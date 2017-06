May 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 609.00 NSE 4022.80 FIMMDA 5579.80 ============= TOTAL 10211.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE324A07062 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-16 101.6271 10.0800 400.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 102.7500 9.6300 8.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 105.0000 9.8100 2.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-21 44.6100 9.7600 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.8200 10.8700 14.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.4000 7.9800 37.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0200 9.4300 12.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 39.6000 10.0600 94.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 101.7100 7.9300 0.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 99.2500 8.2100 10.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.5000 9.4900 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.0750 7.9300 24.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 102.7500 7.9700 1.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.6000 7.7900 4.00 NSE === INE660A07EV8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.22% 06-Aug-12 99.5166 10.7805 65.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 24-Apr-13 99.7124 9.8979 1100.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.4197 9.7620 200.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.4500 9.5756 5.00 INE043D07609 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.95% 14-Jan-14 100.2529 9.8099 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 118.1196 9.9340 150.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.55% 12-Jul-14 99.6580 9.6974 250.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 98.0100 9.7589 50.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 99.8800 9.8358 1.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0300 9.5594 21.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.6900 9.5742 76.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.1000 10.1479 1.00 INE043D07AU1 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.70% 15-May-15 100.0100 9.6889 19.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.0000 - 150.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 97.6200 9.6568 50.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.5500 9.7767 30.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.35% 29-Jan-16 99.5219 9.4775 200.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.9300 12.6098 8.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.2372 9.4530 700.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.0900 9.8329 4.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.1000 9.3156 5.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9000 9.5384 9.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.0542 9.3841 44.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.0000 - 100.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 101.5000 11.4965 2.80 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 98.3200 0.0000 5.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.5000 0.0000 100.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 97.7700 0.0000 3.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 97.7800 0.0000 20.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 99.7500 10.7477 1.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 96.1500 9.6279 250.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.7000 0.0000 0.50 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1650 9.3750 18.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 40.4672 0.0000 94.50 INE039A09OL1 IFCI LIMITED 10.50% 28-Feb-22 100.6000 10.3795 4.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 99.0000 8.2443 10.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 101.9300 9.9705 2.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 100.4000 9.3344 3.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.6800 9.5954 25.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 99.7903 9.3300 85.00 INE860H08DG0 ADTYA BIRFIN 10.50% 20-May-22 100.0000 10.5169 10.00 INE134E08CV8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-25 96.1000 9.4803 20.00 INE043D08DM0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 15-Jun-25 94.0000 10.9846 7.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.6700 0.0000 24.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 100.4000 8.1456 10.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 104.9000 9.4754 40.00 FIMMDA ====== INE660A07EV8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.22% 06-Aug-12 99.5166 10.1999 65.00 INE522D07297 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 0.00% 12-Oct-12 108.6633 11.7600 100.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 24-Apr-13 99.7124 9.8566 1100.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.3831 9.6500 5.00 INE043D07609 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.95% 14-Jan-14 100.2529 9.8550 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 118.1196 9.9300 150.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 23-Jun-14 99.7805 9.8493 150.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.55% 12-Jul-14 99.6580 9.8400 250.00 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 99.6532 10.3569 1000.00 INE261F09GR3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.48% 22-Sep-14 99.5127 9.8000 100.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 98.0100 9.7500 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0300 9.5594 51.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.7000 9.5500 37.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8100 9.5200 5.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.0000 9.8500 250.00 INE043D07AW7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-15 100.0000 9.8900 250.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 97.6200 9.6500 50.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.5500 9.7600 30.00 INE324A07062 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-16 101.6271 10.6300 200.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 100.9800 9.3800 13.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 100.3585 11.7806 23.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 100.0000 9.9308 100.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.0900 9.8300 4.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.0400 9.3214 5.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.8500 9.3546 9.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.0000 9.4000 100.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 102.7500 9.6300 8.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.0000 9.8900 100.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.0800 9.8200 7.00 INE114A07737 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-18 100.0000 9.2946 50.00 INE114A07737 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-18 100.0000 9.3000 50.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 100.1516 11.7900 2.80 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.5000 10.5400 100.00 INE114A07745 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-19 100.0000 9.3000 50.00 INE114A07752 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-20 100.0000 9.3000 50.00 INE114A07760 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-21 100.0000 9.3000 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.1200 9.4100 30.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1650 9.3700 18.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.4600 9.3000 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.9000 7.9182 52.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0200 9.4300 12.00 INE039A09OL1 IFCI LIMITED 10.50% 28-Feb-22 100.6000 10.3507 4.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.0300 8.1900 3.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 100.9600 10.1285 15.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 100.4000 9.4030 3.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.6800 9.5954 25.00 INE114A07778 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-22 100.0000 9.3000 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 99.8000 9.3233 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 99.9900 9.2984 85.00 INE134E08CV8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-25 96.1000 9.0000 20.00 INE043D08DM0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 15-Jun-25 94.0000 9.0000 7.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.6700 9.0120 38.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.9000 7.8000 54.60 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 102.5000 8.0000 1.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 100.5000 8.0448 156.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 100.3300 8.0000 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 100.0000 8.1900 39.40 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 31-Dec-99 100.5900 10.0500 100.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 97.7800 9.0000 20.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 31-Dec-99 98.3200 9.0000 5.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8900 2.50 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 96.2400 9.0000 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 104.9000 9.4764 40.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 97.7700 9.0000 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.0086 10.8900 22.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.4000 11.9478 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India