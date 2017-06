Aug 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1632.50 NSE 13264.90 FIMMDA 24578.30 ============= TOTAL 39475.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 10.25% 20-Mar-14 99.5700 8.0300 12.00 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 30-Jul-14 99.6629 10.2800 150.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 100.1000 9.6800 150.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED RESET 23-Jul-15 100.2496 9.6600 50.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 99.9600 9.2300 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.64% 21-Aug-17 100.0200 9.2600 15.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 27-Aug-17 100.0000 9.2500 24.00 INE261F09DY6 NABARD - 01-Jan-18 65.2700 8.3200 0.40 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 99.9800 9.2300 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.6500 8.7800 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.20% 15-Dec-20 49.2466 8.9200 18.10 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2500 11.1000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.1347 9.8500 150.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 8.10% 07-Dec-21 99.8000 12.5300 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 15-Jun-22 100.6200 9.2400 5.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 18.00% 29-Jun-22 100.5950 9.2900 20.00 INE660A08BN9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.69% 27-Jul-22 98.8400 10.4900 11.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-23 39.0200 9.4500 256.00 INE572F11240 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-24 35.6450 9.4500 280.50 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 32.5600 9.4500 307.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 8.10% 16-Mar-26 101.6226 9.2200 20.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.29% 23-Feb-27 104.5000 7.5700 6.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.29% 05-Mar-27 102.7000 7.8700 1.00 NSE === INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.8466 8.9406 950.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 99.1048 9.6053 300.00 INE155A07177 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-13 122.0686 9.5574 250.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 11-Apr-13 99.7958 9.7248 250.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jun-13 112.9381 9.6494 50.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 21-Jun-13 112.0836 9.6867 500.00 INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.97% 07-Aug-13 100.0790 9.6070 1000.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5965 9.0664 250.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 98.9321 9.5947 150.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.7944 9.1663 50.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.1958 9.1755 450.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.1563 10.0000 100.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.7606 9.1799 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5500 9.3219 3.00 INE660A07IC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED SR-L-14 1 10.15% 11-Jul-14 100.1521 - 100.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.3737 9.2000 50.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.8243 9.1687 500.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 100.0340 9.5634 200.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.6993 9.1700 250.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.4324 9.1400 400.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.0417 - 400.00 INE557F08EJ8 NATIONAL HOUSING BANK 9.09% 27-Jul-15 100.0000 - 900.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.5315 9.1643 250.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0000 - 100.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.2539 9.1238 350.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 98.1500 9.1321 350.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 113.4060 9.5599 250.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5800 9.6791 54.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 99.8062 8.8142 20.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.4234 9.5600 150.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.2459 9.7405 250.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.0000 - 1100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9700 - 771.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.9792 - 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.5850 8.7918 300.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.8700 0.0000 19.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 95.9700 9.2679 2.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 101.3100 9.1544 30.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.5200 9.2198 9.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.5200 7.7548 20.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.8198 9.1500 100.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.8000 - 8.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.8000 9.2119 14.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.6800 9.1335 2.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LIMITE 9.95% 01-Jul-22 100.0500 9.9270 251.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 99.8760 - 421.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.2800 - 8.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORPO 9.64% 08-Jun-24 100.2500 9.5926 10.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 100.6500 8.6562 2.00 INE752E07HZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-25 97.3732 9.1772 100.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.2267 9.2900 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.5000 7.8954 27.90 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.6600 8.9541 2.00 INE043D07CD3 - -- - 100.0300 - 290.00 INE013A07QY8 - -- - 99.8200 - 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 102.3500 - 1.00 FIMMDA ====== INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.8627 8.9976 1200.00 INE776K07013 LANDS END PROPERTIES PRIVATE LTD 0.00% 19-Feb-13 125.6606 9.6000 1250.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 99.1048 9.4000 300.00 INE155A07177 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-13 122.0686 10.2815 250.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.7958 9.5500 250.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 112.9381 9.5500 50.00 INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.97% 07-Aug-13 100.0790 9.5800 1000.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5965 9.0501 250.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 98.9321 9.5800 150.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.7944 9.2403 50.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.1958 9.2000 450.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.5877 7.9000 30.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 20-Mar-14 97.3500 8.7000 7.00 INE660A07IC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.15% 11-Jun-14 100.1521 10.0000 50.00 INE660A07IC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.15% 11-Jun-14 100.1532 10.0000 50.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.1563 10.0000 100.