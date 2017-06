Aug 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3568.80 NSE 8550.00 FIMMDA 17112.10 ============= TOTAL 29230.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07187 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.00% 02-Nov-12 99.8181 9.5100 550.00 INE069A08012 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.40% 23-Nov-12 99.6568 9.3700 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 6.85% 22-Jan-14 98.6000 7.8600 14.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 95.3643 19.9100 19.30 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.1000 9.3700 1900.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.3755 9.6200 100.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.5303 9.6900 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6712 9.6900 50.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.25% 03-Aug-17 100.8811 10.0100 250.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.4500 8.9300 128.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 18-Mar-21 110.1600 0.0000 10.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0300 12.4900 3.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.9500 7.7400 14.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.0876 9.1200 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.6500 7.7600 30.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 9.41% 27-Jul-37 100.5021 9.3600 100.00 NSE === INE053F09FJ3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 29-Oct-12 99.9864 8.9569 50.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.9414 9.0505 50.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 100.2574 9.4758 250.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 98.9047 9.4802 650.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 100.5624 9.0529 100.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.9002 9.1199 250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 25-Jul-14 100.0248 - 200.00 INE261F09GS1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 22-Sep-14 100.0210 9.6128 2500.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.8693 9.1496 250.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.3671 9.6050 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.3284 9.1631 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.5440 9.1900 400.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.8706 9.1100 250.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.6897 9.1050 300.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.4011 9.5991 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3950 9.2368 250.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 100.2156 9.5948 500.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.1156 9.2566 100.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 05-Jul-17 100.4356 9.4700 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5142 9.2550 600.00 INE752E07FN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-20 100.1884 9.1400 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.5803 9.2550 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6707 9.2299 650.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 101.3305 9.1771 100.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 101.3685 9.1772 100.00 FIMMDA ====== INE261F09DK5 NABARD 9.80% 10-Sep-12 100.0248 8.7093 19.00 INE053F09FJ3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 29-Oct-12 99.9864 8.9000 50.00 INE296A07187 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.00% 02-Nov-12 99.8181 9.1503 800.00 INE296A07187 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.00% 02-Nov-12 99.8220 9.1500 320.00 INE013A07JZ0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.25% 02-Nov-12 99.6480 10.4600 12.00 INE069A08012 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.40% 23-Nov-12 99.6568 9.0499 250.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.9414 8.8501 51.00 INE020B07FE6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 19-Feb-13 99.0985 9.1001 75.00 INE916D078M3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 26-Apr-13 100.3885 9.6306 1.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 100.2574 9.5000 250.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 98.9047 9.5000 650.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 100.5624 9.4000 100.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 6.85% 22-Jan-14 98.7198 7.7523 132.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 6.85% 20-Mar-14 98.6091 7.7600 103.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.9002 9.1200 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5100 9.3700 75.00 INE468M07146 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 9.75% 25-Jul-14 100.0000 9.7500 250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 25-Jul-14 100.0248 9.5250 200.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.1000 9.3700 2000.00 INE261F09GS1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 22-Sep-14 100.0210 8.7100 2500.00 INE121A07CO0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.90% 25-Sep-14 100.7931 10.4298 4.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.8693 9.1631 250.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.3671 9.6000 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.3284 9.1704 650.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.2300 9.2210 200.00 INE981F07035 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PRO 10.06% 27-Apr-15 99.6969 10.1500 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.5323 9.1950 400.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.5998 9.9000 260.00 INE909H07727 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 22-May-15 100.0000 10.3600 30.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.8706 9.1100 250.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.3755 9.6200 100.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.3729 9.3387 100.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.3829 9.3238 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.6897 9.1100 250.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.6272 9.1350 100.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.3923 9.6031 100.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.4011 9.5991 100.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 95.5200 9.3800 5.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3950 9.2495 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3958 9.2500 100.00 INE238A08252 AXIS BANK LIMITED RESET 30-Sep-16 102.1045 9.6300 44.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 100.2156 9.6000 500.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.1156 9.2600 100.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.5303 9.6800 50.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 05-Jul-17 100.4356 9.4700 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6712 9.6804 51.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5334 9.2500 400.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5346 9.2500 200.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.25% 03-Aug-17 100.8811 10.0091 250.00 INE981F07068 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PRO 10.06% 27-Apr-18 99.4213 10.1700 100.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.0000 9.3900 36.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.6300 9.6500 60.00 INE752E07FN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-20 100.1884 9.1400 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.4500 9.0800 0.40 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.3333 8.7900 75.60 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.0835 9.2500 18.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.1046 8.8700 10.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.5803 9.2550 100.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 98.8000 13.1438 28.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.9500 7.7500 14.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.2000 7.7100 5.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.2000 7.9000 195.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.4500 7.8630 144.30 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.3000 9.5843 1.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.50% 01-Jun-22 100.1800 11.4455 3.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 9.49% 04-Jun-22 101.4000 9.2518 10.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 100.1600 9.6400 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6074 9.2400 417.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6500 9.2350 307.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.6100 9.3624 99.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.0000 10.1420 50.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.4500 9.2800 2.00 INE652A09039 STATE BANK OF PATIALA RESET 05-Jul-22 103.5144 9.6661 23.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.0876 9.1200 100.00 INE705A09100 VIJAYA BANK RESET 17-Mar-23 100.3148 9.3878 7.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 107.5509 9.8918 10.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 95.5275 9.3557 10.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.8000 10.4500 6.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.7500 9.2281 10.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.5000 9.2900 1000.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.2200 7.8000 25.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.4000 7.7000 22.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.6500 7.7600 242.30 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 101.3305 9.1800 100.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 101.3685 9.1800 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 9.41% 27-Jul-37 100.5021 9.3557 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 9.41% 27-Jul-37 100.4821 9.3500 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY RESET 31-Dec-99 106.5000 10.8900 45.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD RESET 31-Dec-99 101.8668 9.6300 44.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & 