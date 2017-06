Aug 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2196.40 NSE 8040.70 FIMMDA 13484.40 ============= TOTAL 23721.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07305 MANAPPURAM FINANCE LIMITED - 22-Aug-12 99.7159 - 245.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 99.2393 9.4400 498.90 INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 99.0065 9.6300 2.00 INE735N08011 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT. - 08-Apr-14 100.4180 9.7000 250.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 94.5831 - 90.50 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES - 08-Mar-15 100.7294 9.7500 250.00 INE138A07074 PENINSULA LAND LTD 13.75% 31-Jul-15 100.0000 - 1.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 96.5800 - 2.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PRIVA 10.25% 03-Aug-17 100.9111 10.0100 500.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.4800 3.6600 43.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.1000 11.0200 94.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.0000 7.7600 5.50 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4400 9.4900 132.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5000 9.1700 60.00 INE572F11240 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-24 33.4800 10.0100 15.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5700 5.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 15-Oct-26 97.4307 8.0600 1.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 97.6034 8.0500 1.00 NSE === INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 99.8638 8.9331 1350.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.0183 9.1711 350.00 INE115A07BD7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.65% 26-Aug-13 100.1377 9.4602 250.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.7245 9.2928 50.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.7746 7.7172 255.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 95.7124 - 12.20 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.9226 9.0999 250.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 100.4951 9.1969 250.00 INE557F08EJ8 NATIONAL HOUSING BANK 9.09% 27-Jul-15 100.0000 - 600.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.3167 9.6300 50.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.3167 9.6300 50.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.2393 9.6700 50.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 95.5201 10.2070 30.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 102.2000 10.3480 100.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 98.3800 9.5787 2.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.7000 9.6495 10.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.6071 9.1257 750.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 99.6000 - 2.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.4400 9.5597 300.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.7100 - 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4516 9.2700 650.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 23-Jul-17 99.9812 - 150.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.1000 9.2767 5.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.4376 9.2950 82.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 98.6200 0.0000 10.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0000 0.0000 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 1.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 97.5500 9.2584 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.1200 10.2153 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.5200 7.7554 25.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 101.1600 10.0861 50.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4400 9.4937 112.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9117 9.3300 12.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4451 9.2649 500.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4451 9.2649 299.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 100.3100 - 50.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 101.0638 9.1200 100.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 101.0638 9.1200 100.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.4000 9.4008 50.00 INE572F11240 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-24 33.4800 0.0000 15.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5619 15.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5302 7.7928 500.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.6900 7.8740 7.50 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.9474 9.1700 100.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.9474 9.1700 100.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 101.1323 9.1970 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.4030 - 200.00 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED- 10.65% 03-Aug-22 100.0000 - 10.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.5500 10.0461 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 98.9700 10.0953 14.00 FIMMDA ====== INE043D07682 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 07-Sep-12 100.0024 8.7500 500.00 INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 99.8790 8.6234 1100.00 INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 99.8638 8.8244 250.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 99.2393 9.2750 498.90 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.0183 9.0350 350.00 INE976I07880 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 12-Aug-13 100.3861 9.7000 8.00 INE115A07BD7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.65% 26-Aug-13 100.1377 9.5200 250.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.7245 9.3200 50.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.5614 9.1845 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.7746 7.7300 255.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 84.5790 - 1164.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.9226 9.0999 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5600 9.3300 10.00 INE916D070S7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED (FORM 0.00% 10-Jul-14 83.2012 10.1250 5.00 INE261F09GS1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 22-Sep-14 100.0188 8.9287 1500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0950 9.3500 8.00 INE756I07068 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.80% 09-Feb-15 100.2736 9.6358 5.00 INE721A07DA4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 06-Apr-15 76.9625 10.3900 1.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 100.4951 9.1000 250.00 INE557F08EJ8 NATIONAL HOUSING BANK 9.09% 27-Jul-15 100.0000 9.0494 600.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 95.5201 9.3800 60.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 100.4484 10.9400 100.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 100.4484 10.9400 50.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 98.7500 12.6400 0.80 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.7300 9.6300 5.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.6071 9.0900 750.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 99.5400 11.4000 2.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.4400 9.5597 300.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.7100 9.6700 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4516 9.2700 650.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.25% 03-Aug-17 100.9111 10.0051 250.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.25% 03-Aug-17 100.9094 10.0000 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 126.2284 8.9200 4.90 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 30.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 11.25% 04-Sep-18 107.5800 9.5346 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.1000 9.2493 5.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 115.0529 8.9200 4.00 INE883A07158 MRF LTD 10.09% 27-May-19 102.0400 9.6500 2.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.0000 9.3800 352.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 100.8000 10.8300 0.30 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.9800 10.2454 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6000 7.7556 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.2000 7.9000 220.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.3500 7.8800 5.50 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.50% 01-Jun-22 100.0000 11.4800 5.50 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.0258 9.3150 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4817 9.2643 819.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6737 9.2300 165.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 100.3100 9.4100 50.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 101.0638 9.1200 100.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5200 9.1608 137.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 9.95% 01-Jul-22 100.3861 9.8700 34.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 100.7400 9.3700 2.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.2500 9.0900 7.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.2600 9.9200 5.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 15-Oct-26 97.4307 8.0500 1.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 97.6034 8.0500 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8000 523.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.7500 7.8700 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.7500 7.8600 2.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.9474 9.1700 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- - 100.0000 9.5972 250.00 INE735N08011 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES -- - 100.4180 9.6987 250.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES -- - 100.7294 9.7400 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- - 100.0000 9.5967 150.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.2000 11.2042 10.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 0.50 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 98.9700 10.0900 28.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.4030 9.3657 200.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 01-Jan-70 98.6200 9.2500 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.7500 10.8500 16.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.8000 10.8400 1.00