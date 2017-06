Jul 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1066.00 NSE 12021.60 FIMMDA 15903.20 ============= TOTAL 28990.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.47% 17-Jun-13 100.4687 9.8400 100.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 25-Jul-14 100.0000 9.5500 500.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.7500 9.3000 2.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 57.8000 8.8000 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.9003 0.0000 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.9827 9.8900 200.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.4900 9.5500 2.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.3000 9.5000 46.50 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.8575 9.7100 50.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.9000 9.2400 15.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5700 56.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.5904 9.2200 50.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 27.5500 10.0100 11.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 102.2000 9.1700 4.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.9000 7.4300 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.6000 7.9100 11.50 NSE === INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 98.9000 10.1021 30.00 INE001A07HR6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.83% 17-Jan-13 99.9628 9.6544 1000.00 INE001A07HY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 15-Feb-13 100.0801 9.6214 750.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 24-Apr-13 100.0504 9.4048 250.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 97.1605 - 4.70 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 100.4453 9.6400 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4031 9.4400 280.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.5130 - 250.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.55% 12-Jul-14 100.2589 9.3895 750.00 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 99.9466 9.2001 50.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 100.2000 12.0896 4.80 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.5049 - 4000.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.6946 9.2402 100.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.4085 9.1347 250.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.8158 9.1400 350.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.6000 9.4021 5.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.3205 9.2900 250.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.7800 - 1.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.5248 - 100.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.41% 16-Jul-15 100.2646 - 550.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.6400 - 89.00 INE134E08933 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 07-Sep-16 98.9500 10.4758 1.00 INE040A08229 HDFC BANK LIMITED RESET 08-Sep-16 100.7500 9.9244 2.00 INE872A07PU7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 23-Dec-16 100.6000 11.5181 2.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 99.8400 9.6905 1.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.1171 9.2568 550.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.6700 9.6617 13.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.2660 9.2203 800.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.5000 9.4075 3.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6800 - 1.00 INE043D07AY3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-17 100.4603 - 250.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.1000 9.2620 3.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.9750 0.0000 49.90 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 99.5896 10.8070 3.00 INE090A08HI6 ICICI BANK LIMITED 7.80% 30-Dec-20 90.5000 10.2309 2.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.1000 9.4405 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.4900 10.1587 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.6400 7.6349 1.70 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 99.4249 9.1182 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.2100 7.8026 20.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.2700 9.5236 41.50 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.0321 9.1200 350.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9156 - 53.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 100.5000 - 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5536 - 254.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.4600 9.3123 26.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5000 9.1667 4.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 9.95% 01-Jul-22 100.0500 - 1.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 101.3463 9.1264 150.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5642 6.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.6400 9.2052 40.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 96.2000 9.3128 1.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 27.5500 - 11.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.8900 10.5161 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATIO 8.10% 23-Feb-27 103.8000 7.6487 10.00 FIMMDA ====== INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Aug-12 124.6269 8.8500 950.00 INE001A07HR6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.83% 17-Jan-13 99.9628 9.4000 1000.00 INE001A07HY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 15-Feb-13 100.0801 9.4000 750.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.47% 17-Jun-13 100.4687 9.8371 100.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 11-Jul-13 100.0504 9.5000 250.00 INE043D07658 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 22-Jul-13 100.0919 9.3918 75.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 98.9205 9.2500 50.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 100.4453 9.6400 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4031 9.4400 252.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4800 9.4000 250.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.5130 9.4400 250.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.55% 12-Jul-14 100.2589 9.2200 750.00 INE660N07039 S. CORPORATION PRIVATE LIMITED 0.00% 24-Jul-14 100.1829 11.7000 550.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 25-Jul-14 100.0000 9.5487 500.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 25-Jul-14 100.0289 9.5300 100.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.2838 9.6300 300.00 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 99.9466 9.1000 50.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.5049 9.4000 1900.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.5049 9.4000 600.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.6946 9.2500 100.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.4085 9.1400 250.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.8158 9.1400 350.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.5500 9.4500 5.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.3205 9.2900 250.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.7800 9.1561 2.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.5248 9.1000 100.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.41% 16-Jul-15 100.2646 9.2500 550.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 100.0000 9.3900 1.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 96.0860 9.2500 2.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 95.5500 9.4800 5.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.6400 9.3336 89.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.7500 9.3000 4.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 01-Aug-16 100.6200 9.2000 5.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 101.4600 11.2500 16.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.2900 9.2800 38.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.0100 9.2694 200.00 INE872A07PU7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 23-Dec-16 100.6000 11.5100 2.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 99.8400 9.6800 1.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.1529 9.2500 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.0816 9.2668 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.1171 9.2600 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5461 9.6900 68.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3155 9.2800 800.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.1300 9.5000 2.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6800 9.6600 251.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Jul-17 100.0000 9.4979 100.00 INE043D07AY3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-17 100.4603 9.5000 250.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.0000 9.3846 190.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0100 10.7165 3.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 100.0000 9.7221 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.1225 9.8000 7.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.9587 9.8800 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.9827 9.8800 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.5640 9.3100 100.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 99.5000 10.8300 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 100.3500 10.1832 2.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 99.4249 9.1200 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6000 7.6560 21.10 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.3000 7.8900 70.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.0321 9.1250 350.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9156 9.3350 64.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.2800 9.2780 15.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.8575 9.7000 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5536 9.2500 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5600 9.2500 30.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 101.0468 9.1250 50.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.2384 9.4237 300.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.6400 9.2661 26.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5300 9.3800 4.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.4900 10.0635 2.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 9.95% 01-Jul-22 100.1500 9.9196 2.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.5271 9.8300 50.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 100.0000 9.6900 250.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 101.3463 9.1300 100.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 101.3440 9.5000 50.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5200 9.7300 20.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.6400 9.2052 40.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 96.2000 9.3073 6.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.5904 9.1000 50.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 9.34% 25-Oct-25 93.6000 10.4800 5.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 27.5012 10.0300 52.50 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.8000 9.2262 3.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.3600 9.2614 235.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.6000 7.9900 55.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.9000 7.5300 6.60 INE039A09MN1 