Aug 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 658.50 NSE 18183.00 FIMMDA 19522.90 ============= TOTAL 38364.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Aug-12 124.8110 0.0000 250.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 102.2891 10.9400 4.70 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 102.3024 9.2900 2.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.5005 9.7300 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.2700 8.7900 8.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.7200 9.7300 18.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.8282 9.9100 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.1457 7.4600 3.30 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.5000 7.7800 2.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.3000 9.5100 52.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5700 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 108.5620 7.3100 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.0800 7.6100 14.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.3183 9.3700 200.00 NSE === INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.7518 9.5419 150.00 INE043D08821 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 07-Jan-13 99.3149 10.3284 50.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.7667 9.7177 350.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 11-Jan-13 99.7546 9.7179 50.00 INE043D08854 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 08-Feb-13 99.2677 10.2921 50.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.9640 9.6769 350.00 INE155A07177 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-13 121.3935 9.5565 200.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 100.4869 9.1277 50.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.3312 9.1520 50.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.2391 9.7000 50.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.6967 9.2499 350.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4031 9.4400 150.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.5328 9.3000 50.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.55% 12-Jul-14 100.1287 9.4607 100.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 16-Aug-14 100.0873 9.5767 200.00 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 99.9666 9.1906 450.00 INE557F08DV5 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 21-Oct-14 99.9246 9.4984 650.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.5640 9.2919 1200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.5640 9.2919 1100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.3664 9.3132 300.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.3664 9.3132 300.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.4503 9.1145 50.00 INE740F08272 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 8.00% 01-Apr-15 96.3500 0.0000 1.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.3403 9.2800 450.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.7233 9.1800 1.00 INE557F08EJ8 NATIONAL HOUSING BANK 9.09% 27-Jul-15 100.0000 - 2000.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.5396 9.3600 69.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 97.4584 9.4519 38.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.6700 9.6602 10.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3110 9.2072 500.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 100.2353 9.2500 1.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.1318 9.5000 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6082 - 39.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.3400 9.3025 1157.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.3400 9.3025 250.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.4376 9.2950 420.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.4376 9.2950 300.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 96.7497 9.2973 200.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 96.7497 9.2973 200.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 32.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.5819 9.1900 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.4995 9.2700 600.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.4995 9.2700 50.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 102.0000 12.4117 160.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 100.4715 9.3364 100.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 99.5000 10.8244 75.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 99.7500 11.0208 75.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.3000 9.5849 10.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 101.1577 9.2700 50.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 102.7000 9.9445 100.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9117 9.3300 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4233 9.2700 400.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4233 9.2700 96.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.7552 9.1700 50.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.3894 9.3173 2300.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.3894 9.3173 1050.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5500 9.1577 60.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.1000 - 50.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 100.6264 9.3900 150.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.7376 9.1800 100.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.6994 9.1900 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.5100 9.2260 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.2000 0.0000 1.60 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.8000 9.3563 1.40 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 100.5300 9.2262 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.2900 9.2756 130.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 101.9400 9.2450 100.00 INE043D07BV7 - -- - 100.0000 - 6.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.3100 - 250.00 FIMMDA ====== INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Aug-12 124.8110 8.8000 250.00 INE660A07EE4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 19-Nov-12 99.5278 9.4500 100.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.7518 9.3456 150.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.7667 9.4999 350.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.7546 9.5260 50.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.9640 9.5000 350.00 INE155A07177 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-13 121.3935 9.5492 200.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 100.4869 9.4700 50.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.3312 9.1600 50.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.2391 9.7000 200.00 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.9491 8.9000 1400.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.6967 9.2499 350.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.3986 9.4400 150.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.5328 9.3000 50.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.55% 12-Jul-14 100.1287 9.3500 100.00 INE720G08058 JINDAL POWER LIMITED 10.00% 30-Jul-14 100.0000 10.0000 1000.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.0860 9.6100 150.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.0873 9.6100 100.00 INE197N07032 MARVEL LANDMARKS PRIVATE LIMITED 18.00% 16-Sep-14 100.0101 30.00 INE557F08DV5 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 21-Oct-14 99.9246 9.1210 650.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.0000 9.7913 250.00 INE721A07CU4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.92% 09-Feb-15 99.5613 10.1400 1500.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.4503 9.1200 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.3403 9.2799 450.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.0000 9.2300 250.00 INE557F08EJ8 NATIONAL HOUSING BANK 9.09% 27-Jul-15 100.0000 9.0764 1400.00 INE557F08EJ8 NATIONAL HOUSING BANK 9.09% 27-Jul-15 100.0000 9.0800 600.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.0000 9.1962 250.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.6600 9.3247 69.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 01-Aug-16 100.4800 9.2000 2.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 97.9000 9.3500 19.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.6700 9.6600 10.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3110 9.2800 500.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 99.9110 10.0071 750.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.7000 9.1325 1.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.0105 9.5300 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.0000 9.5400 1.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.5005 9.7270 89.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.3400 9.3025 350.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.3400 9.3076 7.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.4127 9.3038 624.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.4376 9.2986 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.5819 9.2000 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.8282 9.9000 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.4995 9.2700 1500.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 99.5000 10.8200 75.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.3500 7.7900 40.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.4000 7.8700 40.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.6000 7.6900 2.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 101.1577 9.2751 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.4405 9.6216 300.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9748 9.3250 100.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.9300 9.6872 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4233 9.2700 400.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.3031 9.2943 96.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.7552 9.1700 50.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.3894 9.3143 1600.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.2500 9.4200 50.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.1000 10.1268 50.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.4700 9.2800 6.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 100.6264 9.3900 150.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.5880 9.8200 45.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 99.9664 9.1449 150.00 INE652A09047 STATE BANK OF PATIALA RESET 28-Sep-22 102.8160 9.1700 20.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.2235 9.2564 150.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.6994 9.2000 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.5100 9.2260 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.2000 9.1000 1.60 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.8000 9.3563 1.40 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 100.5300 9.2260 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.2500 9.2964 4.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.2900 9.2761 130.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.7200 7.7323 10.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.9500 7.5200 14.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.7450 7.8800 0.90 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.5000 9.1800 100.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 0.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 100.3100 9.3768 450.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 100.0000 9.4000 400.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.7100 4.4614 32.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 98.1000 9.3927 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222, rru.data@thomsonreuters.com