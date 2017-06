May 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1129.60 NSE 4755.60 FIMMDA 8449.70 ============= TOTAL 14334.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE872A07PU7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 23-Dec-16 101.3243 11.3200 38.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.3200 0.0000 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.8659 10.0700 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.8900 8.0500 500.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 101.0000 10.1300 10.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.4000 7.8900 2.50 INE572F11273 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-27 24.7880 9.9400 462.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.8800 8.4200 8.10 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.8000 9.3000 5.00 NSE === INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.97% 07-Aug-13 100.0000 - 500.00 INE514E08845 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 28-Sep-13 99.0310 8.6971 250.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 20-Mar-14 98.9200 7.4779 4.90 INE514E08AB7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 02-Aug-14 99.6402 9.2489 350.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.8098 9.8396 100.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-14 100.0000 12.1617 2.00 INE261F09GT9 NABARD 9.66% 18-Oct-14 100.1201 9.5329 200.00 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 103.8700 14.7901 20.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.0112 9.5652 150.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.0112 9.5652 8.00 INE517H08015 ADVANTA INDIA LIMITED RESET 12-Mar-15 96.4026 0.0000 520.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.8012 9.5450 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 99.9400 - 52.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.1677 9.4442 100.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 100.7638 9.4430 250.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 99.8391 9.7558 2.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.3245 9.6472 200.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 99.4612 9.7391 100.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.6000 - 83.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.0000 - 10.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 61.9505 0.0000 17.10 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 61.9505 0.0000 8.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 97.4813 9.2973 50.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 100.0429 9.3168 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.3000 0.0000 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 47.9000 0.0000 21.90 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.8000 9.5016 4.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2000 10.9849 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.2500 10.0052 150.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.7994 9.3717 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5205 9.3708 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 98.9862 10.3966 200.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 100.0560 9.3170 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1076 9.3778 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1076 9.3778 24.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 102.9547 11.3527 15.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.1000 11.6749 50.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 97.7608 9.3389 100.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 101.1000 10.1085 10.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.00% 27-Mar-22 100.0200 - 10.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 101.1200 - 60.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.7593 - 200.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.3500 0.0000 3.20 INE572F11273 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-27 24.7800 0.0000 257.50 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 99.0000 8.3138 15.50 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.8000 - 5.00 FIMMDA ====== INE667F07212 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 8.69% 21-Sep-12 99.2181 10.3276 100.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 99.0249 10.4581 500.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 97.8295 10.3000 2.00 INE667F07493 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.41% 28-Jun-13 100.1028 10.2197 150.00 INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.97% 07-Aug-13 100.0000 9.8500 500.00 INE514E08845 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 28-Sep-13 99.0310 10.5047 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 22-Jan-14 98.2437 7.9500 6.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 20-Mar-14 98.1355 7.9500 2.50 INE514E08AB7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 02-Aug-14 99.6402 9.9727 1700.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.8098 9.8652 100.00 INE261F09GT9 NABARD 9.66% 18-Oct-14 100.1832 9.5155 450.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.0112 9.5770 158.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.0104 9.5769 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.8012 9.5450 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 99.7906 9.5400 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 100.1700 9.4000 52.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.1677 9.4500 100.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 100.7638 9.4500 250.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 101.0202 10.4051 70.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 100.5000 9.5800 2.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.3245 9.6595 200.00 INE872A07PU7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 23-Dec-16 101.3243 11.3100 38.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 100.0000 9.4500 2.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 99.5846 9.7000 50.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5900 9.7500 283.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.6000 9.7000 54.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.52% 02-May-17 100.0000 9.5100 250.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 10-Dec-17 99.4640 9.6031 50.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.2114 10.6656 167.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.8000 9.3500 5.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 97.4813 9.3000 50.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 100.0429 9.3200 100.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 100.6519 10.5961 200.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.5000 9.0900 0.80 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.3000 11.2500 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 47.5330 9.0300 21.90 INE660A08BH1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.93% 22-Dec-20 97.2500 10.3987 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.0500 10.0300 110.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.7994 9.3811 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5205 9.3800 50.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 100.0560 9.3200 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1698 9.3800 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3100 9.3450 24.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 102.9547 11.3500 15.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.1000 11.6700 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.8900 8.0540 700.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.5000 8.1228 40.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.5000 8.1230 10.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 97.7608 9.3477 100.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 101.1000 10.1030 20.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 101.0000 - 10.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.00% 27-Mar-22 100.0000 11.0000 200.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.7593 9.5852 200.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 9.5420 100.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 100.0000 9.5400 29.00 INE001A07II3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 09-May-22 100.0000 9.5013 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.1500 7.9300 2.50 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.4000 8.0519 20.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.5000 8.3700 15.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 99.0000 8.3100 14.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 99.7000 8.1565 25.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com