Aug 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1055.00 NSE 10616.70 FIMMDA 13469.40 ============= TOTAL 25141.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.2790 9.5700 250.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 30-Jan-15 100.0000 9.3100 25.00 INE020B07BX5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-15 93.9100 9.8000 15.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 100.0200 9.4100 10.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.4210 9.3800 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.0200 8.9100 13.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 107.0409 11.0200 11.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.8800 9.9000 300.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.6500 9.5300 3.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 31-Jan-23 37.6600 9.7600 7.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.79% 29-May-24 102.0000 9.5000 2.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.7000 10.8900 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.6000 7.8800 17.50 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.4800 8.9900 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 100.4095 9.3700 250.00 NSE === INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.6790 9.5014 50.00 INE910H08020 CAIRN INDIA LIMITED 8.40% 12-Oct-12 99.7760 9.2319 500.00 INE043D08BS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 04-Nov-12 97.7885 9.6051 100.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Nov-12 107.5831 9.1484 250.00 INE043D07823 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 06-Dec-12 100.0137 9.2970 250.00 INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 99.7981 9.4917 150.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.7899 9.4823 50.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.7741 9.4914 150.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 11-Jul-13 100.0685 9.4821 1750.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 11-Jul-13 100.0685 9.4821 500.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.0751 9.2797 50.00 INE043D07AB1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 21-Feb-14 99.6960 9.7988 10.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.61% 22-Feb-14 100.5019 9.1715 250.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Mar-14 100.5633 9.5300 50.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.1906 9.1500 100.00 INE752E07EK8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.47% 31-Mar-14 100.3752 9.1500 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4588 9.4000 100.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.5328 9.3000 50.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 25-Jul-14 100.0368 - 150.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.40% 08-Dec-14 96.8864 9.7363 165.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.2790 9.6500 250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1475 9.6626 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.4819 9.2581 250.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.4486 9.1144 30.00 INE001A07FC2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.48% 25-Feb-15 97.8473 10.3982 22.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.4666 9.2400 600.00 INE438A07078 APOLLO TYRES LIMITED 10.15% 16-Apr-15 100.4222 11.0468 12.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 100.5393 9.2497 100.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 99.9807 9.6000 50.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.3590 - 900.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.4869 9.4428 2.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 101.0000 10.8638 2.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Apr-16 99.4554 9.7500 200.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 98.9500 10.5534 44.00 INE238A08252 AXIS BANK LIMITED RESET 30-Sep-16 98.8500 10.6426 44.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.4373 9.1727 1000.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.4191 9.2000 200.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6082 - 3.00 INE043D07AZ0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 06-Dec-17 100.4876 9.7003 100.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 58.8750 0.0000 34.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.4376 9.2950 871.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.90% 25-Feb-20 98.0200 9.2548 1.30 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.7900 9.7151 8.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 2.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.3200 9.5814 3.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9117 9.3300 4.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4197 9.2700 550.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4197 9.2700 362.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.3862 9.3173 12.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT COR 9.70% 17-Jul-22 100.4000 - 5.00 INE013A07QJ9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.20% 31-Jul-22 100.0000 - 150.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 100.7500 9.6251 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.1000 9.4463 5.40 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.4200 7.9055 20.00 FIMMDA ====== INE721A07994 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 26-Aug-12 100.0809 8.9491 80.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 99.8394 9.0331 50.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.6790 9.2500 50.00 INE910H08020 CAIRN INDIA LIMITED 8.40% 12-Oct-12 99.7760 9.0200 500.00 INE043D08BS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 04-Nov-12 97.7885 9.3000 100.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Nov-12 107.5831 8.8617 250.00 INE043D07823 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 06-Dec-12 100.0137 9.0300 250.00 INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 99.7981 9.2854 150.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.7899 9.2854 50.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.7741 9.2953 150.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 11-Jul-13 100.0685 9.4564 1750.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 100.4133 9.5700 31.00 INE296A08524 BAJAJ FINANCE LIMITED (FORMERLY BA 0.00% 25-Nov-13 107.5380 9.8700 11.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.61% 22-Feb-14 100.5019 9.2015 250.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.1906 9.1500 200.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 20-Mar-14 98.6000 7.7622 60.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 20-Mar-14 98.6800 7.7100 60.00 INE752E07EK8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.47% 31-Mar-14 100.3752 9.1500 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4588 9.4000 100.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5300 9.3900 7.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.6268 9.2400 150.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 25-Jul-14 100.0368 9.5200 150.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.2790 9.6500 500.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1475 9.6754 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.4819 9.2650 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.1600 9.2550 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.2758 9.2000 400.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.4795 9.0950 100.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.4486 9.1258 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.4674 9.2400 500.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.4666 9.2400 100.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 100.5393 9.1365 100.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 99.9807 9.6000 50.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.3590 9.0800 900.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.3618 8.8700 50.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 100.0000 10.9500 2.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 100.0200 9.4100 10.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.4373 9.2000 1100.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.4191 9.2000 200.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.4837 9.7369 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6082 9.6950 2.00 INE043D07AZ0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 06-Dec-17 100.4876 9.4500 100.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.0000 9.3800 871.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.4976 9.2857 150.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.90% 25-Feb-20 98.0200 9.0449 1.30 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 99.5000 11.5000 0.50 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.6751 9.7379 8.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 102.8800 9.9000 300.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.5000 7.7546 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6000 7.7559 0.40 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.5000 7.8600 1.80 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.4000 9.2575 4.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4197 9.2751 935.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.3259 9.2900 351.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.0000 10.1424 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.4200 9.2900 12.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LIMITE 9.95% 01-Jul-22 100.1000 9.6864 3.00 INE013A07QJ9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.20% 31-Jul-22 100.0000 10.1900 150.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.14% 01-Aug-22 100.0000 9.1390 400.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.79% 29-May-24 102.0000 9.6300 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.1564 9.2800 8.40 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.5638 9.1400 10.80 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.3700 9.2803 5.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.7000 7.7806 19.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8000 5.70 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.5000 7.8900 20.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION Catego 27-Mar-27 103.2000 7.7500 20.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.4800 - 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.7500 11.1100 0.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 100.4095 9.3600 200.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 100.4106 9.3600 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 106.7000 10.8600 16.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 106.7900 10.8500 11.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE