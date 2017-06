Aug 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4278.80 NSE 8457.80 FIMMDA 26037.30 ============= TOTAL 38773.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE069A08012 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.40% 23-Nov-12 99.7175 9.3500 400.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.70% 20-Mar-14 98.5700 8.4200 5.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 8.20% 02-Jun-14 94.6236 - 8.80 INE138A07074 PENINSULA LAND LTD 9.68% 31-Jul-15 101.0000 1.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0363 9.5900 700.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.27% 13-Sep-16 100.0900 12.2100 1.40 INE872A07QL4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD - 31-Jul-17 99.7000 11.3700 20.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 99.6980 9.7600 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9363 9.2800 1805.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.69% 15-Oct-19 96.7500 9.4400 5.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.30% 15-Dec-20 49.5933 8.8100 10.10 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-21 44.5200 10.0700 157.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.5000 10.6800 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.62% 02-Jun-21 106.0000 10.7500 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.9634 9.8800 100.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.15% 29-Jul-21 99.0858 10.3100 27.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.8000 7.4600 46.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.40% 05-Mar-22 104.1408 7.4700 0.50 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.0457 9.6900 50.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 11.60% 29-Apr-22 103.3200 9.3500 8.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 9.41% 26-May-22 102.5000 9.9900 10.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.10% 29-Jun-22 100.6000 9.2900 2.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 105.0000 8.9300 25.00 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 03-Aug-22 100.5600 10.5500 2.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.0300 9.2800 250.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 10.25% 29-May-24 101.5000 9.5700 19.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 10.7500 20.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.3888 9.3700 103.00 NSE === INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.9504 9.1741 250.00 INE660A07FM4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 20-Jun-13 100.2813 9.8266 250.00 INE136E07KB0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Jun-13 109.2500 0.2712 7.40 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.6539 9.1707 100.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 99.7979 8.5984 1000.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 100.1881 9.6343 240.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.3409 9.1276 50.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 95.2193 - 21.10 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5100 9.3516 27.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.2868 9.1500 50.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 98.5545 9.1478 350.00 INE261F09GV5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.60% 08-Nov-14 100.0279 9.5336 250.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0048 9.3933 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.5268 9.2322 150.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.3146 9.1674 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.0986 9.6100 500.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 101.1675 9.1100 50.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9190 - 1750.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 113.3995 9.5399 250.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 100.4000 10.4025 1.10 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.4200 9.7243 22.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 24-May-17 100.7584 9.1700 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4938 9.2550 350.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.2000 - 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0200 - 20.00 INE245A07101 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.10% 25-Apr-18 100.5740 9.9450 350.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.9270 9.2825 8.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 101.9800 9.2500 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.5900 0.0000 48.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.4066 0.0000 10.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.9000 11.2546 2.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.9300 9.2715 23.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.5000 0.0000 0.50 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0361 9.4176 100.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 99.9000 - 30.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.0600 9.6227 16.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.3200 9.3527 8.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.3000 9.2706 36.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5919 9.2400 667.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.8590 9.1500 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.1300 0.0000 3.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.4400 9.1720 37.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.3000 - 3.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 9.95% 01-Jul-22 99.9000 9.9523 5.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 99.8788 - 50.00 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.65% 03-Aug-22 100.5600 - 2.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.7148 9.1800 50.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.7479 9.1800 50.00 INE039A09NW0 IFCI LIMITED 10.75% 31-Oct-26 101.8000 10.4889 30.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5278 7.7927 500.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.9500 7.8436 5.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.4500 8.9803 1.00 INE039A09PB9 - -- - 100.0074 - 12.20 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 100.3700 - 21.00 FIMMDA ====== INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Nov-12 108.0445 8.8501 3500.00 INE069A08012 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.40% 23-Nov-12 99.7175 9.0000 400.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.9504 8.9500 250.00 INE115A07AQ1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-13 100.2100 9.6070 1000.00 INE660A07FM4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 20-Jun-13 100.2813 9.7400 250.00 INE136E07KB0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Jun-13 109.3711 10.7543 7.40 INE569N08014 INDIGOLD TRADE AND SERVICES LTD 0.00% 25-Jul-13 102.1180 10.0323 1650.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.6539 9.1998 100.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 99.7979 8.7640 1850.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Dec-13 100.1881 9.6500 250.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5700 7.8100 105.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.3409 8.8765 50.