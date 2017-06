Jul 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1905.80 NSE 15708.90 FIMMDA 24351.50 ============= TOTAL 41966.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 105.7000 6.8100 5.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 100.2300 9.2500 100.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.3000 9.2500 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 102.6200 9.9500 100.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 84.3000 3.9700 100.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 98.7500 9.7300 200.00 INE691I08248 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.3200 9.5100 2.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-22 100.3300 9.2400 50.00 INE121H08032 IL 10.15% 29-Jun-22 100.5700 10.0500 8.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-23 100.3500 9.2400 50.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5700 6.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 31-jan-25 30.0700 10.0600 200.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.8500 7.7200 150.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.3300 7.2800 2.80 INE039A09LM5 IFCI LIMITED 9.70% 18-May-30 100.1400 9.6800 30.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.76% - 100.1800 9.6200 500.00 INE514E08BC3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.32% - 100.2600 9.2100 250.00 INE871D07MI5 INFRASTRUCTURE LEASING 9.75% - 100.0300 9.7400 100.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% - 99.7000 10.8900 2.00 NSE === INE039A09LM5 IFCI LIMITED 9.70% 18-May-30 95.0900 10.3044 1.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Aug-12 124.3082 9.3719 250.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.5953 9.4293 100.00 INE910H08020 CAIRN INDIA LIMITED 8.40% 12-Oct-12 99.5718 9.8804 250.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Nov-12 99.9528 9.7186 200.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.7761 9.6528 150.00 INE514E09587 EXIM SR-G6 6.35% 19-Jun-13 97.0000 0.0000 10.00 INE556F09155 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.65% 19-Jul-13 98.5507 9.1945 150.00 INE043D07658 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 22-Jul-13 99.9048 9.5669 250.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 99.9979 9.7600 750.00 INE129A07032 GAIL INDIA SR-I 6.10% 22-Aug-13 96.2000 9.8807 3.00 INE115A07973 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 14-Sep-13 98.4683 9.7815 500.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 96.3700 21.8800 10.30 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.9010 9.4931 1500.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.1240 9.6200 4.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.4248 9.3800 50.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.2238 - 250.00 INE752E07389 POWERGRID SR13I 8.63% 31-Jul-14 98.2000 14.9120 6.30 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.2732 9.2500 400.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 98.2596 9.2500 400.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.2685 9.2138 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.2865 9.3539 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.2865 9.3539 50.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 100.2350 9.6500 50.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 95.4300 9.3014 12.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.0586 9.6400 50.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 28-May-15 100.5000 9.6200 250.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.3885 - 250.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.64% 08-Jul-15 98.0017 9.3987 25.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.9009 9.2224 200.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 94.6000 9.4319 3.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 97.8185 9.2235 800.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.1000 9.9541 1.00 INE565A09090 INDIAN OVERSEAS BANK 7.70% 09-Apr-16 95.1000 9.9527 4.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.64% 08-Jul-16 97.4333 9.3936 25.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 98.9910 12.4386 12.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.1293 9.3431 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.1631 9.2515 1050.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0882 - 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.5045 9.5500 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 19-Jun-17 99.9504 9.5500 950.00 INE752E07EO0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.47% 31-Mar-18 99.8500 9.4845 2.50 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 100.9500 8.9798 4.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 101.0000 9.4422 9.00 INE871D07MI5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.75% 11-Aug-18 100.0372 9.7343 100.00 INE976I08102 TATA CAPITAL LIMITED 9.80% 18-Dec-19 96.4000 10.4956 0.50 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 96.8000 9.3324 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0000 0.0000 1.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 98.3100 9.3214 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 106.7445 10.8599 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0138 9.2955 450.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0138 9.2955 100.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 99.0000 10.9100 2.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 99.9000 0.0000 0.50 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5000 9.5539 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.3881 9.6316 50.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.3200 9.5175 2.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.5991 9.1900 100.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 102.8500 9.9242 2.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.6800 - 512.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 103.4500 9.3455 12.