Jul 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2416.10 NSE 9780.00 FIMMDA 23490.90 ============= TOTAL 35687.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD - 02-Jun-14 98.5260 - 5.60 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 102.9800 0.0000 1.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.4129 9.4100 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.2922 9.7700 100.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.4648 9.7500 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 20-Jul-17 100.4200 9.3200 1650.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 20-Jul-19 100.5247 9.3000 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.1100 11.0100 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 99.9500 12.5000 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.7000 7.7300 1.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 102.4200 10.0000 40.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.25% 29-Jun-22 100.2500 9.2100 4.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 101.1500 9.1600 1.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.4600 9.2700 2.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.7400 7.7400 100.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.1000 7.5400 8.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 103.7500 7.6800 1.00 NSE === INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 10-Aug-12 99.9657 9.9079 100.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.6163 9.4823 50.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.7035 10.0736 3.00 INE020B07EX9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.75% 17-Nov-12 99.4500 9.2647 200.00 INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Nov-12 99.9245 9.6071 250.00 INE001A07801 HDFC SR-36 6.29% 20-Jan-13 97.6000 0.0000 2.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 28-Feb-13 99.7556 9.7011 3.00 INE457A09074 BANK OF MAHARASHTRA 7.70% 01-Mar-13 98.7500 0.0000 2.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 99.9927 9.6548 500.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5295 9.2602 200.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.5990 9.4717 50.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 97.6580 9.1057 200.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.3289 9.5900 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.3452 9.4800 250.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.4665 - 300.00 INE958G07676 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 28-Jun-14 100.2959 - 400.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 15-Sep-14 100.2811 9.1882 50.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.7961 9.1905 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.4554 9.2736 100.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.3115 9.1738 400.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.4125 9.1349 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4091 9.2550 250.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 95.7000 8.9488 2.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.8011 - 250.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.5305 - 250.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 100.2836 - 50.00 INE565A09108 INDIAN OVERSEAS BANK 8.00% 13-Mar-16 96.4500 9.1647 1.00 INE565A09090 INDIAN OVERSEAS BANK 7.70% 09-Apr-16 95.4400 9.8428 4.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.4968 - 3.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 101.1500 10.3083 1.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.4656 9.2430 300.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 98.4000 9.4082 2.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.2275 9.2455 350.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 99.6535 9.2368 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.2747 9.2438 6.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3568 9.1990 500.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.4524 9.1700 50.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.4524 9.1700 5.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.4100 - 2.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 101.3600 8.8858 4.00 INE003L07010 EMBASSY PROPERTY DEVELOPMENTS LTD RESET 31-Jan-19 100.0000 - 1350.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 101.2500 9.9798 1.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 97.2000 9.1037 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.3941 9.2823 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.7151 9.2770 18.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 99.9000 0.0000 0.50 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1890 9.3991 3.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 99.8000 - 2.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.6401 9.5900 100.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.60% 18-May-22 101.0000 9.4292 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6229 - 700.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6229 - 1.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.7340 9.1750 200.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 9.39% 29-Jun-22 100.5990 9.2857 600.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.25% 29-Jun-22 100.1700 9.2192 41.00 INE121H08032 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 101.2000 - 40.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 29-Jun-22 100.5990 9.2857 1.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 100.2390 9.2963 3.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.4107 9.2299 150.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.4259 9.2299 200.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.3500 9.6850 10.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.2877 7.6730 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.6000 7.8855 4.50 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 101.9400 9.2450 10.00 INE020B08765 - -- - 100.0000 - 547.00 INE020B08757 - -- - 100.2000 - 50.00 INE039A09LL7 IFCI LIMITED 9.70% 04-May-30 98.5000 9.8728 40.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.3000 10.0528 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.0100 9.3561 3.00 FIMMDA ====== INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.6163 9.2500 50.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.9342 9.0999 50.00 INE020B07EX9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.75% 17-Nov-12 99.4500 9.0500 200.00 INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Nov-12 99.9245 9.3256 250.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 97.6452 11.7516 0.10 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 99.9927 9.6000 500.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5295 9.3500 200.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.5990 9.5000 50.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 97.6580 8.9000 200.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.3289 9.5900 100.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.3452 9.4800 250.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.4637 9.4700 100.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 100.2811 9.2000 100.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.7961 9.2036 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.4554 9.2800 100.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.4665 9.4700 200.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.3115 9.1800 400.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.4125 9.1460 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4091 9.2550 250.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.8011 9.1500 251.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.5305 9.1000 250.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 100.2836 9.4500 50.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.7922 9.6900 150.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.9500 9.6000 21.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.5059 9.2500 4.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.4129 9.4059 50.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.7000 9.2000 8.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.4656 9.2500 350.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.2275 9.2600 350.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.9914 9.2400 5.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 99.6535 9.2487 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.2922 9.7600 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3568 9.7000 500.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 99.9205 10.0071 60.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.4524 9.1700 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.4648 9.7000 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.4280 10.0000 52.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 95.8400 9.2800 4.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.1000 11.1000 0.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.1000 9.8500 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.3941 9.4000 171.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.4010 9.1350 25.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.9200 9.2469 9.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.7564 7.7800 17.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.0000 7.6000 10.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.2100 9.3962 2.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1500 9.4000 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.7000 7.7400 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.5000 7.8600 6.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 101.3500 10.0512 0.70 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.6401 9.5900 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6546 9.2300 700.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6500 9.2500 151.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.7340 9.1750 150.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.7032 9.1800 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.39% 29-Jun-22 100.6488 9.2800 605.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.25% 29-Jun-22 100.2500 9.2018 43.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.25% 29-Jun-22 100.2500 9.4245 5.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 101.1500 9.0410 4.00 INE028A09065 BANK OF BARODA RESET 28-Dec-22 100.4800 9.1700 20.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.4107 9.2300 200.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.4791 9.2200 50.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5200 9.7300 31.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.4259 9.2300 200.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.2000 9.9200 150.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.3500 9.9000 5.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.4600 9.2709 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.0000 9.3063 1500.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.1500 7.6967 111.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.7500 7.7294 60.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.9800 7.5200 7.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.4700 7.8959 9.60 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION -- - 100.3500 9.3080 4750.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION -- - 99.9500 9.4147 3350.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION -- - 100.0000 9.3893 3247.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION -- - 100.6748 9.2537 950.00 INE514E08BH2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA -- - 100.0000 9.1900 250.00 INE261F09HS9 NABARD -- - 100.3560 9.2643 100.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.0000 10.0800 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.1500 9.3357 450.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.0000 10.9933 39.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India 