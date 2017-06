Jul 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4580.00 NSE 8722.60 FIMMDA 23283.10 ============= TOTAL 36585.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08485 TATA SONS LTD - 23-Jul-15 100.2723 9.6600 500.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.2394 9.2200 50.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.2977 9.2100 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6162 9.7100 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 20-Jul-17 100.5600 9.3100 2200.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 100.3510 9.2100 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.3999 9.2100 50.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 20-Jul-19 100.6485 9.2500 300.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 100.4316 9.2200 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 10.40% 18-Mar-21 100.0000 11.4900 1.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.4725 9.2200 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.1988 9.8500 350.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 8.10% 26-Dec-21 99.1500 9.5700 7.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4300 9.4900 40.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD - 01-Jun-22 28.8000 9.6500 1.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9800 9.3300 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4900 9.2700 50.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-22 100.5101 9.2200 50.00 INE895D08477 TATA SONS LTD - 25-Jul-22 100.0000 9.7000 170.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-23 100.5444 9.2100 50.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-24 100.5666 9.2200 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-25 100.5954 9.2200 50.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-26 104.9500 7.5000 3.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-26 100.6218 9.2200 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.90% 27-Sep-26 104.7500 9.3400 26.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 9.87% 25-Jan-27 105.9547 7.4300 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND - 25-Jan-27 107.4843 7.4300 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 11.50% 23-Feb-27 100.0000 12.9300 4.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 110.8267 10.6400 1.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-27 100.6000 9.2200 75.00 NSE === INE910H08020 CAIRN INDIA LIMITED 8.40% 12-Oct-12 99.6706 9.5591 550.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Nov-12 107.1391 9.6360 250.00 INE136E07JR8 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-13 109.7100 0.3123 2.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5146 9.2726 400.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.0751 9.2797 100.00 INE053F09FQ8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 26-Dec-13 99.2129 9.1918 50.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.3289 9.5900 50.00 INE660A07FZ6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 12-Sep-14 100.1238 9.9870 100.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.3348 9.3923 200.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.7957 9.1905 100.00 INE261F09GV5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.60% 08-Nov-14 99.9131 9.5843 700.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.5013 9.1035 250.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.4999 9.0949 650.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.83% 30-Apr-15 99.3410 10.0800 150.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 100.0052 9.5848 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4199 9.2500 200.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.8011 - 1.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 100.3665 - 250.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.5396 - 50.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.4968 - 30.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 100.0200 10.8543 75.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3295 9.2054 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.6829 9.5000 100.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 100.5483 - 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.1318 9.5000 100.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.4897 9.1599 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6800 - 8.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 100.5730 9.1599 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 100.6881 9.1799 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.2516 9.1363 250.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 100.7765 9.1805 50.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 95.9200 9.2673 4.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.6932 9.2850 20.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 98.9000 0.0000 1.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 100.8446 9.1809 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.2000 0.0000 0.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.3000 11.3205 5.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.7104 9.1700 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.5400 7.8549 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.6087 9.5950 400.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 102.5500 9.9706 2.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9838 - 503.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9838 - 500.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6853 - 750.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6853 - 21.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.8925 9.1500 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 29-Jun-22 100.6239 9.2819 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 29-Jun-22 100.6239 9.2819 15.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.25% 29-Jun-22 100.4000 9.1827 10.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 100.8468 - 50.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 101.2129 9.1464 50.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 100.6600 9.2319 1.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.6794 9.1900 100.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.1799 9.4175 150.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.9000 12.5439 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.8300 7.7591 4.40 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.6000 7.8854 0.70 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-27 100.4864 9.2299 100.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.0200 10.7419 200.00 INE020B08765 - -- - 100.0000 - 134.00 INE202B07589 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.00% 29-Jun-17 99.9700 10.9980 2.00 INE039A09LM5 IFCI LIMITED 9.70% 18-May-30 96.3000 10.1486 30.00 FIMMDA ====== INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 10-Aug-12 99.9757 8.5700 100.00 INE910H08020 CAIRN INDIA LIMITED 8.40% 12-Oct-12 99.6706 9.3300 1000.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Nov-12 107.1391 9.3200 250.