May 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 397.80 NSE 3864.50 FIMMDA 9663.50 ============= TOTAL 13925.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 103.4400 11.8600 20.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.1385 9.9000 50.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 92.9500 - 3.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.0000 9.3400 5.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-21 43.7160 10.0800 62.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.9630 10.6300 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.8000 0.0000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.7500 10.7800 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD - 02-Jan-22 101.9800 7.9900 8.80 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 98.9407 8.2500 0.40 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.1000 9.6200 5.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 99.5000 9.6100 200.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.5000 9.4900 2.50 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 31-Jan-23 37.9290 9.5100 0.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.2500 10.9300 14.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.0500 7.9300 1.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 101.0800 7.9700 4.80 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 100.0100 8.1900 12.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 100.7700 8.0200 2.80 NSE === INE660A07EP0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jun-12 99.1956 9.6500 96.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Jul-12 108.7688 10.5161 100.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 99.1970 10.2143 200.00 INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Nov-12 99.5354 10.4225 1000.00 INE043D07930 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.59% 30-Jan-13 99.4061 10.3223 500.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 113.0136 10.0000 250.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.2964 9.7584 10.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 99.9307 9.7625 250.00 INE976I07BD5 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 12-Dec-14 100.2829 10.0552 15.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.0471 - 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.6561 9.6000 250.00 INE053F09GE2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-15 97.5000 9.4036 25.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.6031 9.6100 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.6031 9.6100 10.00 INE001A07BA5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 24-Feb-16 95.6500 9.4036 12.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 100.7678 9.4423 13.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.2558 9.4480 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.2558 9.4480 100.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.0000 9.3276 5.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7270 9.3835 4.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.0500 - 500.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.6600 9.3976 6.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.4000 0.0000 1.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-21 43.7160 0.0000 4.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2000 10.9849 1.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.5000 9.5520 0.20 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.4053 9.3907 13.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.9802 9.3977 15.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 101.7500 7.9213 0.30 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.5000 9.4988 2.50 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.0000 9.2970 10.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 93.8924 9.4472 50.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 93.8924 9.4472 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.3525 9.3972 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.3525 9.3972 10.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 99.6500 11.6929 3.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 101.7500 9.0739 18.00 INE261F09HK6 - -- - 100.0800 - 40.00 FIMMDA ====== INE660A07EP0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jun-12 99.1956 9.2496 96.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Jul-12 108.7688 10.0500 100.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 99.1970 9.9000 500.00 INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Nov-12 99.5904 10.0600 2000.00 INE043D07930 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.59% 30-Jan-13 99.4061 9.9942 500.00 INE976I07AS5 TATA CAPITAL LIMITED 0.00% 16-May-13 105.4919 10.1700 200.00 INE976I07831 TATA CAPITAL LIMITED 0.00% 26-Jul-13 89.4013 10.1460 300.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 113.0136 10.0000 250.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.3600 9.7669 20.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.4300 9.7000 5.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 97.1320 11.0300 13.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 99.9307 9.7768 250.00 INE660A07FN2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.40% 20-Jun-14 100.2168 10.2610 5.00 INE197N07032 MARVEL LANDMARKS PRIVATE LIMITED 18.00% 16-Sep-14 100.0184 - 70.00 INE265M07021 SUNSHINE HOUSING & INFRASTRUCTURE RESET 31-Dec-14 100.0000 - 30.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.0471 10.0000 50.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.1385 9.9000 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.6561 9.6000 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.8900 9.7600 1.00 INE053F09GE2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-15 97.5000 9.4040 25.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.6031 9.6100 100.00 INE043D07AU1 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 100.0000 9.4564 250.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 100.0000 9.4568 50.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 99.5795 9.5500 150.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 99.7365 9.4903 20.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.9200 9.4050 13.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.6600 9.4550 400.00 INE872A07PU7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 23-Dec-16 100.6777 11.5000 74.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 101.8830 10.6600 80.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 101.8823 10.6600 10.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.1500 9.3027 10.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.0000 9.3378 5.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.0000 9.7000 50.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 99.8000 9.8951 150.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.0500 9.8557 500.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 62.2223 8.8462 100.00 INE261F09EE6 NABARD 0.00% 01-Mar-18 61.3744 8.8466 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.8000 9.3600 6.00 INE752E07EQ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-20 101.1500 9.2400 1.30 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 94.9073 9.8503 500.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 94.9073 9.8500 250.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.4000 9.1200 0.50 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.6500 9.3600 13.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2800 9.3500 6.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.2400 8.0100 90.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.0200 10.9800 170.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 100.0200 9.2350 2.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.60% 18-May-22 100.4000 9.7500 1.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 84.0221 10.0200 150.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.0000 9.2900 10.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.60% 18-May-22 100.1200 9.8000 80.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 98.5330 9.2000 57.80 INE733E07GZ1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-24 98.4711 9.2000 60.60 INE733E07HA2 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-25 98.3969 9.1900 30.60 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.7500 11.1300 1.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 92.8400 10.6000 30.00 INE733E07HB0 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-26 98.3369 9.2000 10.60 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.3525 9.4000 51.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.2949 9.4100 40.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.9586 9.3013 31.60 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.4300 9.3500 12.70 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.7800 11.1700 3.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 100.1800 9.4100 54.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.6500 7.9800 415.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.0805 8.0500 88.10 INE733E07HC8 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-27 98.2819 9.2000 3.40 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 100.7000 7.9400 4.80 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 100.0000 8.2000 2.50 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 95.6900 9.3500 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.0000 9.3499 750.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.4258 11.9443 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8900 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE