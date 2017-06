May 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1560.80 NSE 4129.10 FIMMDA 9172.70 ============= TOTAL 14862.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE894F07113 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 05-Jul-13 114.6662 0.0000 900.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 100.2500 10.6500 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.0800 11.0100 502.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 105.7000 10.7800 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4315 9.2300 10.00 INE872A07PQ5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 29-Oct-21 101.4000 11.6200 20.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.5700 8.1000 51.20 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-22 99.5700 7.9900 0.10 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 104.7500 8.9000 13.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4800 9.4300 6.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.1000 9.2700 25.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 102.1600 8.0400 0.50 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 102.2500 7.8300 5.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 102.6203 8.1100 5.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 102.3000 7.8500 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.2500 10.0600 20.00 NSE === INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 10-Aug-12 99.7540 10.3899 1000.00 INE001A07HR6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.83% 17-Jan-13 99.5714 10.3529 1500.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 99.7170 9.8000 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 99.9400 9.4800 42.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.7526 9.6000 50.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 94.7500 10.3524 15.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.7678 9.4423 50.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.2400 9.7949 62.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.52% 02-May-17 100.0000 9.3172 35.00 INE895D08444 TATA SONS LTD. 9.85% 21-May-17 100.0000 9.8497 100.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.3725 9.4399 7.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.1175 9.3797 50.00 INE667A09144 SYNDICATE BANK RESET 12-Jan-19 100.2000 9.3960 2.00 INE112A09141 CORPORATION BANK RESET 11-Aug-19 98.6500 0.0000 4.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.42% 20-Mar-20 99.9606 9.4100 100.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.42% 20-Mar-20 99.9606 9.4100 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2000 10.9849 3.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.5414 9.4198 30.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.9684 9.2809 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 106.7500 11.0525 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.1700 10.0150 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5205 9.3708 33.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1050 9.3776 50.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 99.7500 8.0269 28.10 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.9500 10.1316 15.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.0500 9.6333 3.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.8000 9.3019 2.00 INE733E07GY4 NTPC STRPP - I 9.00% 25JN23 FVRS2L 9.00% 25-Jan-23 97.8892 9.2988 50.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.4000 9.8470 3.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 99.8000 9.9976 1.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.1799 9.4175 41.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% - 100.0000 9.6981 350.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 102.6935 9.3702 250.00 FIMMDA ====== INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 10-Aug-12 99.7540 9.9701 1000.00 INE001A07HR6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.83% 17-Jan-13 99.5714 10.1522 3000.00 INE894F07113 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 05-Jul-13 114.6662 11.4400 900.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 112.6540 10.1462 50.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.2400 9.8500 56.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.7170 9.8000 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.0600 9.6700 1.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 99.9500 9.4720 40.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 02-May-15 100.0000 9.4507 2.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.7526 9.6000 50.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9621 9.4100 500.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 94.7500 9.5790 15.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 100.9500 9.3950 50.00 INE408J07031 EDUCOMP INFRASTRUCTURE & SCHOOL 13.40% 20-Dec-16 100.0000 - 10.00 INE324A07070 JINDAL SAW LTD 10.75% 08-Apr-17 101.8876 10.6500 150.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.3100 9.7700 11.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.2400 9.7949 2.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.52% 02-May-17 99.9250 9.3380 35.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.0050 9.8500 400.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.0000 9.8400 350.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.9000 9.3262 7.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.8500 9.3800 2.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.1175 9.1963 50.00 INE018E08037 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT. 9.85% 28-Mar-19 102.1500 9.3962 14.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 96.8802 9.3800 50.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 99.4000 10.5669 2.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-20 101.8430 9.3058 150.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 48.3292 8.8551 246.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.9200 9.3522 30.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 101.9954 9.3054 100.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.1500 10.4894 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.1000 10.0200 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.7000 9.3500 38.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.6600 9.3600 5.00 INE872A07PQ5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 29-Oct-21 101.4000 11.6100 20.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1050 9.3800 50.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 101.9000 11.5300 0.20 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.9000 11.5300 1.80 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.5700 8.2000 50.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 99.7500 8.0200 28.10 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.9500 10.1316 15.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 101.0900 10.1085 4.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.0500 9.6500 11.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 9.5400 100.00 INE733E07GY4 NTPC STRPP - I 9.00% 25-Jan-23 97.8892 9.3070 50.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.4000 9.8470 3.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 94.1000 10.4000 1.00 INE733E07HB0 NTPC STRPP - IV 9.00% 25-Jan-26 98.9429 9.1200 160.60 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.1000 9.2742 25.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.9500 9.3200 32.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.4800 9.3800 9.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 102.2500 7.8300 5.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 100.1500 8.1700 4.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 100.7500 7.8700 21.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 100.5000 8.0400 20.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% - 100.0000 9.7000 350.00 INE043D07AU1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE -- - 100.0000 9.7700 3.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 102.6935 9.3700 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.4000 11.9457 255.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.2500 10.7800 235.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.1500 10.6000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com