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.1540 9.2200 3.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4700 9.3700 20.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5400 9.3330 6.00 INE468M07146 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 9.75% 25-Jul-14 100.0000 9.6700 50.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 98.9703 9.1900 200.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.3276 9.6000 150.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.0000 10.0400 500.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 100.2868 9.1565 50.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 98.5545 9.1700 350.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.4081 9.3619 32.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.5000 9.3827 2.00 INE261F09GV5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.60% 08-Nov-14 100.0279 8.7700 250.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0048 8.8000 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.5268 9.2400 150.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.3146 9.1750 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.0986 9.6100 500.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0396 9.6000 500.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0363 9.5940 200.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 99.8100 10.1000 150.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 99.9599 9.3600 80.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9190 9.0267 1000.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9334 9.0561 750.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.9100 9.6700 30.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 101.7200 9.1000 2.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 113.3995 9.5400 250.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 100.4000 11.4000 2.20 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4069 9.2500 152.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.4200 9.7200 22.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 24-May-17 100.7584 9.1700 100.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.3172 9.6100 100.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.4500 9.4600 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4938 9.2550 300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5164 9.2549 50.00 INE872A07QL4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 31-Jul-17 99.7000 11.3700 20.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 99.8914 9.5313 251.00 INE121H07869 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.75% 13-Aug-17 100.0000 9.7457 50.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 99.6980 9.7500 650.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 99.7010 9.7500 50.00 INE039A09PB9 IFCI LIMITED 10.25% 17-Aug-17 100.0574 10.2266 20.40 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0200 9.2675 1535.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0000 9.2683 1500.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 92.8500 9.5500 49.00 INE245A07101 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.10% 25-Apr-18 100.5740 9.9500 350.00 INE981F07068 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-18 99.8745 10.0600 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.9270 9.2800 8.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 101.8680 9.7000 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.5900 8.8000 32.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 103.8300 9.7078 6.70 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 97.1000 9.3600 10.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 97.5100 9.2751 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.6000 11.2000 2.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 92.8821 9.1654 200.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.9300 9.2650 23.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.9684 9.8700 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.9634 9.8700 50.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.15% 29-Jul-21 99.0858 10.2998 27.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.1000 10.2300 2.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 100.4484 9.3539 100.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 100.2654 9.1800 75.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 104.8000 7.4700 56.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0361 9.4200 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.3000 7.6900 18.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.4100 7.7839 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.1000 7.7600 1.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.1500 9.6079 10.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1600 9.6661 10.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.3000 9.2706 35.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.4000 9.2544 17.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 100.0100 9.6800 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5289 9.2508 350.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.7700 9.2173 250.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.8590 9.1549 50.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.2066 10.1055 3.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.7000 9.2300 1.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 9.95% 01-Jul-22 99.4000 10.0382 100.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 9.95% 01-Jul-22 99.8000 9.9728 5.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.8030 9.7800 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 101.5000 9.6840 2.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.0200 9.1250 53.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.0000 9.2895 450.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.0000 9.2890 350.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 100.1000 10.1931 325.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.7148 9.1800 50.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.7300 19.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.7479 9.1800 50.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.3000 9.9000 5.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.5300 9.7400 5.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.6000 10.4900 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.3600 9.1697 1.50 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.3600 9.1695 1.50 INE733E07HB0 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-26 99.0975 9.1000 10.60 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.6500 7.7859 510.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 101.2930 8.0300 22.50 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.0380 9.2268 200.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.6952 9.2000 100.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.8670 9.2602 745.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.3409 9.3650 259.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.3400 9.3654 18.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- 21-Aug-72 100.0000 11.0400 600.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.7200 10.8600 11.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.8000 10.8100 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.9000 10.8900 2.00