Aug 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1303.40 NSE 6731.40 FIMMDA 12130.40 ============= TOTAL 20165.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07305 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 0.00% 22-Aug-12 99.7159 - 5.00 INE660A07IP1 SUNDARAM FINANCE LTD - 08-Aug-13 100.0050 9.7300 30.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.1400 9.0900 100.00 INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 21-Apr-14 85.3940 9.8500 500.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 95.0733 19.8600 4.40 INE735N08011 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 9.95% 04-Aug-14 100.4180 9.7000 250.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 99.9810 12.2400 2.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.1223 8.8000 27.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.4947 11.0600 13.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.4500 10.8500 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.9231 9.8900 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.0000 7.6400 78.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.5500 7.7500 25.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.4000 7.8700 5.50 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 98.7800 11.5900 15.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.3500 9.5000 10.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 100.1000 9.6600 2.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.1500 11.1100 1.50 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5200 9.1700 60.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5700 5.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.2500 9.7000 45.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.4400 7.6900 21.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.3500 7.4600 2.00 NSE === INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 99.8731 8.8253 550.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.7521 9.2228 250.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 111.8333 9.5170 650.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.1978 9.2354 200.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.7967 7.7020 255.00 INE947F08323 TRANSMISSION CORPORATION OF 8.40% 10-Feb-14 98.2154 9.7027 1.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 96.4113 - 55.40 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 99.8951 9.3480 350.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1600 9.2618 8.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.4678 9.2626 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.5609 9.1800 100.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.0900 - 54.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.4610 9.1948 50.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0000 - 100.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 95.2500 9.2226 100.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 102.2000 10.3474 150.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.3106 9.1800 100.00 INE115A07AZ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 1.20% 29-Jul-16 97.0100 10.6391 1400.00 INE476A09140 CANARA BANK 8.85% 15-Sep-16 99.3700 9.0310 2.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 98.3800 9.5789 2.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3456 9.1938 200.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.4700 9.5569 300.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.0000 9.5346 1.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.3889 9.1800 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6600 - 10.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6000 9.2356 7.00 INE043D07BH6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 19-Aug-17 100.2738 9.6065 250.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.9500 0.0000 40.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.4900 11.2999 5.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.9570 9.7000 150.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.3500 9.5080 110.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.4200 9.2531 7.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5380 9.2500 254.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5000 9.1636 212.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.6500 9.2794 2.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 102.4000 10.1093 1.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5617 5.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.3400 9.6833 50.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 101.2700 9.1349 150.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.5900 - 300.00 FIMMDA ====== INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 99.8731 8.7005 574.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.7779 8.8500 300.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.8700 9.0000 5.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.9810 9.1000 20.00 INE916D07Y71 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 06-May-13 98.6992 9.9501 19.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 98.5555 9.8000 20.00 INE909H07255 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 16-May-13 93.1826 9.8250 10.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 21-Jun-13 111.7797 9.4500 500.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 21-Jun-13 111.8333 9.4500 150.00 INE660A07IP1 SUNDARAM FINANCE LIMITED SR-L-28 9 9.75% 08-Aug-13 100.0050 9.7337 30.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.1400 9.1191 100.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.7417 9.3000 50.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.6927 9.2000 250.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.1978 9.2569 200.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.7967 7.7100 255.00 INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 21-Apr-14 85.3940 9.8750 500.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4681 9.3850 250.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.5942 9.2500 50.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.64% 23-Jul-14 100.0262 9.6100 250.00 INE916D071L0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.50% 27-Jul-14 101.0393 9.8700 500.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 100.0000 9.5869 500.00 INE735N08011 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 9.95% 04-Aug-14 100.4180 9.7000 250.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.2900 9.1800 50.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 99.8951 9.3575 350.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.5097 9.2500 300.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 99.9951 9.7357 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.5609 9.1800 100.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.0000 9.7700 500.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 100.4610 9.2000 50.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0000 9.6200 700.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0000 9.5958 350.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 95.2500 9.2226 100.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 95.3757 9.4347 5.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.3106 9.1800 100.00 INE115A07AZ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 1.20% 29-Jul-16 97.1000 10.1790 1400.00 INE476A09140 CANARA BANK 8.85% 15-Sep-16 98.8744 9.1800 2.00 INE691I07257 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 0.00% 31-Oct-16 107.0255 9.8000 7.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3688 9.2370 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3456 9.2500 200.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.4700 9.5500 300.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.0000 9.5300 6.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.3889 9.1800 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6600 9.6800 10.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5600 9.2460 24.00 INE043D07BH6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 19-Aug-17 100.2738 9.6115 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 61.2500 9.5330 2.40 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.6500 9.2530 1.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.9500 9.6500 40.00 INE053F09EC1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION -0.10% 22-Jun-20 95.8000 9.0000 1.00 INE752E07BY5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-20 97.4500 8.7300 5.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.9231 9.8800 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.0000 7.5900 78.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1300 9.4000 2.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.4000 7.7900 25.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 101.4100 10.0390 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.9670 9.7000 150.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1402 9.6700 100.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 100.1000 9.6600 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5222 9.2525 340.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5400 9.2500 1.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5100 9.1623 112.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5000 9.3800 40.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 100.0000 9.7013 100.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 100.0000 9.7009 100.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 102.4000 9.1600 1.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.7300 10.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.4330 9.9000 20.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.2500 9.9200 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.2500 7.6800 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.4400 7.6900 21.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 101.1310 8.0600 98.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.7500 7.8600 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.4914 9.3000 400.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.3400 9.3650 130.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.4900 10.9000 22.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5500 12.0590 13.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.4900 10.6000 5.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India