Aug 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1242.50 NSE 5870.70 FIMMDA 11533.40 ============= TOTAL 18646.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 08-Aug-13 100.0696 9.9100 200.00 INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 86.4185 9.9900 300.00 INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 04-Mar-14 86.3960 9.9900 300.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.5000 10.1100 24.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.6366 8.7900 4.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.1100 0.0000 15.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.1500 10.8400 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.8040 9.9100 50.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.3800 9.5000 30.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY 9.49% 04-Jun-22 101.2700 9.2800 60.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5700 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.7538 9.2000 200.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 99.6300 10.9000 5.00 NSE === INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.8184 8.8200 250.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 99.6303 9.1361 100.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 100.0929 9.1705 250.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.1592 9.0500 400.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.3170 9.1350 100.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5000 7.8472 5.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE 8.49% 30-Mar-14 99.3249 9.1338 150.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 95.7692 - 16.70 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.9755 9.4818 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5500 9.3338 4.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.2682 9.6400 250.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 100.0200 - 30.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.7876 9.1892 500.00 INE261F09GV5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.60% 08-Nov-14 100.0029 9.5446 200.00 INE261F09GW3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 21-Nov-14 100.0374 9.5862 250.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 101.1062 9.1400 50.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.9000 9.0934 6.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 95.3471 9.1923 100.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.7454 9.6200 200.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 101.5400 9.1805 25.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.7900 9.2773 1.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 100.4056 9.2000 150.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.4500 9.4688 1.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.5800 - 95.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0000 - 278.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.3615 9.6719 250.00 INE722A08073 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 26-Mar-19 100.0200 - 50.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.5000 0.0000 600.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.7500 0.0000 200.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.42% 20-Mar-20 100.4991 9.3000 150.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 98.9700 9.2154 8.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.0500 11.3749 1.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 102.6464 9.1700 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.9400 9.2405 20.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.2400 9.3914 1.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5500 9.5432 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.9555 9.7000 200.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.3800 9.5028 30.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY 9.49% 04-Jun-22 101.4300 9.2511 42.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5200 9.2578 111.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.1400 0.0000 2.50 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.0900 - 10.00 INE872A08CF4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 31-Jul-22 99.6500 - 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.4993 9.2200 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.1000 9.3164 4.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 100.5228 9.2200 150.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.3200 9.2852 24.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.4200 7.8053 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.1500 7.8209 70.50 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5100 9.3035 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.5500 - 32.00 FIMMDA ====== INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 100.0227 8.8437 950.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.8184 8.9830 250.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 99.6303 8.9242 100.00 INE020B07EX9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.75% 17-Nov-12 99.5889 8.8998 100.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Nov-12 100.0929 8.8500 250.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 99.5217 9.5000 250.00 INE881J07DE9 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 06-Aug-13 100.0000 10.7255 100.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 08-Aug-13 100.0696 9.9118 200.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.1592 9.1009 400.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.3170 9.1565 100.00 INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 86.3041 10.0200 300.00 INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 86.4185 10.0000 300.00 INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 04-Mar-14 86.3960 10.0000 300.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5000 7.8500 5.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.3249 9.1417 150.00 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.9755 9.4800 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5500 9.3338 4.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.2682 9.6400 250.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.0000 10.0500 250.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 100.0200 12.1200 30.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.7876 9.2028 500.00 INE261F09GV5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.60% 08-Nov-14 100.0029 8.9000 200.00 INE261F09GW3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 21-Nov-14 100.0374 8.8500 250.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 98.5319 9.8625 50.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.4027 9.6750 210.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 100.0149 10.0700 250.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 99.9061 9.6250 280.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0000 9.6200 300.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.0000 9.3500 500.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 95.3471 9.1924 100.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 101.5422 10.5600 100.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.9437 9.2400 50.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.7454 9.6200 200.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.5400 9.1750 25.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.1838 9.2200 25.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.7500 9.2881 2.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.6800 9.4900 10.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 100.4056 9.2000 150.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.2359 9.2200 20.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.4500 9.4638 1.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.5800 9.7000 95.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0000 9.5000 267.00 INE121H07869 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.75% 13-Aug-17 99.9500 9.7618 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-17 100.0000 9.5000 1.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.3615 9.2213 250.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 100.2836 9.2200 25.00 INE722A08073 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 26-Mar-19 100.0200 11.8181 50.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 99.2500 8.5037 3.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.3272 9.2200 25.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.5000 - 220.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.7500 10.1500 200.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.42% 20-Mar-20 100.4991 9.3000 150.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 97.9709 9.3500 100.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 100.3540 9.2200 25.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 99.5000 11.4100 0.50 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 98.9700 9.2154 8.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 102.6464 9.1700 100.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.3906 9.2200 25.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.8040 9.9000 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.4900 9.2700 200.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.9400 9.2439 20.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.2400 9.3864 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.4000 7.7900 36.40 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6000 7.7600 1.70 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 83.9333 10.2360 45.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.9555 9.7000 200.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 100.3800 10.6000 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4800 9.2600 81.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5200 9.2500 13.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.4241 9.2200 25.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.0000 10.1401 50.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.0900 10.1259 10.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.6932 9.3484 5.00 INE872A08CF4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 31-Jul-22 99.6500 11.5500 50.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.5220 9.2152 75.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.7300 41.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.7300 40.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.5443 9.2157 110.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.5733 9.2154 121.30 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.7538 9.1250 200.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 100.5998 9.2152 275.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.3200 9.2852 24.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.6300 10.8500 5.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.4200 7.8122 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8000 2.40 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.1500 7.8200 91.10 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.2900 9.1900 11.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.5000 8.9871 10.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.5444 9.2200 40.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET - 100.6500 11.1200 4.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5100 9.3035 4.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.6000 9.3400 150.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.3450 9.3651 20.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.7948 10.9100 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.1500 10.7500 8.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5500 10.8900 7.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE