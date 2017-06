Jul 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1783.50 NSE 8621.60 FIMMDA 14509.80 ============= TOTAL 24914.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 20-Mar-14 98.5000 7.8200 20.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 25-Jul-14 100.0202 9.5300 150.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.1168 9.1800 850.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.2653 9.6700 50.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.8789 9.6700 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.3700 9.3000 150.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 59.7000 0.0000 5.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 99.7500 10.7900 4.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.6000 12.3800 1.50 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4300 9.4900 2.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 104.0000 9.7500 2.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.2800 9.2800 25.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 99.9881 9.7000 350.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP. 9.64% 08-Jun-24 101.2800 9.4700 70.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.6000 10.9100 3.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.1708 7.4800 1.00 NSE === INE115A07BD7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.65% 26-Aug-13 99.9195 9.6748 350.00 INE115A07CB9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 0.00% 30-Aug-13 104.5492 9.5099 650.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 120.5762 9.4214 100.00 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.9450 9.4795 1800.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.6200 9.3101 2.00 INE261F09GI2 NABARD 9.65% 23-Jun-14 100.2804 9.4583 150.00 INE261F09GK8 NABARD 9.55% 12-Jul-14 100.2747 9.3778 750.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 100.0334 9.6058 500.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.5000 13.3014 7.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.5240 9.3121 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.3196 9.2900 1100.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.3600 9.2955 10.00 INE514E08BH2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P14 9.15% 20-Jul-15 100.0691 - 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.2839 9.6500 250.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.3202 9.6400 100.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 96.0000 9.3281 5.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.7300 9.3042 13.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.6700 11.8561 5.00 INE872A07PT9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 16-Dec-16 100.6000 11.5183 3.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 19-Jun-17 100.0134 9.5351 51.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.3700 9.2957 850.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 57.9600 0.0000 21.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.0000 9.3878 139.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0700 10.7117 3.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.8611 9.6959 351.00 INE981F07092 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-21 99.6400 10.1075 30.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.2000 0.0000 0.50 INE871D07MR6 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.82% 24-Jan-22 100.8084 9.6651 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.0000 7.4343 37.60 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0000 9.4233 150.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 99.1774 9.1582 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.3500 7.8830 30.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5000 9.5526 29.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 85.2330 3.8469 4.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4300 9.4977 2.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION SR 9.60% 18-May-22 100.6000 9.4921 74.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.3000 9.2744 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4893 9.2600 250.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.5800 9.2929 16.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5700 9.1552 4.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.5000 - 2.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 9.95% 01-Jul-22 100.4000 9.8750 2.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 100.3945 9.2743 50.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5638 101.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 101.2800 9.4483 75.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.6400 9.2047 7.50 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 94.0000 10.8833 5.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 103.1500 10.3316 2.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.5800 9.2402 80.00 FIMMDA ====== INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.1131 11.0645 0.00 INE115A07BD7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.65% 26-Aug-13 99.9195 9.7020 350.00 INE115A07CB9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 0.00% 30-Aug-13 104.5492 9.5100 650.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 98.9405 9.2400 50.00 INE667F07311 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 24-Jan-14 99.5576 10.5000 1.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 20-Mar-14 98.6200 7.5953 70.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 95.7060 12.1943 0.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 120.5762 9.4194 100.00 INE981F07027 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 28-Apr-14 99.5386 10.3000 25.00 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.9450 9.4500 1800.00 INE261F09GI2 NABARD 9.65% 23-Jun-14 100.2804 9.2200 150.00 INE261F09GK8 NABARD 9.55% 12-Jul-14 100.2747 9.1925 750.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 25-Jul-14 100.0202 9.5350 250.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 100.0334 9.6207 500.00 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 99.9908 9.1091 1000.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.5000 9.4000 7.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.5240 9.3266 100.00 INE265M07021 SUNSHINE HOUSING & INFRASTRUCTURE RESET 31-Dec-14 100.0000 20.7700 10.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.3431 9.2800 1050.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.3205 9.2900 350.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 100.2122 9.2500 50.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.3600 9.2955 10.00 INE514E08BH2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P14 9.15% 20-Jul-15 100.0691 9.1500 250.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.1168 9.1800 850.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.2154 9.6900 345.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.0000 9.7900 500.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.0000 9.7900 500.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.2839 9.6487 250.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.3202 9.6400 100.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.8789 9.6800 100.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 96.0000 9.3281 5.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.7300 9.3042 13.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.7500 9.2974 6.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 101.8500 10.9728 1.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.60% 25-Aug-16 100.0000 11.5724 0.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 19-Jun-17 100.0134 9.5300 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.3700 9.2957 1000.00 INE722A07406 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.75% 26-Jul-17 99.6500 10.8370 100.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.0000 10.7152 200.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.1000 9.2500 2.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.1500 9.2418 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.0300 8.8400 8.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.0000 9.3400 139.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 98.7224 10.7646 0.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 100.0000 9.7200 197.00 INE981F07092 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-21 99.6400 10.1015 70.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 99.7500 10.7832 8.00 INE871D07MR6 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.82% 24-Jan-22 100.5653 9.7073 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.0000 7.4500 89.90 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1558 9.4000 100.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0000 9.4254 50.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 98.9932 9.1400 200.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 99.1774 9.1671 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.4000 7.7900 5.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.3000 7.8900 19.50 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 85.2330 10.0000 4.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.60% 18-May-22 100.5800 9.7300 9.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.3000 9.2744 35.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9000 9.3374 9.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.9266 9.6884 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.3945 9.2750 300.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5536 9.2500 150.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5000 9.3810 204.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 100.0000 10.3878 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.5800 9.2776 16.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.5700 9.2642 12.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.4800 9.3800 1.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 9.95% 01-Jul-22 100.4000 9.8700 2.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.5480 9.8300 65.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.5000 9.8400 50.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 99.9881 9.7000 350.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 100.0200 9.7000 50.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.7300 51.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 101.0000 9.7130 70.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 103.1000 9.4100 2.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.6400 9.2048 7.50 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 94.0000 10.4193 5.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.5800 9.2402 160.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.7300 7.7313 18.90 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8000 2.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.6399 9.2100 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.6000 12.7600 1.50 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 0.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.3000 10.9100 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India