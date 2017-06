May 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 583.00 NSE 7862.50 FIMMDA 10192.00 ============= TOTAL 18637.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE695F09367 APSFC SLR-76 7.92% 25-Jul-12 99.9100 8.1500 5.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 99.8900 9.5000 6.00 INE047A07275 GRASIM INDUSTRIES LIMITED - 30-Dec-15 98.4673 9.2900 150.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 92.9500 - 5.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 100.1003 9.9100 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.1000 9.3200 7.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.52% 02-May-17 100.1200 9.4800 2.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 96.4000 10.8900 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.5000 8.5000 25.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.9273 10.0600 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 101.9000 7.9000 6.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 9.5500 150.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 102.8500 9.4600 20.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 100.2375 8.1400 7.00 NSE === INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Nov-12 104.9421 10.4771 1750.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 99.6190 10.4406 200.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.3390 10.0729 600.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 24-Apr-13 99.6020 10.0320 1500.00 INE752E07FS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-13 98.7320 9.7375 200.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1028 9.7793 150.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.1738 9.7794 200.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 102.0466 9.7796 150.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 99.6232 9.9263 550.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 99.6232 9.9263 100.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 23-Jun-14 99.8089 9.7177 200.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 23-Jun-14 99.8089 9.7177 188.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 99.6671 9.7974 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 99.9400 9.4800 3.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.1772 9.4440 300.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 100.7678 9.4423 200.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 102.8730 9.6900 100.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 98.9600 10.2676 200.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 99.5835 9.6980 385.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 99.5835 9.6980 100.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 102.0221 9.6900 150.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5200 9.7226 20.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.5500 0.0000 1.40 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.4000 0.0000 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2000 10.9849 9.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5205 9.3708 13.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.1890 9.3991 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.0000 8.1865 0.60 INE039A09OL1 IFCI LIMITED SR-IV 10.50% 28-Feb-22 100.6500 10.3729 5.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.4222 9.4020 6.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 100.1000 9.2294 15.00 INE039A09LK9 IFCI LIMITED 9.55% 13-Apr-25 93.9900 10.4116 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.8000 9.3661 15.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.1799 9.4175 34.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 99.5095 9.3000 10.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 101.9300 9.0534 2.00 INE039A09LM5 IFCI LIMITED 9.70% 18-May-30 96.5800 11.4508 2.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 98.9000 10.0978 1.00 FIMMDA ====== INE134E08BM9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.20% 09-Jul-12 99.5049 10.0900 300.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Nov-12 104.9421 10.2000 1750.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 99.6190 10.4149 200.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 99.6390 10.3814 200.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.3390 9.9500 600.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 24-Apr-13 99.5861 10.0288 1000.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 24-Apr-13 99.6020 10.0069 500.00 INE752E07FS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-13 98.7320 9.7500 200.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1028 9.7900 150.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.1738 9.7900 200.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 102.0466 9.7900 150.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 99.6232 9.9413 1000.00 INE660A07FN2 SUNDARAM FINANCE LTD 10.40% 20-Jun-14 100.3693 10.1715 5.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 23-Jun-14 99.8089 9.8000 200.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0000 - 10.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 99.6671 9.8000 500.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.1499 9.9000 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 99.9327 9.4800 10.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 99.9800 9.4614 7.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.1772 9.4529 300.00 INE676K07023 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Dec-15 98.4673 9.7900 150.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.7678 9.4500 200.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 25-Aug-16 101.3500 11.3500 50.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 100.1003 9.9000 50.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 102.8730 9.6900 100.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 12-Jan-17 100.3300 11.6000 20.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 98.9700 10.2600 400.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 99.5465 9.7100 385.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 99.6015 9.7000 200.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.25% 30-Mar-17 102.0221 9.6900 150.00 INE324A07070 JINDAL SAW LTD 10.75% 08-Apr-17 101.9282 10.6400 1.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 99.9813 9.8600 50.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5200 9.7150 20.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.1000 9.3200 7.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.52% 02-May-17 100.1200 9.4400 4.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.0000 9.8112 250.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 96.4000 10.8900 100.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 100.1650 9.3100 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.5500 9.0700 1.40 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.4000 11.2300 0.50 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.7726 9.3057 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.9273 10.0500 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.7600 9.3400 27.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.8500 9.3300 2.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 100.1900 9.3000 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.9000 7.9100 26.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.0000 9.4300 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.0000 8.0300 0.60 INE039A09OL1 IFCI LIMITED SR-IV 10.50% 28-Feb-22 100.6500 10.3400 5.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.7455 9.3208 8.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.8400 9.3353 6.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 99.9500 9.2500 10.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 99.9500 9.2500 5.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 9.5500 150.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 99.6673 9.2750 50.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 99.6598 9.2750 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.8000 9.3129 15.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.4800 9.3800 34.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 102.8500 9.4558 20.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 99.6532 9.2750 50.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 99.5000 8.2500 0.50 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 101.9300 9.0609 2.00 INE013A07PA0 RELIANCE CAPITAL LTD. -- - 99.9233 10.4300 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 98.9000 10.0900 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.6475 10.7885 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.1481 10.5312 21.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.1500 10.6000 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.5000 10.4717 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE