.1140 10.7909 35.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1098 9.3779 55.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.2000 8.0061 11.50 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 98.4100 9.2396 84.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.2000 - 2.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.5700 9.3116 10.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 - 100.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.6700 9.3502 10.00 INE691I08248 - - 103.6900 - 15.00 FIMMDA ====== INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.3791 10.0000 350.00 INE238A08187 AXIS BANK LIMITED 0.65% 25-Jul-12 99.7160 10.0200 10.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 99.1610 10.1000 350.00 INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 99.6997 10.0000 250.00 INE660A07HA5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-May-13 90.2528 10.1558 1.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 99.5824 10.1072 250.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.2000 9.5014 50.00 INE721A08AT8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 10-Jul-14 81.1394 10.0977 5.00 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 99.5696 9.9981 550.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 100.0000 9.4573 1200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 100.0200 9.4500 152.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 98.0718 9.3516 150.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.6500 9.7150 5.00 INE752E07EM4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-16 100.5000 9.2925 1.30 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.5197 9.3899 100.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5963 9.7000 70.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.0000 9.3432 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.52% 02-May-17 99.9739 9.5300 1200.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.52% 02-May-17 100.0294 9.3174 279.00 INE043D07AM8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.77% 16-Oct-17 99.9391 10.0970 800.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.3907 9.3200 150.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 100.1600 10.6600 0.50 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.3236 9.3700 22.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.0406 10.0365 350.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.9808 10.0400 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.4800 9.3900 50.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 101.1140 10.7909 55.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2400 9.3600 55.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 100.6222 9.8500 30.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.9600 8.0530 80.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 100.6222 9.8500 30.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.9600 8.0530 80.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.3000 8.1535 11.50 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 98.2400 9.2624 99.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.6120 9.5100 35.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.2000 9.5967 2.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 9.5400 100.00 INE733E07HS4 NTPC LIMITED SR-XLIV-STRPP A 9.25% 04-May-23 100.0000 9.2500 308.20 INE733E07HT2 NTPC LIMITED SR-XLIV-STRPP B 9.25% 04-May-24 100.0000 9.2500 526.00 INE733E07HU0 NTPC LIMITED SR-XLIV-STRPP C 9.25% 04-May-25 100.0000 9.2500 526.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 94.0000 10.4200 2.00 INE733E07HV8 NTPC LIMITED SR-XLIV-STRPP D 9.25% 04-May-26 100.0000 9.2500 526.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.5545 9.3662 13.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.7500 7.9700 11.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.25% 09-Mar-27 99.5395 9.2961 400.00 INE733E07HW6 NTPC LIMITED SR-XLIV-STRPP E 9.25 9.25% 04-May-27 100.0000 9.2500 286.00 INE043D07AR7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE -- - 100.0000 9.9400 250.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% - 100.0000 12.8800 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.1000 9.3430 600.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India