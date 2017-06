Aug 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2394.60 NSE 10490.70 FIMMDA 18075.80 ============= TOTAL 30961.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Nov-12 107.6409 0.0000 250.00 INE070A07046 SHREE CEMENT LIMITED 8.10% 23-Nov-12 99.5893 9.3200 500.00 INE031A07832 LODHA DEVELOPERS LTD - 06-Feb-14 95.0040 - 5.30 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD 11.15% 30-Mar-16 100.5663 10.9100 150.00 INE895D08451 NATIONAL BANK FOR RURAL AND AGRICU 0.00% 01-Jan-18 63.8500 8.7100 20.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 103.1728 9.8500 450.00 INE691I08248 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.0000 7.6900 100.00 INE081A08173 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.9510 7.3500 1.80 INE053F07520 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.99% 29-Apr-22 102.1900 9.5300 100.00 INE670K07018 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.2600 9.2800 8.00 INE031A07840 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 100.0000 9.6800 19.00 INE121H08032 IL N FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.2600 10.1000 30.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.0568 9.1300 500.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 106.2500 7.5700 21.00 INE202E07070 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 104.8675 7.7100 17.50 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 102.6000 8.9700 21.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-27 100.7920 9.2000 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 100.6002 9.3600 150.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 8.00% 11-May-99 105.4000 10.9100 1.00 NSE === INE667F07360 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 24-Aug-12 99.6101 9.3211 200.00 INE090H07LJ3 DSP MERRILL LYNCH CAPITAL LIMITED RESET 27-Aug-12 110.0200 - 45.70 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 99.6069 9.0822 400.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 11-Jan-13 99.7962 9.6284 50.00 INE001A07EZ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.65% 01-Feb-13 99.0017 9.6144 50.00 INE043D08854 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 08-Feb-13 99.7917 9.2266 250.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 28-Feb-13 99.8239 9.5829 50.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 24-Apr-13 100.0685 9.3611 500.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 30-Aug-13 115.8182 9.4088 400.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.7243 9.0749 100.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.1899 9.1500 100.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 20-Mar-14 98.7400 7.6676 60.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.8713 9.1399 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5052 9.3700 100.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5052 9.3700 65.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.6113 9.3700 250.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.2093 9.6058 250.00 INE721A07952 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 26-Aug-14 101.2500 - 0.50 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 100.2000 12.0972 3.50 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 99.9530 9.3170 500.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 98.4221 9.2224 100.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.2557 9.2400 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.5592 9.2000 250.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 28-May-15 100.6395 9.5500 100.00 INE261F09HO8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Jun-15 100.4801 9.0930 250.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.0633 - 150.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.0633 - 24.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.4273 9.5900 300.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 101.0200 10.7517 30.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.75% 09-Sep-16 101.2500 11.3337 4.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 26-Dec-16 100.2900 9.1365 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.6288 9.5100 400.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 19-Jun-17 100.1318 9.5000 3.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 05-Jul-17 100.3228 9.5000 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5744 9.2400 500.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 26-Dec-17 99.0699 9.4384 20.00 INE261F09EV0 NABARD 0.00% 01-Dec-18 58.5400 0.0000 12.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.4376 9.2950 311.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.9800 6.6578 650.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.9400 0.0000 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 2.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 10-Jun-21 102.8223 9.4000 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-21 100.9932 9.1200 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.6720 9.3158 150.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1559 9.3978 150.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.0200 10.9737 60.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 83.9850 10.2000 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2646 9.6500 350.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.1900 9.5345 60.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.7300 - 3.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9117 9.3300 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6084 9.2400 850.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6084 9.2400 408.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-22 101.0691 9.1200 100.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.4000 9.4008 200.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.3862 9.3173 21.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.4000 9.4008 16.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LIMITE 9.95% 01-Jul-22 100.2200 9.9028 3.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 100.7500 9.6250 400.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-24 100.6994 9.1900 15.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.7500 10.9253 1.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.1799 9.4175 5.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.9000 10.8634 2.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.0653 9.2971 23.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.8500 7.7563 19.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.4000 7.9079 20.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 09-Mar-27 100.2519 9.2000 100.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 101.9400 9.2450 10.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-27 100.7920 9.1900 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 100.5500 - 14.00 FIMMDA ====== INE667F07360 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 24-Aug-12 99.6101 8.9294 200.00 INE296A07187 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.00% 02-Nov-12 99.8202 9.1496 300.