Aug 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2435.60 NSE 7438.80 FIMMDA 16514.90 ============= TOTAL 26389.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE976I07161 TATA CAPITAL LIMITED 12.00% 05-Mar-14 100.9518 11.1900 100.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 33.6500 9.9500 26.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.64% 23-Jul-14 100.0330 9.6100 100.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 100.0575 9.5500 550.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.05% 03-Aug-15 100.6634 9.7800 350.00 INE036A07138 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-17 100.5798 10.9500 274.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6331 9.7000 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 18-Mar-21 94.5196 20.3000 17.60 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.8800 10.2700 300.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.9000 7.6000 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.8000 7.6800 80.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.5000 9.4800 32.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.2600 10.1000 62.00 INE013A07QJ9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.20% 31-Jul-22 99.5000 10.2800 30.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 9.79% 29-May-24 107.1000 0.0000 10.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5700 4.00 NSE === INE071G08064 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.00% 27-Mar-13 100.1523 9.5608 150.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 24-Apr-13 100.1066 9.3006 100.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 11-Jul-13 100.0810 9.4644 750.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 30-Aug-13 115.8432 9.3866 400.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.1864 9.1782 450.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.7192 9.0747 150.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5052 9.3700 1.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 25-Jul-14 100.0200 - 300.00 INE261F09GV5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.60% 08-Nov-14 100.0216 9.5327 300.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.3784 9.6000 250.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 98.4421 9.2124 100.00 INE261F09HO8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Jun-15 100.4901 9.0891 450.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.5396 9.3600 30.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.75% 09-Sep-16 101.4500 11.2709 4.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 101.6410 9.4400 1.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.5581 9.5228 250.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.4828 9.5500 100.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.5309 9.1700 150.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 05-Jul-17 100.4268 9.4726 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5924 9.2350 50.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 23-Jul-17 99.9812 - 100.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.4376 9.2950 33.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0100 10.7226 1.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.5634 9.7475 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.5517 9.2600 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3070 9.2497 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.1200 10.2153 50.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 99.4500 10.8346 40.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 99.9000 0.0000 1.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.9700 7.6883 6.40 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.3253 9.6400 650.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.3000 9.5169 75.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 9.49% 04-Jun-22 100.9117 9.3300 35.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.0000 10.7425 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4504 9.2649 1050.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4504 9.2649 92.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.4000 9.4008 205.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.3862 9.3173 9.00 INE752E07EH4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 07-Mar-23 100.8667 9.1487 50.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5624 4.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.0000 9.7335 150.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.1799 9.4175 5.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 103.4500 10.2730 1.60 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.4400 7.9032 42.30 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.8711 9.1800 100.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 101.1323 9.1970 100.00 FIMMDA ====== INE667F07360 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 24-Aug-12 99.6201 9.0711 200.00 INE144H07614 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 29-Aug-12 116.1580 14.0000 188.50 INE776K07013 LANDS END PROPERTIES PRIVATE LTD 0.00% 19-Feb-13 124.8180 10.1148 950.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 28-Feb-13 99.9400 9.3861 50.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 99.5509 9.4000 250.00 INE071G08064 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.00% 27-Mar-13 100.1523 9.4019 150.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 11-Jul-13 100.1066 9.4064 850.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 30-Aug-13 115.8432 9.3867 400.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.1864 9.2032 450.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.7192 9.1000 150.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5100 9.3700 100.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.64% 23-Jul-14 100.0330 9.6100 100.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 25-Jul-14 100.0200 9.5291 300.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 100.0575 9.5568 550.00 INE121A07CO0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.90% 25-Sep-14 100.8667 10.3898 5.00 INE261F09GV5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.60% 08-Nov-14 100.0216 8.8500 300.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.2549 9.4600 50.00 INE756I07027 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 09-Dec-14 101.8437 9.3300 100.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.3784 9.6000 250.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 98.4421 9.2200 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.5758 9.2200 100.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.3084 9.1799 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.1800 9.2519 50.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 99.9100 9.9419 3000.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4759 9.2200 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4365 9.2400 16.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.6000 9.9000 30.00 INE261F09HO8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Jun-15 100.4901 9.1722 450.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 100.0245 10.0700 450.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.0000 9.2200 250.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.3629 9.3500 100.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.05% 03-Aug-15 100.6634 9.7800 250.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 95.3200 9.4481 35.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.7500 9.2938 30.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.75% 12-Jan-17 101.1000 11.3600 3.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 102.2349 9.2600 1.00 INE036A07138 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-17 100.5798 10.9400 274.00 INE981F07050 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PRO 10.06% 27-Apr-17 99.4846 10.1700 100.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.5581 9.5300 350.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.5309 9.1700 150.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 05-Jul-17 100.4268 9.4777 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6331 9.6904 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4300 9.2800 58.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 23-Jul-17 99.9812 9.5000 100.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.25% 03-Aug-17 100.0000 -- 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.0000 9.2700 5.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.0000 9.3900 118.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.0000 9.3856 66.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 99.5900 10.7990 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.4577 8.7900 12.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.5634 9.7579 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.5517 9.2600 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3070 9.2600 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.8800 10.2600 350.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 99.4500 10.8300 40.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0000 12.8800 3.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.9000 7.5903 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6700 7.7459 83.20 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.0000 7.9322 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.3253 9.6400 450.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.3257 9.6469 200.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 9.49% 04-Jun-22 101.1500 9.2967 35.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.0000 10.7400 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5767 9.2501 687.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6707 9.2300 500.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5800 9.3600 272.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.2600 10.0993 31.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.2400 9.4300 28.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.4832 9.2800 1.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 04-Jul-22 100.7300 9.7327 2.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.8667 9.1600 50.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.0000 9.9600 150.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.5000 9.2633 30.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.6575 9.2400 10.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.0000 7.7500 22.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8000 0.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.4900 7.8900 30.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.6500 7.8700 23.70 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.8711 9.1800 100.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 101.1323 9.2000 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.0000 9.3500 113.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.0000 9.4027 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.6383 9.3350 50.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 105.2328 10.0000 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India