Aug 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2404.20 NSE 9654.40 FIMMDA 15956.30 ============= TOTAL 28014.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D076H7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 29-Mar-13 100.2027 9.7700 50.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 20-Mar-14 97.5400 8.5000 5.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 95.7124 - 11.40 INE660A07II6 SUNDARAM FINANCE LIMITED - 27-Jan-15 100.3836 9.7600 1500.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.5557 9.7200 250.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK - 05-Mar-18 100.0000 11.8900 30.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 98.6000 9.1200 12.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.0000 0.0000 25.50 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.3440 9.2200 23.30 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 107.1000 11.0300 90.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 102.9500 7.7400 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.3500 7.7800 4.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.0404 7.7800 2.50 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4000 9.5000 20.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.7000 9.1900 2.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.5000 7.6800 22.50 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.8273 9.1900 150.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 101.2580 9.1900 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.4030 9.3700 100.00 NSE === INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.7322 9.3323 150.00 INE667F07394 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.30% 29-Mar-13 100.2027 9.8121 100.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.0008 9.1832 350.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 100.2364 9.5143 550.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 100.0872 9.4555 300.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.0367 9.1563 300.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 100.2373 9.4957 200.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 96.3854 - 0.90 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.9727 9.4722 2750.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 16-Jun-14 100.9245 9.1000 500.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 25-Jul-14 100.0642 - 350.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.8287 9.1694 250.00 INE261F09GV5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.60% 08-Nov-14 99.9301 9.5810 200.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.5740 9.2128 50.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.4022 10.0100 200.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.9624 9.0700 250.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.0633 - 50.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 100.3101 9.2124 990.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.41% 16-Jul-15 100.4116 9.2312 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3601 9.1909 750.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.7100 - 17.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4565 9.2700 800.00 INE981F07068 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-18 100.7500 9.8592 200.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 98.6600 0.0000 2.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.6720 9.3158 20.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.7000 7.8294 0.50 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.3500 9.5762 3.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4000 9.5007 20.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 100.0000 - 11.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6707 9.2299 37.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 101.9400 9.2450 3.00 FIMMDA ====== INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.7322 9.1000 150.00 INE008A08I64 IDBI BANK LTD OMNI 8.03% 11-Feb-13 99.2060 9.3052 100.00 INE667F07394 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.30% 29-Mar-13 100.2027 9.7677 100.00 INE916D076H7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 29-Mar-13 100.2027 9.5974 50.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.0008 9.0500 350.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 100.2364 9.4700 450.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 100.2448 9.4700 100.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 100.0872 9.4264 300.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.0367 9.1800 300.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 100.2373 9.5200 200.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 97.5400 8.5100 5.00 INE261F09GD3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.53% 02-May-14 100.4381 9.1900 100.00 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.9727 8.7500 2750.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 16-Jun-14 100.9230 9.1049 250.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 16-Jun-14 100.9245 9.1000 250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 25-Jul-14 100.0642 9.5000 350.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.2876 9.1825 8.80 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.8287 9.1800 400.00 INE261F09GV5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.60% 08-Nov-14 99.9301 9.2000 200.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.5740 9.2250 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.3485 9.1600 200.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.9624 9.0700 250.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 100.3101 9.1500 990.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.41% 16-Jul-15 100.4116 9.1500 250.00 INE660A07II6 SUNDARAM FINANCE LIMITED -- 27-Jun-15 100.0000 10.2729 2000.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 100.4274 10.9473 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3601 9.2431 750.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.7000 9.6722 281.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4565 9.2661 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4528 9.2700 400.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Jul-17 99.9008 9.5150 150.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 107.5586 9.5400 50.00 INE883A07158 MRF LTD 10.09% 27-May-19 102.0200 9.6500 2.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.3440 9.1560 23.30 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.9500 7.7500 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.3500 7.7930 4.50 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 100.0000 11.4800 5.50 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY 9.49% 04-Jun-22 101.4000 8.2500 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6500 9.2300 37.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.7000 9.1948 2.50 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.5500 11.2900 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.5000 7.6800 22.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.8450 7.6191 21.20 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.5500 7.8913 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.6000 7.8857 5.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.8273 9.1850 150.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 101.2580 9.1850 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- - 100.0000 9.5972 1400.00 INE013A07QQ4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.20% - 99.2500 10.3200 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.4000 9.3096 1500.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.4988 9.3500 120.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 01-Jan-70 98.6600 9.2400 14.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.9200 12.0189 45.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.7000 10.8600 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India