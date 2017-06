Jul 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 799.60 NSE 5715.00 FIMMDA 12681.60 ============= TOTAL 19196.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.47% 17-Jun-13 100.5141 9.7500 100.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.64% 23-Jul-14 100.0000 9.6400 10.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-20 97.2500 9.4100 2.50 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.4000 9.1600 0.30 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 107.1500 10.7500 20.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.0473 9.8700 100.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 100.0700 10.9800 2.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 102.0000 7.7700 0.30 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.8500 7.6000 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6000 7.5800 100.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.3400 9.5800 5.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.6800 9.4500 4.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.3600 9.2700 20.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.7800 9.2200 2.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.2000 11.1800 1.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.7500 9.2700 15.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5700 2.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 27.4726 10.0300 52.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.9500 7.5200 13.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.1500 7.9700 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5000 9.3000 250.00 NSE === INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 99.7742 9.1119 450.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4412 9.4200 500.00 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 99.9758 9.1820 1000.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 99.7600 9.8999 1.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.6704 9.2422 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4425 9.2400 100.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 100.2660 - 150.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.5387 9.5600 50.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.5387 9.5600 50.00 INE341E08058 MSRDC SR-13 13.50% 23-Oct-16 114.0000 9.2790 0.50 INE872A07PT9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 16-Dec-16 101.1500 11.3538 2.00 INE134E08EM3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 28-Mar-17 100.5268 - 250.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.1318 9.5000 10.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6800 - 6.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5000 - 1500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 56.1030 8.9999 32.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.6209 - 150.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.9800 6.6578 150.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.4000 0.0000 200.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.2000 0.0000 0.50 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.5078 9.2639 100.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1890 9.3991 1.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5000 9.5529 10.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.6800 9.4585 4.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 102.6000 9.9621 2.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9838 - 200.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 100.4500 - 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6199 - 350.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 101.0182 9.1300 50.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.6239 9.2819 69.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5500 9.1588 13.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.5000 - 4.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 102.5000 10.0897 9.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5642 4.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.7000 9.6342 5.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.6000 10.9458 1.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.1799 9.4175 5.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.9800 7.7419 20.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.4864 9.2299 10.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.8000 9.8720 4.00 FIMMDA ====== INE115A07957 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 31-Aug-12 99.8676 8.8998 100.00 INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 99.7742 8.9000 450.00 INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 98.2907 10.5787 10.00 INE192L07011 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 8.00% 13-Jun-13 107.4612 - 200.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.47% 17-Jun-13 100.5141 9.7300 50.00 INE894F07113 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 05-Jul-13 91.3473 10.0700 388.50 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 102.2868 9.4000 20.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4412 9.4267 500.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4400 9.4216 30.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.64% 23-Jul-14 100.0474 9.6100 260.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.2000 9.6781 200.00 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 99.9758 9.1256 1000.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 99.7600 9.9000 1.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.6704 9.2566 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.2400 9.2200 400.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.3271 9.5200 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4425 9.2400 100.00 INE660A07IF2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 11-Jul-15 100.0000 10.1165 250.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.41% 16-Jul-15 100.2661 9.2500 150.00 INE583J07015 TRIL INFOPARK LIMITED 12.25% 20-Jul-15 103.5091 11.3031 960.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.0000 9.2300 500.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.0711 9.7500 450.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.0000 9.2280 100.00 INE660A07IG0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 23-Jul-15 100.0000 10.1000 100.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.9900 9.2900 200.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 98.1700 9.2744 1.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.5268 9.6540 250.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.3000 9.4500 13.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.5765 9.7100 56.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5000 9.2633 1500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5000 9.2600 650.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 23-Jul-17 100.0000 9.4987 250.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.0300 9.2500 3.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.6209 9.2600 150.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.4000 9.6500 200.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 95.9900 9.2500 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.0473 9.8650 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.5426 9.2644 300.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.5078 9.2700 100.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 100.0000 10.8716 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.8500 7.6143 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.9400 7.7500 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1600 9.4000 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6000 7.7563 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.4500 7.8600 20.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9817 9.3250 202.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 100.4500 9.6000 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6199 9.2400 600.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5892 9.2450 50.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 101.0182 9.1300 50.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.4600 9.2800 65.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.4800 10.0657 8.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5500 9.3800 1.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 100.0000 9.7000 400.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 100.1960 9.6600 180.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 102.5000 9.1453 9.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 100.5278 9.2142 6.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.6128 9.2000 50.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.4200 9.7400 1.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.0000 9.9600 10.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.6000 10.4800 1.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 27.4726 10.0300 52.50 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 103.1000 9.0600 5.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.8100 9.2254 4.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.7500 7.7292 20.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8000 16.80 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.0000 7.7516 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.2000 7.9200 11.80 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.5950 9.2163 10.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5000 9.2979 250.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 98.5000 9.5060 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE