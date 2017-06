May 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 626.10 NSE 7690.10 FIMMDA 8725.20 ============= TOTAL 17041.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 97.9500 13.4500 1.20 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 96.1000 13.4500 0.20 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.0000 9.8500 315.00 INE491F07035 DELHI TRANSCO LIMITED 9.50% 02-Mar-18 101.0000 9.2700 0.10 INE491F07043 DELHI TRANSCO LIMITED 9.50% 02-Mar-19 101.0000 9.2900 0.70 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 101.8100 10.0200 10.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-21 44.8800 9.6700 4.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.4000 10.7100 13.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.4000 10.5800 18.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.7000 10.7600 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6962 10.1000 250.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 100.8500 9.4500 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1600 9.3800 3.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0300 12.4900 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 02-Jan-22 102.1000 7.8700 2.10 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 100.3000 8.1100 2.90 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 101.3000 7.9300 1.40 NSE === INE242A07165 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.15% 10-Jun-12 99.8750 18.1758 1100.00 INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 99.1899 10.2978 750.00 INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Nov-12 99.5052 10.4699 400.00 INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-12 98.8081 9.8882 150.00 INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-12 98.8081 9.8882 150.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.3390 10.0729 5.00 INE043D07930 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.59% 30-Jan-13 99.3907 10.3395 1500.00 INE136E07JI7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Mar-13 108.0200 0.2523 19.20 INE136E07JB2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Mar-13 110.2500 0.2687 1.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 24-Apr-13 99.8100 9.7834 150.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 24-Apr-13 99.8100 9.7834 150.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 99.5321 9.7415 250.00 INE514E08597 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Dec-13 99.1845 9.7421 250.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 99.7858 9.9400 250.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 99.8782 9.6430 300.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 97.0439 9.6955 300.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 16-Apr-15 99.7170 9.8000 5.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.6313 9.6000 200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.6313 9.6000 18.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 100.7678 9.4423 1.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.4639 9.4528 150.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.4639 9.4528 150.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.5027 9.4568 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.5027 9.4568 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7270 9.3835 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7270 9.3835 1.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 99.9320 9.7100 100.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 99.9320 9.7100 100.00 INE018E08037 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.85% 28-Mar-19 102.1300 9.4022 44.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.1000 0.0000 15.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 48.3570 8.8508 246.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2000 10.9849 3.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.9600 9.2809 33.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.5500 11.1824 3.00 INE033L08015 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.17% 29-Jul-21 100.0500 10.1478 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.4053 9.3907 62.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.9802 9.3977 214.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.9802 9.3977 200.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 98.9700 8.2492 4.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.0800 9.6281 1.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.3537 10.4425 4.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 100.0000 8.1934 2.90 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 101.7500 9.0745 1.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 97.7000 10.2275 7.00 FIMMDA ====== INE242A07165 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.15% 10-Jun-12 99.8750 9.2500 1100.00 INE895D08204 TATA SONS LIMITED 8.70% 26-Jun-12 99.8534 9.6000 50.00 INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 99.1899 10.3689 750.00 INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Nov-12 99.5052 10.2000 400.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.7000 9.4500 10.00 INE043D07930 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.59% 30-Jan-13 99.3900 10.2200 1000.00 INE043D07930 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.59% 30-Jan-13 99.3907 10.2000 500.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.3700 9.7500 5.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 99.5321 9.7500 250.00 INE514E08597 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Dec-13 99.1845 9.7500 250.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 99.7858 9.9400 250.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 99.8782 9.6556 300.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0100 9.5691 50.00 INE703H07054 HUBTOWN LIMITED 18.50% 22-Dec-14 100.0000 20.1500 4.90 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 97.0439 9.7069 300.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 16-Apr-15 100.0000 9.6826 31.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9700 9.4625 205.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9200 9.4900 3.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 100.0000 9.4586 400.00 INE722A07364 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.65% 23-May-15 100.0000 10.6500 100.00 INE115A07916 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.26% 08-Jul-15 95.9550 9.8098 30.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9766 9.4000 500.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 101.0800 9.3000 4.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.4639 9.4600 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7270 9.6666 250.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 99.8500 9.8831 300.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.0000 9.8400 215.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 99.4116 9.3458 200.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 100.9000 10.2100 1.00 INE018E08037 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.85% 28-Mar-19 101.9497 9.4385 44.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 101.8100 10.0246 10.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.4500 11.0100 30.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 48.3570 8.8508 246.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.9600 9.2814 33.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6962 10.0900 200.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6955 10.0900 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.7000 9.3500 12.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 98.3051 11.2803 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1600 9.3780 17.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3220 9.3519 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.3500 7.9933 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.0715 8.0456 20.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 101.3000 8.0000 1.80 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 100.8000 7.8800 6.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 99.7600 8.1245 73.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 98.9700 8.2400 4.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.0500 9.5000 20.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.0800 9.6182 1.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 83.4847 10.0958 250.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.0000 9.2900 30.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 100.5500 7.8800 2.90 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 100.0000 8.1887 2.90 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 99.7500 8.2200 1.20 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 100.7500 7.8800 3.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 101.7500 9.0745 1.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 96.1500 9.4371 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com