Jun 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3168.90 NSE 9391.50 FIMMDA 20736.50 ============= TOTAL 33296.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE121A07CN2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 25-Sep-12 99.7400 10.4600 200.00 INE916D07Y55 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 22-Oct-12 99.3488 10.0900 100.00 INE296A07187 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.00% 02-Nov-12 99.3260 10.5200 350.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.3500 9.5300 2.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1669 9.4500 550.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.1915 9.7700 250.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 93.5000 13.4900 3.40 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 99.4298 9.8100 250.00 INE511C08787 MAGMA FINCORP LTD. 11.75% 30-Mar-19 100.9800 11.5100 120.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 98.0500 9.1900 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY RESET 18-Mar-21 107.4602 10.9100 301.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.1000 10.7400 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 102.7709 9.8900 800.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 101.4000 12.2200 2.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.0500 7.9300 5.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 9.79% 29-May-24 100.0000 9.7900 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.5000 9.2200 20.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.7500 7.7700 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 100.6000 8.1200 206.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 101.7500 7.9100 0.50 NSE === INE860A07024 HCL TECHNOLOGIES LIMITED 8.20% 25-Aug-12 99.6168 10.3155 250.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.6900 10.0424 50.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.0960 9.8500 50.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Dec-13 99.8283 9.9207 100.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.61% 22-Feb-14 99.9840 9.5612 750.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.1400 9.5079 5.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.1200 9.6271 2.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8884 9.4900 250.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 100.0760 9.4200 140.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.0000 - 150.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.0000 - 250.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 98.0017 9.3987 300.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 99.9708 11.3936 120.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Apr-16 99.4554 9.7500 50.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.0700 9.3660 18.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 97.6550 9.3371 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.9555 9.3574 50.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.75% 09-Sep-16 102.1500 11.0509 20.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.6767 9.4064 243.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.75% 12-Jan-17 100.6000 11.5242 72.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.4500 9.7342 10.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9060 9.3309 100.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0919 - 2750.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.1900 - 21.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 57.5250 0.0000 20.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.8734 9.2194 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.2500 9.5558 10.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 97.8000 9.2484 1.00 INE114A07745 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-19 100.1500 - 5.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.2500 0.0000 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 18-Mar-21 108.7000 11.0907 3.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.5970 9.1709 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.3400 11.2050 5.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.2491 9.3954 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 102.7100 9.9255 6.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.6000 9.3046 278.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0000 0.0000 0.50 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 100.4100 9.1653 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.3000 7.6898 14.10 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.0700 7.8730 10.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 98.6209 9.1985 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.0000 7.6888 14.40 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.0000 10.9844 42.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.3500 9.5826 38.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.9700 9.5418 1350.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.7000 9.1800 250.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9400 - 5.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 100.4800 9.1645 50.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.79% 29-May-24 100.0000 - 25.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 100.5000 9.1657 50.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 100.5300 9.1651 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.9000 9.3501 1.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 100.5600 9.1643 50.00 INE039A09LV6 IFCI LIMITED N.A 07-Jul-37 9.6830 - 62.50 FIMMDA ====== INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 10-Aug-12 99.8977 9.4654 200.00 INE860A07024 HCL TECHNOLOGIES LIMITED 8.20% 25-Aug-12 99.6168 10.0000 980.00 INE916D073B7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.00% 30-Aug-12 99.6304 9.9459 200.00 INE121A07CN2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 25-Sep-12 99.7400 10.0900 200.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.6900 9.7800 50.00 INE916D072I4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.70% 16-Oct-12 100.1349 10.2000 250.00 INE916D07Y55 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 22-Oct-12 99.3488 10.2000 250.00 INE296A07187 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.00% 02-Nov-12 99.3260 10.1900 350.00 INE776K07013 LANDS END PROPERTIES PRIVATE LTD 0.00% 19-Feb-13 122.5422 10.4763 250.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.0960 9.8500 50.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Dec-13 99.8283 9.9405 100.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.61% 22-Feb-14 99.9840 9.5500 1000.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.95% 05-Jun-14 100.0000 9.9456 250.00 INE008I07262 COX AND KINGS LIMITED 11.25% 06-Oct-14 100.2500 11.1236 100.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.2036 9.4950 25.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.1400 9.5033 5.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8884 9.4900 250.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 100.0760 9.4200 100.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 100.0800 9.4197 40.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.0000 9.5000 921.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1419 9.4300 300.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.0000 9.8500 700.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.1915 9.7700 250.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 98.0017 9.4307 300.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 99.9708 9.4000 120.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Apr-16 99.4554 9.7500 50.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.0700 9.3500 18.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 97.6550 9.3679 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.9555 9.3700 550.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.75% 09-Sep-16 100.6500 11.5000 20.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 93.6000 13.8200 0.30 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.7471 9.3900 243.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.6767 9.4100 200.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 99.4298 9.8095 250.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.75% 12-Jan-17 100.6500 11.5000 72.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.4500 9.7342 10.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.1400 9.2929 2.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9060 9.5500 100.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.2620 9.7700 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0000 9.6036 1550.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0000 9.6000 250.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 98.0000 10.5100 0.50 INE114A07737 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-18 100.0000 9.3000 50.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.6500 9.0000 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 57.4583 8.8000 20.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.8734 9.2243 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.2500 9.3192 10.00 INE511C08787 MAGMA FINCORP LTD. 11.75% 30-Mar-19 100.9800 11.5100 120.00 INE114A07745 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-19 100.0000 9.3000 50.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.5000 10.5400 100.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.5970 9.1742 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.4270 9.3600 450.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 102.7709 9.9100 750.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 102.8286 9.9000 206.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1623 9.3700 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.8160 9.2650 78.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 100.4100 9.1600 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.8500 7.9167 75.90 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0500 9.4200 10.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 101.7500 7.9317 20.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 98.6209 9.2000 100.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.0000 11.0000 42.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 100.2100 9.2000 1.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-22 83.7670 10.0958 620.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-22 84.0649 10.0400 150.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.7327 9.5853 3150.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 9.5500 300.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.0000 9.2900 550.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.0000 9.2900 250.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 9.49% 04-Jun-22 100.7169 9.3751 204.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 9.49% 04-Jun-22 101.0000 9.0000 5.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 99.3600 9.8000 15.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 100.4800 9.1600 100.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 100.5000 9.1600 100.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 100.5300 9.1600 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.9000 9.1000 22.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7000 9.1100 4.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.7000 9.0000 0.30 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 100.5600 9.1600 100.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 101.5000 7.9270 236.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.7500 7.7800 55.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 100.8900 8.0888 244.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 101.4000 8.0288 94.50 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 102.0000 9.0525 450.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0000 12.8800 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY RESET 31-Dec-99 107.3474 11.9564 295.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE