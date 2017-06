May 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 930.20 NSE 5686.10 FIMMDA 11482.40 ============= TOTAL 18098.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE976I07AS5 TATA CAPITAL LIMITED 0.00% 16-May-13 105.5104 0.0000 200.00 INE976I07831 TATA CAPITAL LIMITED 0.00% 26-Jul-13 89.4200 10.1400 300.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 99.9000 9.7200 3.00 INE043D07AU1 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.70% 15-May-15 100.0200 9.6900 5.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 96.2550 - 3.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 62.2323 8.8600 100.00 INE261F09EE6 NABARD 0.00% 01-Mar-18 61.3844 8.8500 50.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 101.1200 9.5400 10.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.4500 9.1500 1.50 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 31-Jan-21 44.2000 9.8800 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 11-May-21 108.4163 10.6100 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 109.4513 0.0000 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.7000 9.3500 4.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1600 9.3800 3.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0300 12.4900 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 101.8400 7.9100 0.80 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 99.6779 8.1400 5.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.0000 9.6400 135.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 101.1000 9.3000 4.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.5000 9.4900 21.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.2500 10.9500 7.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 106.0693 7.5900 1.50 INE572F11273 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 31-Jan-27 25.2300 9.9400 44.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 101.3253 8.0900 22.60 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 104.2970 7.6200 2.80 NSE === INE001A07GS6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.95% 18-Jun-12 99.9790 9.7989 900.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 99.2021 10.2157 500.00 INE043D07930 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.59% 30-Jan-13 99.4143 10.3140 2000.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.2177 10.3821 500.00 INE008A09752 IDBI BANK LTD FX-18 OPTC 7.60% 25-Apr-13 97.9800 0.0000 2.50 INE008A08NC9 IDBI BANK LTD OMNI-1 7.75% 05-May-13 98.0600 0.0000 2.50 INE008A08RO5 IDBI BANK LTD OMNI-1 6.50% 09-Oct-13 95.6700 9.9765 4.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 100.6900 9.5594 5.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 23-Jun-14 99.7605 9.7532 150.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.55% 12-Jul-14 99.6259 9.7142 250.00 INE331M07013 RAJESH ESTATES AND NIRMAN LIMITED 18.00% 29-Jul-14 104.0000 - 2.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 99.7170 9.8000 1.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.6031 9.6100 3.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 99.9566 9.4077 20.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.7678 9.4423 78.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.0900 9.8332 67.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7270 9.3835 3.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 102.6126 9.3522 50.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.0800 - 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 56.1030 8.9999 20.60 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.1798 9.3671 50.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LIMIT 11.85% 15-Mar-19 101.5000 11.4968 6.80 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 31-Jan-21 44.2000 0.0000 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 106.2000 10.9849 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 101.6000 0.0000 2.50 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 102.0000 0.0000 3.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.0000 8.0914 5.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.7800 9.5150 13.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.5000 9.4988 16.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.1400 9.2748 12.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 109.0000 10.3976 1.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.6643 9.4871 250.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.6643 9.4871 1.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 108.5000 9.6138 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.5000 11.5629 3.00 INE572F11273 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 31-Jan-27 25.2300 0.0000 24.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 101.8500 9.0616 13.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.0000 9.3982 55.00 INE114A07778 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD. 9.30% 25-May-22 99.9900 9.3007 50.00 INE114A07752 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD. 9.30% 25-May-20 99.9900 9.3008 50.00 INE114A07760 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD. 9.30% 25-may-21 99.9900 9.3008 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.6600 9.3823 12.70 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORP. 9.60% 18-May-22 100.3800 9.5371 5.00 FIMMDA ====== INE001A07GS6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.95% 18-Jun-12 99.9790 9.3500 900.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 99.2021 9.3500 500.00 INE043D07930 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.59% 30-Jan-13 99.4143 10.1500 2000.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.2177 10.2700 1250.00 INE916D078M3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED (FORM 10.15% 26-Apr-13 99.7929 10.3887 1.00 INE976I07AS5 TATA CAPITAL LIMITED 0.00% 16-May-13 105.5104 10.1500 200.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 99.5204 10.2808 2.00 INE976I07831 TATA CAPITAL LIMITED 0.00% 26-Jul-13 89.4200 10.1300 300.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.3863 9.8200 100.00 INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 06-Dec-13 99.3148 9.6700 50.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 23-Jun-14 99.7605 9.8700 150.00 INE860H07136 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.72% 24-Jun-14 100.0000 10.7400 1500.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.55% 12-Jul-14 99.6259 9.8732 250.00 INE976I07930 TATA CAPITAL LIMITED 10.14% 11-Sep-14 99.5811 10.3000 1.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 99.9248 9.5500 250.00 INE860H07193 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED SR-G -- 09-Apr-15 99.9910 10.5900 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 99.8600 9.7400 3.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.6643 9.5850 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8500 9.5100 3.00 INE043D07AU1 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.70% 15-May-15 100.0000 9.7600 19.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.9300 9.4050 80.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 101.9655 11.3484 50.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 101.3174 11.3483 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.0900 9.8300 68.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.0300 9.3050 6.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9100 9.5600 6.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.0000 9.7000 50.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.35% 06-Jun-17 102.6754 9.6500 8.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 102.6126 9.1500 50.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.0800 9.8430 1000.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 62.2323 8.8431 100.00 INE261F09EE6 NABARD 0.00% 01-Mar-18 61.3844 8.8435 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.1798 9.1833 50.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LIMIT 11.85% 15-Mar-19 100.1500 11.7900 6.80 INE018E08037 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PRIVA 9.85% 28-Mar-19 101.9829 9.4301 5.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 98.2100 8.7100 3.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.3999 9.7676 500.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.4500 9.2100 1.50 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5500 9.3800 15.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.7000 9.3500 4.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1600 9.3777 3.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0000 9.4300 12.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 101.2500 7.8600 20.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.0000 8.0900 15.80 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 101.0000 10.1221 2.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.0000 9.6400 130.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 100.5141 9.3555 4.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 83.5675 10.0958 200.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 84.0386 10.0200 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.6095 9.6068 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 99.9600 9.3000 35.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.60% 18-May-22 100.3800 9.7700 2.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.1000 9.2800 6.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 92.8400 10.6000 25.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.5000 11.0661 3.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.5000 10.9500 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 100.0000 8.2000 12.60 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 100.0000 8.1900 10.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.0000 9.3982 955.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.0000 9.3985 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.6600 9.3823 12.70 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India