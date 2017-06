Aug 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1504.50 NSE 5672.50 FIMMDA 13262.10 ============= TOTAL 20439.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.0500 8.1700 50.00 INE121A07FP0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.77% 22-Jul-14 100.6008 10.3400 100.00 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 30-Jul-14 99.7193 10.2500 200.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.1627 9.7000 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5000 9.2600 80.00 INE895D08501 TATA SONS LTD 9.68% 14-Aug-17 99.7042 9.7600 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 100.0000 9.2700 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.29% 21-Aug-17 100.0000 9.2900 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 63.7500 8.7600 4.90 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 58.2000 8.7600 4.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.5000 10.2700 2.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 98.0000 9.3500 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.6900 8.7100 24.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.4860 10.6800 5.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.6000 12.3800 1.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 105.2500 7.4000 4.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.5000 7.5900 8.10 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 84.2068 4.0000 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6600 9.2400 1.00 INE895T08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 06-Dec-22 99.7743 9.7200 100.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.8100 9.1800 15.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 106.2500 7.5700 4.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.3459 9.3500 250.00 NSE === INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 99.8406 9.0356 250.00 INE910H08020 CAIRN INDIA LIMITED 8.40% 12-Oct-12 99.8437 9.0518 250.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Nov-12 108.0005 9.0045 250.00 INE976I07476 TATA CAPITAL LIMITED 8.40% 28-Jan-13 99.3603 9.6734 250.00 INE115A07AQ1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-13 100.2202 9.7106 100.00 INE136E07KB0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Jun-13 109.1500 0.3764 414.90 INE136E07KC8 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Jun-13 109.6500 0.3747 18.50 INE136E07KH7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-Jul-13 108.6500 0.3427 81.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.5353 9.1740 250.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.3286 9.1249 100.00 INE053F09FQ8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 26-Dec-13 99.3155 9.1413 50.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 95.8128 22.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 16-Jun-14 100.7919 9.1699 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4900 9.3668 37.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.9989 - 100.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.2164 9.6079 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.6500 9.2461 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.2800 9.1845 200.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.4885 9.6350 500.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.3700 9.4912 10.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4390 9.2299 300.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.5023 9.6000 150.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.5118 9.6000 150.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.7800 9.2787 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3872 9.1809 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4614 9.2649 300.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0000 - 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9600 - 50.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 99.5200 11.0694 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.9900 9.2409 13.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 101.1200 10.0921 2.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.40% 30-Mar-22 102.0000 - 3.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.7625 9.1599 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5330 9.2500 370.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT COR 9.70% 17-Jul-22 100.9500 - 1.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 102.9900 9.3494 40.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.5697 9.2100 50.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 100.5963 9.2100 50.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 104.0000 10.1965 0.30 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.3000 7.8191 21.80 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.3500 9.1926 78.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.3500 - 57.00 FIMMDA ====== INE121A07CM4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 24-Sep-12 100.2094 9.4916 150.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 99.8406 8.6999 500.00 INE910H08020 CAIRN INDIA LIMITED 8.40% 12-Oct-12 99.8437 8.8700 250.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Nov-12 108.0005 8.7000 500.00 INE976I07492 TATA CAPITAL LIMITED 8.40% 28-Jan-13 99.3603 9.4700 250.00 INE115A07AQ1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-13 100.2202 9.6000 100.00 INE523H07056 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD. 11.90% 02-Jun-13 100.4691 11.2862 750.00 INE136E07KB0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Jun-13 109.2747 10.7507 414.90 INE136E07KC8 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Jun-13 109.7736 10.7541 18.50 INE136E07KH7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-Jul-13 108.7757 10.7521 81.00 INE881J07DE9 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 06-Aug-13 100.2213 10.4500 100.00 INE296A07476 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-13 89.1111 9.8250 1.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.5353 9.2000 250.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 100.5439 9.4300 100.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.3286 9.1466 100.00 INE053F09FQ8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 26-Dec-13 99.3155 9.1505 50.00 INE121A07FP0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.77% 12-Jun-14 100.6008 10.3400 100.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 16-Jun-14 100.7919 9.1699 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4900 9.3700 38.00 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 30-Jul-14 99.7193 10.2573 200.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.9989 9.5900 100.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.2795 9.6300 250.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.4120 9.1850 100.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.2164 9.6302 250.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.3344 9.6300 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.6500 9.2550 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.2800 9.1919 200.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.4885 9.4801 500.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.3700 9.4954 20.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4399 9.2300 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4390 9.2300 150.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.5023 9.6000 150.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.5118 9.6000 150.00 INE261F09HP5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jun-15 100.4303 9.1507 50.00 INE721A07DD8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 06-Jul-15 100.3029 10.4243 200.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.4899 9.1000 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.1627 9.7003 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0000 9.5931 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.0000 9.3500 300.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 99.9500 10.3400 169.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 101.2708 11.4580 10.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 104.1721 10.4000 50.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 99.7604 9.5900 50.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 99.7804 9.5843 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3872 9.2200 500.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 05-Jul-17 100.3700 9.4800 5.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4614 9.2655 300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4500 9.2683 80.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 99.3000 10.6800 500.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0000 9.5000 201.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 100.0000 9.6724 350.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 99.7042 9.7500 300.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0000 9.2697 1250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9600 9.2800 50.00 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 21-Dec-17 93.8753 7.6000 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 63.4988 8.8300 5.60 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 57.9289 8.8300 4.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.5000 10.5300 2.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 98.0000 9.3445 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.1667 8.3800 0.90 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.9900 9.2409 20.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.9639 9.2461 11.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.1000 7.5700 12.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.2000 7.7100 6.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.5000 7.6200 45.70 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.4700 7.7900 1.60 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 101.1200 10.0921 2.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 84.2068 10.2000 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.9755 9.6992 150.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.7625 9.1600 100.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.7743 9.7100 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5330 9.2500 345.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6600 9.2300 56.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 100.5000 9.4100 2.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.3500 9.8624 25.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.9500 9.5415 2.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.0000 9.2848 250.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.8100 9.1778 15.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.5697 9.2100 50.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 100.5963 9.2100 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.2000 10.1300 4.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.3600 9.2628 92.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 106.2500 7.5700 4.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.3000 7.8174 74.40 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.4600 7.8900 2.50 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.3440 9.1800 67.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.6000 12.7600 1.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India