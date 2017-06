Jul 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 627.90 NSE 3257.40 FIMMDA 8600.00 ============= TOTAL 12485.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H07057 IIFC 9.41% 27-Jul-37 100.5120 9.3600 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.1643 9.6900 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.0000 8.8600 1.00 INE020B08765 REC 9.39% 20-Jul-19 100.3902 9.3100 100.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 101.5500 7.7500 6.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 9.49% 04-Jun-22 101.2800 9.2800 9.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.2500 11.1100 0.50 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 100.0192 9.7000 350.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5700 10.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 102.5000 7.8900 1.40 NSE === INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 96.9000 10.1291 20.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.8500 9.2657 4.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 97.1959 21.2910 4.70 INE043D07BG8 IDFC 9.71% 18-Jun-14 100.5900 9.3270 49.00 INE261F09HH2 NABARD 9.32% 23-Feb-15 100.1750 9.1838 300.00 INE134E08EQ4 PFC 9.46% 02-May-15 100.3187 9.2900 151.00 INE043D07BP9 IDFC 9.54% 11-Jul-16 100.8000 9.2819 23.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 99.6185 9.2466 100.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 100.2353 9.2500 450.00 INE020B08757 REC 9.40% 20-Jul-17 100.2650 9.3226 450.00 INE020B08765 REC 9.39% 20-Jul-19 100.3902 9.3050 100.00 INE981F07084 L&T INFRASTRUCTURE DEV PROJ 10.06% 27-Apr-20 99.6400 10.1113 15.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 23-Nov-20 100.9000 0.0000 2.00 INE981F07092 L&T INFRASTRUCTURE DEV PROJ 10.06% 27-Apr-21 100.8300 9.8978 200.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 103.0782 7.5246 4.70 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 9.49% 04-Jun-22 101.3000 9.2742 6.00 INE020B08740 REC 9.35% 15-Jun-22 100.2359 9.3000 1338.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.39% 29-Jun-22 100.5600 9.2959 30.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5635 9.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH PFC 9.64% 08-Jun-24 100.6000 9.5455 1.00 FIMMDA ====== INE039A09MN1 IFCI LTD 9.98% 29-Oct-30 99.0000 10.0800 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.8500 9.2600 308.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL CO LTD RESET 31-Dec-99 106.8500 10.8400 60.00 INE013A07LQ5 RELIANCE CAPITAL LTD 10.55% 08-Feb-13 99.7610 10.7500 5.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.40% 18-Aug-13 98.9989 9.4200 250.00 INE721A07CB4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO 0.00% 19-Dec-13 87.5346 10.0800 19.00 INE676N07027 IDL SPECIALITY CHEMICALS LTD 11.70% 25-Jan-14 100.0300 12.0000 400.00 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.9473 9.4764 1800.00 INE043D07BG8 IDFC 9.71% 18-Jun-14 100.5900 9.3190 98.00 INE261F09GI2 NABARD 9.65% 23-Jun-14 100.2954 9.2000 150.00 INE261F09HH2 NABARD 9.32% 23-Feb-15 100.1750 9.2000 300.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 02-May-15 100.2952 9.3000 350.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 02-May-15 100.3300 9.2900 1.00 INE895D08485 TATA SONS LTD 9.78% 23-Jul-15 100.1643 9.7000 100.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.0000 9.7600 250.00 INE043D07BP9 IDFC 9.54% 11-Jul-16 100.7500 9.2975 23.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 99.6185 9.2586 100.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 100.2353 9.2500 450.00 INE752E07JQ4 PGC 9.30% 28-Jun-17 100.3753 9.1880 40.00 INE895D08469 TATA SONS LTD 9.87% 17-Jul-17 100.4157 9.7500 100.00 INE020B08757 REC 9.40% 20-Jul-17 100.2650 9.3226 400.00 INE020B08757 REC 9.40% 20-Jul-17 100.3600 9.3300 100.00 INE043D07AV9 IDFC 9.83% 23-Aug-17 100.2892 9.3334 10.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 100.5600 9.2000 1.00 INE434A09073 ANDHRA BANK 9.15% 11-May-18 99.4900 9.2500 10.00 INE134E08BH9 PFC 11.25% 28-Nov-18 108.7600 9.3300 6.00 INE020B08765 REC 9.39% 20-Jul-19 100.3902 9.3050 200.00 INE981F07084 L&T INFRASTRUCTURE DEV PROJE 10.06% 27-Apr-20 99.6400 10.1048 85.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LTD 8.95% 15-Sep-20 95.8629 9.6900 250.00 INE906B07CA1 NHAI 8.20% 25-Jan-22 102.2900 7.8500 15.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.0000 7.7400 3.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 101.6000 7.7600 5.10 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEV CORPOR 8.10% 05-Mar-22 101.3000 7.8921 10.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 9.49% 04-Jun-22 101.3000 9.2742 8.00 INE020B08740 REC 9.35% 15-Jun-22 100.2359 9.3051 1336.00 INE020B08740 REC 9.35% 15-Jun-22 100.3945 9.2801 52.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.39% 29-Jun-22 100.5000 9.2800 22.00 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 11.00% 29-Jun-22 100.0200 11.0000 22.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.25% 29-Jun-22 100.7000 9.3497 1.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION 9.95% 01-Jul-22 100.4000 9.8733 4.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.5680 9.8300 70.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.5000 9.8400 65.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 100.0192 9.7000 350.00 INE648A09052 SBBJ RESET 15-Oct-22 102.4800 9.3800 4.00 INE752E07JX0 PGC 9.30% 28-Jun-24 100.6200 9.2074 50.00 INE411L07031 WB STATE ELECTRICITY DISTRICT 10.85% 04-Aug-26 100.0000 11.1400 2.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8000 3.40 INE752E07KA6 PGC 9.30% 28-Jun-27 100.5150 9.2300 50.00 INE787H07057 IIFC 9.41% 27-Jul-37 100.5120 9.3500 400.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVST & FIN RESET 31-Dec-2100 98.7500 13.1523 260.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-9999 100.7500 11.1100 0.50
===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India