Aug 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1835.50 NSE 7163.10 FIMMDA 12335.00 ============= TOTAL 21333.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 86.3162 10.0000 300.00 INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 04-Mar-14 86.2815 10.0100 300.00 INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 21-Apr-14 85.4260 9.8400 500.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.3475 9.7500 100.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.4330 9.7400 150.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.3233 8.8900 42.90 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 106.9000 11.0300 38.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.9150 9.2800 13.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 102.8040 9.9100 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.1500 7.4100 6.30 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.3600 9.5000 64.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 102.5000 9.9900 3.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.7300 9.2200 11.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.1000 11.1200 4.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.0000 9.1400 15.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 102.7500 9.4000 1.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.8100 9.1800 15.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 27.6700 10.0200 134.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 99.7000 10.8900 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 102.8000 7.8600 37.30 NSE === INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 99.9824 9.2769 950.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Nov-12 107.8038 9.3203 500.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 111.8339 9.5486 500.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.6516 9.0860 350.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.6971 9.1618 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5350 9.3440 5.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.5942 9.2500 150.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.6211 9.2613 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.4675 9.2626 100.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.5600 9.6399 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.3973 9.2500 1000.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.6446 9.2000 206.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.2620 9.6500 250.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 95.5200 10.2105 5.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.0434 9.2764 300.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.5305 9.2415 300.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.4103 9.2000 250.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 19-Jun-17 100.0300 9.5266 10.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 05-Jul-17 100.3900 9.4850 6.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6153 9.2251 750.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-17 100.0000 - 100.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.0000 9.3842 67.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 95.9200 9.2737 2.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 98.8295 9.2320 8.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.1000 11.1490 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.3500 11.3156 6.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.1000 10.2203 100.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1700 9.4028 2.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.9567 9.7000 50.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.3600 9.5061 62.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.9000 9.1438 1.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.2500 9.2797 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4425 9.2649 349.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5000 9.1635 5.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.5900 9.2133 50.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 27.6700 0.0000 134.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.3800 9.2679 4.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.5200 7.8935 8.10 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.4500 - 20.00 FIMMDA ====== INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Nov-12 107.8038 9.0000 500.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.9206 9.0500 150.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.8900 8.9600 5.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 99.5724 9.3949 250.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 21-Jun-13 111.8339 9.4800 500.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.6516 9.0860 700.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.6971 9.1900 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.6800 7.8027 50.00 INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED (FORM 0.00% 03-Mar-14 86.3162 - 300.00 INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED (FORM 0.00% 04-Mar-14 86.2815 - 300.00 INE306N07237 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 0.00% 04-Apr-14 102.1740 9.9500 140.00 INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 21-Apr-14 85.4260 9.8500 500.00 INE121A07FP0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.77% 12-Jun-14 100.5941 10.3474 100.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5350 9.3440 5.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.6100 9.3000 1.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.5942 9.2500 200.00 INE976I07AP1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 10.30% 23-Oct-14 100.2500 10.1283 10.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.6211 9.2700 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.4675 9.2700 100.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.5052 9.4741 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.3973 9.2502 1001.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.8700 9.1100 202.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.8000 9.1300 6.00 INE721A07DD8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 06-Jul-15 100.3029 10.2913 100.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0000 9.6200 500.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.2620 9.6500 250.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 95.5200 9.3819 5.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.7900 9.2772 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.2723 9.2900 132.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.0434 9.2886 800.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.1858 9.2400 250.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.3475 9.7400 100.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.5305 9.2500 300.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.4103 9.2050 250.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 19-Jun-17 100.0000 9.5300 6.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 05-Jul-17 100.3900 9.4850 6.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 05-Jul-17 100.3500 9.4700 1.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.4720 9.7304 100.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.4330 9.7404 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5900 9.2300 256.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4301 9.2799 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6153 9.2300 250.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0000 9.5000 390.00 INE121H07869 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.75% 13-Aug-17 100.0000 9.7487 50.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 100.0000 9.6739 500.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 126.2875 8.9200 4.90 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 115.1068 8.9200 4.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.0000 9.3900 66.00 INE053F09EC1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 22-Jun-20 95.8200 9.2000 1.00 INE752E07BY5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-20 97.4700 9.1750 5.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 98.8295 9.2350 8.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.9150 9.2700 33.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.8040 9.9000 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.1000 9.2400 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.0000 7.5900 46.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.1500 7.4200 6.30 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1300 9.4000 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.4500 7.7900 4.80 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.9567 9.7000 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.9570 9.7069 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.9000 9.1438 1.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.1700 9.2900 30.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.2500 9.2797 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4425 9.2701 230.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.3800 9.2750 149.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.6824 9.3502 100.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 100.1264 10.3636 100.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 100.5800 9.4000 2.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.0000 9.1374 27.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 100.0000 9.7009 150.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.8100 9.1783 15.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.2000 9.9400 5.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.5900 9.2133 100.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 100.8777 9.3300 300.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.7200 7.8600 40.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 101.1811 8.0600 108.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.4300 7.9000 23.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.0800 11.2238 2.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 97.3422 10.4037 200.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.9300 12.0204 23.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.6700 10.8679 15.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.4000 10.8859 4.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.1000 10.5000 1.00