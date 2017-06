May 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 733.30 NSE 13011.50 FIMMDA 16509.80 ============= TOTAL 30254.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LTD 12.20% 08-Sep-13 99.1500 12.8900 50.00 INE043D07AT3 IDFC - 15-Nov-15 100.0000 9.6500 15.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 95.9963 - 5.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.7500 10.0400 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.6300 10.9300 58.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 101.4400 11.6200 14.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.4400 11.5700 97.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 102.9000 7.7500 2.80 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.1000 8.0200 6.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 106.9000 10.2500 20.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 99.9500 9.6400 109.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.7000 9.3100 3.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-23 36.3044 9.9300 1.50 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 99.1000 8.2700 1.50 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 101.5800 9.1000 250.00 NSE === INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 99.9527 10.4425 550.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Jul-12 108.4085 10.7723 1000.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.4605 9.9117 850.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 10-Aug-12 99.7388 10.4476 1700.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.0476 10.2762 1550.00 INE020B07EX9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.75% 17-Nov-12 98.7473 10.2305 1500.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.3318 10.1782 300.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.3401 10.3392 150.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 112.6111 10.1500 1400.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.3984 9.7078 48.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 99.5891 9.6200 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 117.9361 9.8992 650.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 23-Jun-14 99.9500 9.6558 12.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 99.8338 9.5472 500.00 INE523E07632 L&T FINANCE 10.04% 15-Dec-14 99.3568 9.2439 50.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.7302 9.4461 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 100.1200 9.4031 10.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 99.7500 10.2947 2.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 96.6500 11.9409 8.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 99.5465 9.7149 15.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5300 9.7196 10.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.0300 9.3225 270.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.8881 9.3417 50.00 INE883A07166 MRF LTD 10.09% 27-May-20 102.3401 9.6451 300.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.7000 0.0000 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.2500 11.1385 9.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 106.7500 11.0527 4.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.3522 9.3660 152.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.7000 9.3466 33.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3541 9.3378 59.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.0000 8.0355 2.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.8400 9.2673 22.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.6278 9.6000 950.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.0200 9.2956 70.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.8700 9.7787 5.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 98.2400 0.0000 1.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 100.2500 9.2003 50.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 100.2500 9.2023 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.5900 9.3734 15.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 100.2500 9.2039 50.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 99.4000 8.2655 11.50 INE043D07AT3 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. -- - 100.4000 11.2479 135.00 INE043D07AU1 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. -- - 100.4000 9.5386 17.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 104.9900 9.4653 150.00 FIMMDA ====== INE916D072H6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.44% 14-Jun-12 100.0528 8.6232 55.00 INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 99.9527 9.8800 550.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Jul-12 108.4085 10.2900 2000.00 INE001A07FP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 13-Jul-12 113.3768 10.5422 250.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.4581 10.5343 100.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.4605 10.0100 850.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 10-Aug-12 99.7388 10.0249 700.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.0476 10.0200 1000.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.0378 10.0000 550.00 INE020B07EX9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.75% 17-Nov-12 98.7473 10.0200 1500.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.3318 9.8600 300.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.3401 10.1791 150.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 97.5167 11.3282 0.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 112.5217 10.1500 1150.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 112.6111 10.1500 250.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LTD 12.20% 08-Sep-13 99.1500 - 50.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LTD 12.20% 08-Sep-13 98.9325 - 20.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.4200 9.7000 24.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.2900 9.8172 24.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD 9.25% 24-Mar-14 96.6060 11.3469 0.10 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 99.5891 9.6200 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 117.9361 9.8863 600.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 117.9007 9.8800 50.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 99.8338 9.9000 500.00 INE523E07632 L&T FINANCE 10.04% 15-Dec-14 99.3568 10.2500 50.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.7302 9.4500 50.00 INE752E07FI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-15 99.1548 9.5300 12.50 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 08-Apr-15 100.5000 9.6780 300.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 08-Apr-15 100.1787 9.8100 150.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.0200 9.6800 15.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 100.0000 9.4500 150.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 99.7500 10.2947 2.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9128 9.4250 40.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.60% 25-Aug-16 100.0000 11.5923 0.10 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 99.5465 9.7100 15.00 INE036A07138 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-17 101.5600 10.7000 100.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5300 9.7700 10.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.0300 9.3200 270.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.52% 02-May-17 100.0400 9.3000 10.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.0000 9.8103 250.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 98.9500 9.2200 1.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.8881 9.3400 50.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 99.9285 10.5085 0.10 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 112.8600 2.9900 50.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.7500 10.7700 100.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 98.0000 9.3100 1.00 INE883A07166 MRF LTD 10.09% 27-May-20 102.3401 9.6500 300.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.7500 11.1700 0.50 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.0000 9.3400 13.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.3522 9.3700 150.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.8700 9.2837 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.7000 9.3500 33.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.4300 9.3348 80.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 101.4400 11.6100 14.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.4400 11.6100 66.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 102.2678 11.4700 31.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.9000 8.9900 2.80 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I II AND 8. - 05-Mar-22 98.5500 8.3094 3.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 99.9500 9.6495 50.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.7235 9.4900 40.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.8400 9.3352 22.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 9.5500 750.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 9.5500 250.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.0200 9.2904 1100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.2300 9.2620 117.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.9386 9.1000 31.60 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.6900 9.3200 25.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.5200 9.3800 64.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 103.2700 7.7600 6.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.2500 7.9100 150.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.8075 8.1600 6.60 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 99.2000 8.2847 5.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 101.5800 9.1013 250.00 INE043D07AT3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE -- - 100.0177 9.7211 150.00 INE722A08057 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED -- 15-Mar-19 100.1500 11.7900 27.00 INE043D07AU1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE -- - 100.0000 9.7700 17.00 INE043D07AU1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE -- - 100.0000 9.7700 3.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 104.9900 9.4663 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.2262 10.5168 50.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com