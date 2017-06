May 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1192.90 NSE 5362.20 FIMMDA 8223.40 ============= TOTAL 14778.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08345 TATA SONS LTD 10.25% 13-May-14 100.2664 10.0900 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 100.1000 9.4100 4.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 93.0000 - 1.50 INE491F07027 DELHI TRANSCO LIMITED 9.50% 02-Mar-17 99.0000 9.7600 1.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.1100 9.8200 200.00 INE981F07068 L & T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-18 100.0000 10.0500 100.00 INE981F07076 L & T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-19 100.0000 10.0600 100.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.0300 10.1500 202.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 97.4746 10.6300 20.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 98.0000 7.8300 0.90 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0000 11.2200 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.9926 8.8500 18.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.9261 10.0500 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3991 9.2500 93.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 100.0000 4.7700 100.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.6200 9.3200 29.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.4000 9.3900 50.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 93.0000 8.2900 22.50 NSE === INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Jul-12 108.3408 10.8242 2000.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.2964 9.7584 15.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 118.0096 9.7991 250.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.4697 9.9054 250.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.0000 9.8415 10.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 16-Jun-14 99.9156 9.7267 550.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.4736 9.5956 100.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.9252 9.3572 30.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 102.6313 9.6799 100.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5200 9.7233 35.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 99.9622 9.3407 550.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 99.9622 9.3407 4.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LTD 13.00% 30-May-17 100.0000 - 50.00 INE261F09DO7 NABARD 0.00% 01-Sep-17 63.7910 0.0000 0.70 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 62.0083 0.0000 3.50 INE261F09EQ0 NABARD 0.00% 01-Aug-18 59.0282 0.0000 10.00 INE018E08037 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT. 9.85% 28-Mar-19 101.9100 9.4492 5.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.8000 9.5032 2.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.5414 9.4198 11.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.9684 9.2809 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5205 9.3708 26.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 98.9862 10.3966 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1076 9.3778 28.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 98.7262 9.7849 95.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 97.4767 9.3853 50.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 101.0800 10.1116 3.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.1400 9.6198 15.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 - 250.00 INE039A09OL1 IFCI LTD. 10.50% 28-Feb-22 100.2800 10.4349 50.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.6200 9.3274 29.00 INE001A07II3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 09-May-22 100.0000 9.4987 500.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.0871 9.4178 93.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 99.0000 8.3138 25.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 100.6500 8.0393 60.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 101.7800 9.0717 10.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-29 100.1975 9.3079 50.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 100.2054 9.3079 50.00 FIMMDA ====== INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Jul-12 108.3408 10.3500 2000.00 INE071G08064 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.00% 27-Mar-13 99.5414 10.4375 150.00 INE774D07FY2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.19% 18-Jul-13 99.9955 10.1200 50.00 INE976I07831 TATA CAPITAL LTD 0.00% 26-Jul-13 89.2645 9.9452 45.00 INE721A07BD2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 02-Sep-13 100.1411 9.9413 40.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.5300 9.3192 30.00 INE296A07393 BAJAJ FINANCE LTD (FORMERLY BAJAJ 0.00% 16-Oct-13 106.1506 - 78.50 INE660A07GS9 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 28-Oct-13 87.1103 9.9589 48.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 118.0096 9.7996 250.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.85% 03-May-14 100.0000 9.8400 10.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 100.7830 9.8200 200.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.4697 9.9210 250.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 16-Jun-14 99.9156 9.7763 550.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 99.8003 10.0000 500.00 INE976I07BD5 TATA CAPITAL LIMITED - 12-Dec-14 100.2664 10.0655 50.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.4736 9.6000 100.00 INE265M07021 SUNSHINE HOUSING INFRASTRUCTURE 0.00% 31-Dec-14 100.0000 - 2.90 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.9300 9.3500 30.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 99.9800 9.4618 7.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 94.9000 9.5200 25.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 102.6313 9.6902 100.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5200 9.7200 35.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.0500 9.3226 558.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.0800 9.3249 4.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.52% 02-May-17 100.0200 9.3165 7.00 INE013A07OU1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.35% 07-May-17 100.0000 10.3471 350.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.1100 9.7845 200.00 INE018E08037 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT. 9.85% 28-Mar-19 101.9000 9.4500 171.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 101.1000 10.7900 20.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.9971 9.3400 20.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.1500 9.3192 2.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.9684 9.2796 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.7714 9.3058 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.9261 10.0500 302.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.4300 9.9649 4.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.8800 9.3200 63.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3991 9.2400 55.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.0000 10.0600 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3500 9.3400 28.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.9200 8.0590 46.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.0000 8.0468 2.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 98.0100 9.2994 10.00 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I II AND 8. - 05-Mar-22 98.5000 8.3174 5.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 101.0800 10.1116 3.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.1400 9.6076 15.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 99.9800 9.2500 8.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 99.9300 9.2600 3.00 INE039A09OL1 IFCI LIMITED 10.50% 28-Feb-22 100.8000 10.3021 90.00 INE305A09174 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 19-Apr-22 101.0000 10.1000 290.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 9.5500 250.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.0000 9.2900 100.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.4000 9.3800 143.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.5800 9.3659 50.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 101.6000 8.1100 6.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.6300 7.8700 40.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 99.5000 8.2500 14.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.8500 8.3271 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 101.0000 8.0000 1.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 101.6900 9.2821 550.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 101.7200 9.0897 10.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 100.1975 9.3100 50.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 100.2054 9.3100 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.5000 10.7500 95.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India