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.7606 9.1799 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4800 9.3650 4.00 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 30-Jul-14 99.6629 10.2800 300.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.5442 9.1000 100.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.3737 9.2000 50.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 97.8000 - 200.00 INE197N07032 MARVEL LANDMARKS PRIVATE LIMITED 18.00% 16-Sep-14 100.0089 15.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.4900 9.3000 6.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.2884 9.6500 250.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.8243 9.1800 500.00 INE261F09GZ6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.35% 20-Dec-14 99.9860 8.8000 2000.00 INE265M07021 SUNSHINE HOUSING & INFRASTRUCTURE RESET 31-Dec-14 100.0000 25.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 100.1000 9.6800 150.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.6993 9.1718 250.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.7800 9.1300 6.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.4324 9.1400 400.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.0417 9.1500 400.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.2496 9.6600 50.00 INE557F08EJ8 NATIONAL HOUSING BANK 9.09% 27-Jul-15 100.0000 9.0500 900.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.5315 9.1744 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0340 9.6000 200.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.0063 10.3171 8.70 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0000 9.0464 100.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.2539 9.1402 350.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 98.1500 9.1400 350.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.3675 9.6100 50.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 100.1510 9.1600 100.00 INE981F07043 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-16 99.7200 10.1116 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 113.4060 9.5600 250.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.0300 9.3000 3.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5200 9.6900 62.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.4234 9.7200 150.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 05-Jul-17 100.4600 9.4529 2.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.2459 9.5000 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9919 9.2699 1200.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.0000 9.2092 1100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9700 9.2753 530.00 INE043D07CD3 IDFC LIMITED -- 22-Aug-17 100.0300 9.3800 290.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.9000 9.2700 1320.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.9900 9.2529 54.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.7200 9.3200 2.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 108.9860 9.3200 60.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 108.8200 9.3500 30.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 100.3028 9.1600 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.5874 8.7900 268.00 INE981F07076 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 29-Apr-19 99.6400 10.1091 100.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.6000 10.5036 5.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.8700 9.6500 19.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED -- 21-Aug-20 100.2565 10.7325 300.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.4000 9.1500 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.6754 8.7966 224.30 INE981F07092 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PRO 10.06% 27-Apr-21 99.5750 10.1105 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.1400 9.2300 2.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.1000 9.2400 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.1347 9.8400 150.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.1657 9.8350 100.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 101.3100 9.1500 30.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.5200 9.2200 18.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 99.7000 10.7900 1.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED -- 21-Aug-21 100.2565 10.7325 300.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.2500 7.5500 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6000 7.7600 99.90 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.5600 7.7700 10.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.9200 7.6411 15.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 101.6000 9.3000 0.50 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.8198 9.1500 100.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 99.5700 11.5500 5.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.6800 9.2100 6.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.8000 9.7000 8.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.8000 9.2119 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6200 9.2300 13.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.0000 10.1387 100.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5000 9.3800 3.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 9.95% 01-Jul-22 100.1400 9.9100 100.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 9.95% 01-Jul-22 99.4500 10.0295 27.00 INE660A08BN9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 27-Jul-22 98.8400 10.4800 11.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 99.9600 9.1368 474.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 99.8852 9.7169 200.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED -- 21-Aug-22 100.2565 10.7325 300.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.2800 9.2445 8.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.1700 9.2568 4.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 107.9200 9.2700 5.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 100.3500 9.8600 10.00 INE752E07HZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-25 97.3732 9.1800 100.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.6000 10.4900 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.4800 9.2200 4.10 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.6226 9.1521 20.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.2267 9.2954 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.2664 9.2850 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.6800 7.7500 160.40 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8031 100.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8000 6.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.5000 7.8954 29.90 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.5800 7.8800 2.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.6000 9.1600 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 99.8000 12.9200 5.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.7054 9.2500 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 104.0000 9.5761 1888.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 100.2500 9.3700 120.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 750.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.7200 10.8000 1.00 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India