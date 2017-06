Aug 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2122.70 NSE 8521.00 FIMMDA 18151.20 ============= TOTAL 28794.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 95.8521 - 21.10 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.6056 9.6600 150.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0396 9.5900 200.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 96.7500 - 1.40 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9500 9.2800 750.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.7500 11.0500 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.2400 0.0000 20.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.9684 9.8800 100.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 99.9700 9.2400 150.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.5500 7.7500 2.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.4000 7.7200 0.50 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 99.6000 11.4400 1.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.2500 9.5200 9.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 103.6500 9.1300 1.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.0197 9.2800 700.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.8738 7.3900 0.70 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.1500 7.7200 4.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.0000 7.8400 4.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 103.8000 7.6700 4.50 NSE === INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Nov-12 108.0511 9.0067 500.00 INE357L07028 NOMURA CAPITAL (INDIA) PVT. LTD. RESET 22-Apr-13 100.0356 0.0000 50.00 INE115A07AQ1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-13 100.2050 9.7273 1000.00 INE136E07KA2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 24-Jun-13 109.3000 0.2197 50.00 INE136E07KB0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Jun-13 109.3000 0.2169 10.40 INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 101.1000 0.0000 2.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 116.2025 0.0000 900.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 99.7910 8.6038 1350.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 100.5565 9.0302 90.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.8984 9.3855 90.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 95.2065 11.40 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5500 9.3278 9.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.0053 - 150.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.0044 9.1700 250.00 INE557F08DV5 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 21-Oct-14 100.0048 9.4640 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.5278 9.2322 50.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.45% 09-Jul-15 100.4344 9.2522 500.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 100.2953 9.2132 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 100.6209 9.1296 150.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.3735 9.6100 250.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.4000 9.1489 30.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 106.0197 9.5100 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3972 9.1776 500.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5744 9.5200 100.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.5800 - 30.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4399 9.2700 255.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 98.9500 9.2197 8.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 99.7000 10.8008 20.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 100.0800 10.9894 5.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5000 9.5509 75.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.0154 9.6900 250.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.2500 9.5226 9.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5300 9.2555 30.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5200 9.1594 18.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.6000 9.2860 2.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.1500 - 500.00 INE752E07EH4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 07-Mar-23 100.6165 9.1857 50.00 INE039A09NW0 IFCI LIMITED 10.75% 31-Oct-26 101.8000 10.4885 30.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.6000 7.7844 30.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.2488 9.2000 50.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.6978 9.2000 50.00 INE039A09PB9 - -- - 100.0074 - 10.20 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.5000 - 356.00 FIMMDA ====== INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Nov-12 108.0511 8.7140 750.00 INE001A07DF0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.32% 17-Dec-12 99.9468 8.8883 50.00 INE043D07930 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 30-Jan-13 99.9680 9.2000 250.00 INE115A07AQ1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-13 100.2050 9.6140 1000.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 100.3598 9.4017 100.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 99.7910 8.7840 1350.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.5518 9.1754 8.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 100.5565 9.0302 100.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.3462 9.1370 5.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.8984 9.4000 100.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 94.7500 0.10 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5500 9.3278 9.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.0053 9.5850 150.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.0044 9.1700 250.00 INE557F08DV5 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 21-Oct-14 100.0048 8.7741 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.5278 9.2400 50.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.5494 9.6075 80.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.6056 9.6600 150.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.45% 09-Jul-15 100.4344 9.1600 500.00 INE660A07IF2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 11-Jul-15 100.0000 10.0792 250.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 100.2953 9.1500 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 100.6209 9.1400 150.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0396 9.6000 100.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0408 9.5900 100.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.0000 9.3400 250.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 97.6691 9.6900 250.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.3735 9.6100 250.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.4000 9.1500 30.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 106.0197 9.5100 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3972 9.2100 500.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5744 9.5200 100.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.2600 9.6100 100.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.5800 9.7000 10.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4590 9.2699 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6000 9.2334 5.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.0000 10.5264 164.60 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 99.7390 9.7400 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9750 9.3200 2150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0000 9.2600 1000.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.0000 8.8749 250.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.0000 9.0000 250.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.3806 9.1893 38.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 101.5990 9.2900 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.4898 8.8000 200.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.7500 9.2271 2.00 INE208C07022 AEGIS LOGISTICS LIMITED 10.20% 25-May-20 99.0000 10.3800 250.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.5939 8.8000 210.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 98.9500 9.2197 8.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 92.5200 9.2337 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.9700 9.2600 5.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.9684 9.8700 100.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 100.0800 10.9894 5.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 99.9800 9.2500 75.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.9000 7.5940 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.4500 7.7900 2.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6000 7.7600 1.60 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.5000 7.8603 10.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.0154 9.7000 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5700 9.2489 51.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5300 9.2500 30.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.0000 10.1396 50.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5200 9.3800 5.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.5000 9.2700 1.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 100.5000 9.4100 4.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.7900 9.7800 25.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.0000 9.2800 1350.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.3000 9.2400 50.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.6165 9.1950 50.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.6089 9.2000 100.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.6000 10.4900 2.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.6774 9.2231 227.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8000 11.40 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.6000 7.7917 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.3700 7.9100 8.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.8000 7.8563 4.50 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.0130 9.2300 100.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.2488 9.2054 50.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 103.7000 7.6831 4.50 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.6978 9.2051 50.00 INE013A07KE3 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 16-Nov-12 99.9376 9.1985 1430.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.6276 9.2860 400.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.3400 9.3656 700.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.4000 9.3600 4.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.0800 11.2227 3.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.6700 10.8668 11.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE