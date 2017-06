May 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 851.50 NSE 6331.20 FIMMDA 10824.00 ============= TOTAL 18006.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D070B3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 27-Aug-12 97.1089 11.0200 500.00 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 104.5000 11.3800 1.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD - 30-Apr-15 99.5256 9.8000 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 100.3800 9.3000 4.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 96.4875 - 1.50 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 96.9000 10.7600 15.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 101.1400 9.5300 10.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 104.5653 0.0000 1.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-21 44.2600 9.8100 5.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.4700 10.9800 20.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 101.0000 8.0400 100.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 98.2500 9.2700 10.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.9800 10.1300 10.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.8800 9.3300 15.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.0000 9.3000 50.00 INE733E07HC8 NTPC STRPP - V 9.00% 25-Jan-27 100.6173 8.9100 9.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 100.8596 8.2800 39.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 101.5000 7.9400 10.00 NSE === INE134E08BM9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.20% 09-Jul-12 99.4672 10.6122 300.00 INE001A07FP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 13-Jul-12 113.3372 10.5950 750.00 INE043D08AZ8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Jul-12 99.4593 10.3741 1000.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.4450 9.9535 850.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Aug-12 122.0945 10.4759 500.00 INE261F09DK5 NABARD 9.80% 10-Sep-12 99.7535 10.1892 100.00 INE136E07JB2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Mar-13 109.9293 0.5979 139.20 INE557F09484 NATIONAL HOUSING BANK 6.95% 24-May-13 99.2108 7.7595 650.00 INE774D07FY2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.19% 18-Jul-13 100.0690 9.7928 50.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1028 9.7793 150.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 16-Jun-14 99.9546 9.7052 150.00 INE557F08DT9 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 27-Jul-14 99.6804 9.1715 150.00 INE331M07013 RAJESH ESTATES AND NIRMAN LTD 18.00% 29-Jul-14 104.0000 - 2.50 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 98.4699 9.4925 100.00 INE976I07BD5 TATA CAPITAL LIMITED - 12-Dec-14 100.4400 9.9859 70.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.0112 9.5652 18.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.9252 9.3572 1.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 99.9400 - 37.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8059 9.3976 200.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 12-Jan-17 100.8600 11.4543 2.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5200 9.7230 20.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 99.9622 9.3407 10.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5200 9.7230 20.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.52% 02-May-17 100.0000 - 13.00 INE958G08930 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.05% 22-Jun-17 100.7500 - 30.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 100.1839 9.7163 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.3442 9.3299 33.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 97.5855 9.2773 100.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.9800 6.6578 100.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 97.9000 0.0000 1.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-21 44.2600 0.0000 5.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 106.2000 11.1153 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5205 9.3708 14.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1691 9.3678 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1691 9.3678 85.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 98.7262 9.7849 21.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.0000 8.0355 4.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 98.8700 - 15.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 101.0000 9.4820 28.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.0000 8.0355 4.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 98.8700 - 15.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 101.0000 9.4820 28.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 101.7800 9.0717 22.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD - 30-Apr-15 99.5456 - 50.00 FIMMDA ====== INE134E08BM9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.20% 09-Jul-12 99.4672 10.7649 300.00 INE001A07FP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 13-Jul-12 113.3372 10.5951 750.00 INE043D08AZ8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Jul-12 99.4593 10.3854 1000.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.4450 10.0500 850.00 INE238A08187 AXIS BANK LIMITED 0.65% 25-Jul-12 99.7451 10.0100 2.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Aug-12 122.0945 10.1000 500.00 INE916D070B3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 27-Aug-12 97.1089 10.9874 500.00 INE261F09DK5 NABARD 9.80% 10-Sep-12 99.7535 9.9099 100.00 INE136E07JB2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Mar-13 110.0493 11.5064 139.20 INE557F09484 NATIONAL HOUSING BANK 6.95% 24-May-13 99.2108 9.9500 650.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 109.0527 10.5000 3.00 INE667F07857 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 11-Jun-13 104.3893 9.9000 55.00 INE774D07FY2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.19% 18-Jul-13 100.0690 10.0506 50.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1028 9.7783 150.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 99.9546 9.7040 150.00 INE557F08DT9 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 27-Jul-14 99.6804 9.9795 150.00 INE331M07013 RAJESH ESTATES AND NIRMAN LTD 18.00% 28-Jul-14 104.0000 - 2.50 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 98.4699 9.5040 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1300 9.5115 15.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0000 - 4.00 INE265M07021 SUNSHINE HOUSING INFRASTRUCTURE 0.00% 31-Dec-14 100.0000 - 11.80 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0100 9.3600 1.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.0600 9.6800 3.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 100.0200 9.4457 48.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 101.3000 10.7000 20.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8059 9.4100 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.0000 9.3800 150.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 100.5000 9.5700 5.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 12-Jan-17 100.8600 11.4500 2.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 98.9518 10.2700 200.00 INE324A07070 JINDAL SAW LTD 10.75% 08-Apr-17 101.9282 10.6400 399.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.2082 9.8000 50.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5200 9.7400 20.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.0000 9.4048 257.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.0500 9.3227 2.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.52% 02-May-17 100.0400 9.5051 16.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 96.9000 10.7900 15.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 61.9905 8.8600 100.00 INE261F09EE6 NABARD 0.00% 01-Mar-18 61.1457 8.8600 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.5350 9.2900 33.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 97.5855 9.2800 100.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 100.1468 9.3000 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 48.2321 8.8600 246.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.8500 9.3300 10.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 100.1687 9.3000 100.00 INE528G08204 YES BANK LTD 10.20% 28-Oct-21 100.0000 10.1700 450.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3500 9.3400 135.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3200 9.3457 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 101.0000 8.0500 100.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.9800 10.1276 10.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.6990 9.4900 25.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.8800 9.3292 15.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.7100 9.3558 5.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 100.0000 9.2500 7.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.0000 9.2900 150.00 INE733E07HS4 NTPC LIMITED SR-XLIV-STRPP A 9.25% 04-May-23 100.0000 9.2400 163.80 INE733E07HT2 NTPC LIMITED SR-XLIV-STRPP B 9.25% 04-May-24 100.0000 9.2400 92.00 INE733E07HU0 NTPC LIMITED SR-XLIV-STRPP C 9.25% 04-May-25 100.0000 9.2400 92.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.6900 9.3295 15.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 100.3300 9.3300 8.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 100.4500 9.3300 1.00 INE733E07HV8 NTPC LIMITED SR-XLIV-STRPP D 9.25% 04-May-26 100.0000 9.2400 92.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.3900 9.3878 50.00 INE733E07HC8 NTPC STRPP - V 9.00% 25-Jan-27 98.9112 9.1200 109.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 100.0000 8.1900 33.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.8900 8.3222 9.50 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 99.7400 9.2698 10.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 101.5000 9.1170 60.00 INE733E07HW6 NTPC LIMITED SR-XLIV-STRPP E 9.25% 04-May-27 100.0000 9.2400 285.20 INE121A08MH1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 07-May-19 100.0000 11.7466 1000.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 30-Apr-15 99.5456 9.8000 100.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 98.4500 9.3252 10.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 101.1400 9.4252 10.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 99.0000 9.4000 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.4300 10.4841 20.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India