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.8099 9.3500 500.00 INE090A08NJ2 ICICI BANK LIMITED 9.15% 21-Apr-13 99.8648 9.3000 50.00 INE981F07019 L & T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT P 10.06% 29-Apr-13 99.9000 10.0600 50.00 INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 98.1887 10.7100 10.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5146 9.3600 300.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5395 9.3300 100.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.0751 9.3000 100.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 102.3200 9.3900 20.00 INE053F09FQ8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 26-Dec-13 99.2129 9.2006 50.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.4000 9.5600 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.4500 9.4500 1.00 INE660A07FZ6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 12-Sep-14 100.1238 10.0020 100.00 INE587B07TF2 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.90% 23-Oct-14 99.7862 10.0000 10.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.3348 9.2562 200.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.7957 9.2000 150.00 INE261F09GV5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.60% 08-Nov-14 99.9131 9.2752 500.00 INE261F09GV5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.60% 08-Nov-14 99.8981 9.3000 200.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.2641 9.2000 400.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.2000 9.2355 400.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.5013 9.1100 250.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.5005 9.1060 400.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.4999 9.1000 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.4800 9.5000 1.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.83% 30-Apr-15 99.3410 10.0800 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4209 9.2500 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4199 9.2500 100.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 100.3665 9.1907 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 11-Sep-15 100.0000 9.7600 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 11-Sep-15 100.0000 9.7600 250.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.2394 9.2100 50.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.5396 9.3659 50.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.5900 9.2100 30.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 100.0200 9.6100 75.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3295 9.2750 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.6829 9.5100 100.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 100.5483 9.1700 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.1318 9.5050 100.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.4897 9.1600 100.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6177 9.7069 258.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6162 9.0000 200.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 99.1698 9.2600 100.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 100.5730 9.1600 100.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 100.6881 9.1850 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.2516 8.9500 250.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.3999 9.2100 50.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 100.7765 9.1850 50.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 95.9200 9.2673 4.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 100.4316 9.2100 50.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 100.8446 9.1850 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.4725 9.2100 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.1988 9.8400 350.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3500 9.2100 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.7789 7.7800 15.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1600 9.4000 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6000 7.7600 0.40 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.5100 7.8500 9.70 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.6087 9.6018 400.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 100.0000 11.4800 1.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY 9.49% 04-Jun-22 100.9838 9.3251 500.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY 9.49% 04-Jun-22 100.3500 9.4259 240.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6219 9.2450 1126.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5912 9.2450 53.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.5101 9.2100 150.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 29-Jun-22 100.6500 9.2829 129.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.25% 29-Jun-22 100.2900 9.4200 3.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.25% 29-Jun-22 100.3900 9.3900 2.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 100.8468 9.1149 50.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 101.2129 9.1500 50.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 100.6600 9.1589 1.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.5444 9.2100 150.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.5666 9.2100 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.5954 9.2100 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.7500 11.2600 3.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.7500 10.4600 1.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 100.6218 9.2100 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.4900 9.2669 150.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.8000 9.3374 25.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.2695 7.9100 35.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8000 13.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.6800 7.8700 1.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.4864 9.2300 200.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.4650 9.2380 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.1236 9.7300 3400.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION -- - 100.0000 9.3900 2176.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION -- - 100.0500 9.3810 1950.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 100.0000 9.6900 1149.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION -- - 100.6000 9.2382 650.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 05-Jul-17 100.3405 9.5000 500.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.3224 9.6500 250.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.0200 10.7300 200.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 100.0400 9.6900 200.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION -- - 00.4735 9.2900 150.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 98.6932 9.2850 20.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.9135 4.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.0000 10.0800 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 106.9000 10.5546 5.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 98.7000 9.2800 2.00 