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.3133 - 1350.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.3133 - 7.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-22 100.0000 9.2970 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.39% 29-Jun-22 100.1400 9.3647 1883.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.2 9.25% 29-Jun-22 100.0000 9.2470 76.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 04-Jul-22 100.2672 - 200.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 102.0500 10.1615 10.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 100.2000 9.3020 6.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-23 100.0000 9.2971 100.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5658 6.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 100.2200 9.6023 6.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 100.7500 9.6285 110.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-24 100.0000 9.2973 100.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 31-Jan-25 30.0690 - 200.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-25 100.0000 9.2974 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.0700 9.4520 15.80 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-26 100.0000 9.2975 100.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.1799 9.4175 2.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-27 100.0000 9.2976 100.00 INE115A07CQ7 - -- - 100.0000 - 100.00 INE721A07DF3 - -- - 99.7900 - 100.00 INE114A07786 - -- - 100.1700 - 5.00 FIMMDA ====== INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 24-Aug-12 124.3082 9.0000 250.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 06-Oct-12 99.5953 9.5505 100.00 INE910H08020 CAIRN INDIA LIMITED - 12-Oct-12 99.5718 9.5999 250.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 19-Nov-12 99.9528 9.3900 200.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 08-Dec-12 99.7761 9.4499 150.00 INE556F09155 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 19-Jul-13 98.5507 9.4000 150.00 INE043D07658 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9. - 22-Jul-13 99.9048 9.6100 250.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.97 L 9.97% 12-Aug-13 99.9979 9.7600 500.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.97 L 9.97% 12-Aug-13 99.9832 9.7800 250.00 INE115A07973 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 14-Sep-13 98.4683 9.8000 500.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 28-Nov-13 102.3283 9.4100 5.00 INE676N07019 IDL SPECIALITY CHEMICALS LIMITED 1 - 09-Jan-14 100.0298 12.0000 500.00 INE414G07167 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13 NCD 18A 13.00% 18-Apr-14 100.0000 13.0000 4.00 INE660A07FJ0 SUNDARAM FINANCE LTD. 10.7 LOA 06J 10.70% 06-Jun-14 101.9217 9.5100 15.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 18-Jun-14 100.2400 9.5500 20.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 18-Jun-14 100.3100 9.5070 10.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64 NCD 9.64% 29-Jun-14 100.4248 9.3800 50.00 INE660N07013 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED - 10-Jul-14 100.1829 11.7000 500.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 11-Jul-14 100.2238 9.6148 250.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 11-Jul-14 100.0000 9.7458 250.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. S - 10-Aug-14 100.2732 9.2500 400.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 04-Sep-14 98.2596 9.2623 400.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76 L 9.76% 11-Dec-14 100.2053 9.6999 3000.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40 10JN15 9.40% 10-Jan-15 100.2685 9.2200 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD.9.55 9.55% 13-Jan-15 100.2865 9.3600 300.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD.9.55 - 13-Jan-15 100.2001 9.4000 50.00 INE115A07CD5 9.80 SECURED NON-CONVERTIBLE DEBEN - 12-Mar-15 100.2350 9.7800 50.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED OP - I - 30-Mar-15 100.8153 10.5600 20.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 16-Apr-15 100.1200 9.6500 50.00 INE084A09084 BANK OF INDIA - 16-Apr-15 95.1500 9.5600 6.00 INE084A09084 BANK OF INDIA - 16-Apr-15 95.4300 9.4400 6.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI - 30-Apr-15 99.1801 9.9100 200.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED - 07-May-15 100.6541 9.8900 50.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 28-May-15 100.4851 9.6267 250.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 28-May-15 100.5000 9.6200 250.00 INE261F09HP5 NABARD - 29-Jun-15 100.2286 9.2500 100.00 INE071G08361 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 30-Jun-15 100.0000 9.7700 160.00 INE071G08361 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 30-Jun-15 100.0000 9.7726 150.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P08 - 06-Jul-15 100.3885 9.1600 300.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P08 - 06-Jul-15 100.1642 9.2400 200.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 11-Jul-15 100.0000 9.5672 250.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 08-Sep-15 97.9009 9.2314 200.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75 L 9.75% 11-Sep-15 100.0000 9.7700 400.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 15-Oct-15 97.8185 9.2323 800.00 INE649A09035 STATE BANK OF HYDERABAD - 29-Apr-16 98.5208 9.2550 300.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-16 100.0000 9.2939 200.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.41 LOA 9.40% 01-Sep-16 100.1293 9.3500 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. - 06-Sep-16 100.0304 9.3500 120.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.52 02MY 9.52% 02-May-17 100.1631 9.9184 900.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.52 02MY 9.52% 02-May-17 100.1641 9.4600 150.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10 NCD 26MY17 - 26-May-17 99.9060 10.0126 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 07-Jun-17 100.5045 9.5500 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 19-Jun-17 99.9135 9.5600 850.