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Nov-12 107.6409 8.7500 250.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 99.6069 8.8500 400.00 INE070A07046 SHREE CEMENT LIMITED 8.10% 23-Nov-12 99.5893 9.0200 500.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 11-Jan-13 99.7962 9.4100 50.00 INE001A07EZ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.65% 01-Feb-13 99.0017 9.4100 50.00 INE043D08854 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 08-Feb-13 99.7917 9.2700 250.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 28-Feb-13 99.8239 9.4100 50.00 INE660A07EO3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.10% 25-Jun-13 98.5638 9.8300 440.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 11-Jul-13 100.0685 9.4564 500.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.0168 9.4600 850.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 30-Aug-13 115.8182 9.4100 400.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.7243 9.0749 100.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.1899 9.1500 100.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 20-Mar-14 98.7400 7.6700 60.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.8713 9.1400 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5052 9.3700 161.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4954 9.3750 31.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5000 9.3700 2.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.6113 9.3701 250.00 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 99.9977 8.5000 1000.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.2093 9.6200 250.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 99.9530 9.3300 500.00 INE455F07402 JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED 11.25% 30-Nov-14 100.0000 11.2406 200.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 98.4221 9.2299 100.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.4000 9.1338 600.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.3000 9.1867 400.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.1800 9.2519 200.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 100.0633 9.3697 150.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.2557 9.2400 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.5592 9.2000 450.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 28-May-15 100.6395 9.5500 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.7100 9.1500 20.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 100.5393 9.1365 50.00 INE261F09HO8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Jun-15 100.4725 9.0600 450.00 INE020B07BX5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-15 95.0876 9.3000 15.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.0000 9.7800 500.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.4273 9.5900 500.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.4803 9.5687 50.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.4173 9.6000 50.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 95.3121 9.4500 40.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 96.0841 9.2600 50.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 100.5663 10.9000 180.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1494 9.3200 30.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 26-Dec-16 100.2900 9.1300 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.6288 9.5200 400.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.4632 9.5500 150.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 19-Jun-17 100.0000 9.5400 3.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 05-Jul-17 100.3228 9.5050 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.4837 9.7369 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5744 9.2448 450.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4987 9.2600 50.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PRIVA 10.25% 03-Aug-17 100.0000 10.2429 400.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 26-Dec-17 100.3700 9.1300 20.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.0000 9.3861 158.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.4600 9.2931 15.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.5000 10.5300 15.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.9400 9.6500 20.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.4300 8.7900 12.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 10-Jun-21 102.8223 9.4000 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-21 100.9932 9.1200 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.3357 9.3900 80.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 103.1728 9.8400 450.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1559 9.4000 150.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.4800 7.7700 3.20 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.0200 10.9800 60.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 83.9850 10.2059 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2646 9.6554 350.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.4000 9.2572 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6084 9.2400 906.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4197 9.2700 170.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-22 101.0691 9.1200 50.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-22 101.0062 9.1300 50.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.4000 9.4000 346.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.2600 10.0995 130.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.4000 9.2900 21.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LIMITE 9.95% 01-Jul-22 100.2500 9.9000 34.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT COR 9.70% 17-Jul-22 100.5000 9.8400 5.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 100.0000 9.6918 200.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.14% 01-Aug-22 100.0568 9.1299 750.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 100.0000 9.9600 150.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 100.0000 9.9600 145.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.7500 10.4800 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.6965 7.9800 22.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.2000 7.6900 20.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 104.7500 7.7393 20.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8036 31.40 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.8500 7.7700 26.10 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.6810 7.7832 0.10 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 09-Mar-27 100.2519 9.2000 100.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.6000 8.9748 21.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-27 100.7920 9.1900 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 100.6002 9.3400 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 106.8500 10.8400 2.00