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 19-Jun-17 99.9504 9.5500 100.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-17 100.0000 9.2950 50.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- - 29-Jun-17 100.0000 9.3947 250.00 INE114A07786 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9 - 25-May-18 100.1500 9.2543 5.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-18 100.0000 9.2956 76.25 INE871D07MI5 INFRASTRUCTURE LEASING FINANCIAL S - 11-Aug-18 100.0372 9.7300 200.00 INE114A07794 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9 - 25-May-19 100.1271 9.2638 20.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-19 100.0000 9.2962 50.00 INE091D11022 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - 27-Dec-19 48.4500 10.2500 6.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-20 100.0000 9.2965 50.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 15-Dec-20 98.3400 9.3241 10.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 1 - 31-Mar-21 100.8000 10.8300 1.10 INE114A07810 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9 - 25-May-21 100.2110 9.2554 20.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-21 100.3041 9.2500 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 10.4 - 18-Jul-21 102.6239 9.9452 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.36 NCD 9.36% 01-Aug-21 99.8900 9.3700 21.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. S - 10-Aug-21 101.0438 9.3000 850.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. S - 10-Aug-21 100.6510 9.3700 99.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND - 25-Jan-22 103.9284 7.6000 50.00 INE053F07520 IRFC 8.00 DBTR1SR1 23FB22 FVRS1000 - 23-Feb-22 101.5800 7.7600 12.00 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I II AND 8. - 05-Mar-22 101.1000 7.9200 25.00 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I II AND 8. - 05-Mar-22 101.3700 7.8765 13.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2 NCD 23AP22 FV - 23-Apr-22 84.3010 10.1009 250.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55 L 9.55% 25-Apr-22 99.3881 9.6316 50.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54 NCD 25AP22 - 25-Apr-22 98.9700 9.6900 300.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.3 BD 9.3% 11-May-22 100.5991 9.1900 100.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED SR I-2012 10.40 BD 10.40 26-May-22 100.0000 10.4000 50.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN - 04-Jun-22 100.6500 9.3792 125.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA - 07-Jun-22 103.4500 9.2700 12.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 15-Jun-22 100.3700 9.2800 1511.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-22 100.3290 9.2500 151.25 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-22 100.0000 9.3000 50.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- - 29-Jun-22 100.0000 9.3871 2380.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.2 9.20% 29-Jun-22 99.9900 9.2589 70.00 INE121H08032 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED SR - 29-Jun-22 100.5700 10.0533 8.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.2 9.20% 29-Jun-22 100.0000 9.2500 6.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 04-Jul-22 100.2672 9.4500 200.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P09 - 12-Jul-22 100.0000 9.2491 200.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P09 - 12-Jul-22 100.0000 9.2493 50.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR - 15-Oct-22 102.0500 9.2600 10.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK - 12-Dec-22 100.2000 9.2700 6.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-23 100.3518 9.2500 325.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-23 100.0000 9.3000 50.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI - 28-Jun-24 100.2500 9.8900 95.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI - 28-Jun-24 100.7500 9.8300 30.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-24 100.0000 9.2914 275.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-24 100.0000 9.3000 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-25 100.0000 9.2918 275.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-25 100.0000 9.3000 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 102.0329 9.1300 13.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95 BD 16MR26 9.95% 16-Mar-26 104.0700 9.2300 10.80 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95 BD 16MR26 9.95% 16-Mar-26 105.0700 9.0600 5.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-26 100.0000 9.2975 100.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-26 100.0000 9.3000 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORP. LTD. SR- 76 B - 01-Aug-26 100.5500 9.3800 129.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORP. INE134E08DU8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.45 LOA 9.45% 01-Sep-26 100.7500 9.3400 14.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND - 25-Jan-27 104.8500 7.7300 150.00 INE053F07538 IRFC 8.10PC TAX FREE SEC RED NON C - 23-Feb-27 102.6200 7.7907 59.70 INE053F07538 IRFC 8.10PC TAX FREE SEC RED NON C - 23-Feb-27 103.0000 7.7477 0.40 INE031A07840 HUDCO 08.20 BD 05MR27 FV RS 1000 8.20% 05-Mar-27 102.1000 7.9300 4.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-27 100.0000 9.2976 100.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI - 28-Jun-27 100.0000 9.3000 50.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK - 31-Dec-99 98.0500 9.2500 36.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.8 NCD PERPET 11.80% 31-Dec-99 106.8168 10.5706 16.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LIMITED SR-B R - 31-Dec-99 100.4000 11.1763 8.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.0000 12.8800 2.00 ================================================================================================ NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India