Aug 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 946.90 NSE 9043.60 FIMMDA 18547.80 ============= TOTAL 28538.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08360 TATA SONS LIMITED 9.29% 16-Jun-14 100.4810 9.7000 50.00 INE296A07252 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.78% 22-Jul-15 96.8749 9.9800 100.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.70% 23-Jul-15 100.2496 9.6600 100.00 INE138A07074 PENINSULA LAND LTD 8.19% 31-Jul-15 101.0000 - 2.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 8.19% 16-Apr-17 100.6000 9.6700 4.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.67% 21-Aug-17 100.3300 9.1800 15.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.40% 27-Aug-17 99.9200 9.2700 50.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 27-Apr-19 99.2700 8.6700 4.00 INE028A09131 BANK OF BARODA - 09-Oct-19 98.0000 9.3800 5.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 15-Dec-19 96.0000 9.2600 1.00 INE476A09223 CANARA BANK 8.73% 03-Aug-20 97.2000 9.3100 5.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 15-Dec-20 49.8666 8.7500 14.30 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 8.19% 18-Mar-21 106.7500 11.0500 2.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 9.67% 25-Jul-21 100.1000 10.2700 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 23-Feb-22 102.5500 7.6000 2.10 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.05% 01-Jun-22 99.5700 11.5600 5.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 8.30% 29-Aug-22 100.0000 9.7100 20.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.70% 08-Jun-24 101.2500 9.4600 5.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.78% 31-Jan-25 30.7700 9.9600 65.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 8.19% 04-Aug-26 99.9300 10.8500 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 23-Feb-27 104.2500 7.6000 3.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.19% 05-Mar-27 106.0891 7.4900 1.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 11.70% 09-Mar-27 100.4800 9.1800 78.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.62% 27-Jul-37 100.3849 9.3500 400.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.0000 10.4400 4.00 NSE === INE134E08AJ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 15-Jan-13 99.7101 9.4239 150.00 INE115A07825 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.30% 06-May-13 98.3687 9.7705 50.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 112.1362 9.6573 250.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5990 9.0574 250.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 98.9321 0.0000 200.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 116.2977 9.5499 250.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 99.6511 9.0706 50.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 96.9024 - 5.30 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.4011 9.4499 250.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 16-Jun-14 100.7606 9.1799 150.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4900 9.3574 9.00 INE752E07389 POWERGRID SR13I 8.63% 31-Jul-14 98.7700 9.3429 3.80 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 98.0243 9.1500 50.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.4581 9.1500 50.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.0181 9.6300 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.5256 9.2320 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.3246 9.1622 150.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.4275 9.2500 150.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.3700 9.4882 10.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 100.0073 9.5749 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4310 9.2299 450.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.7131 9.2250 50.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.5621 9.5700 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.7453 9.1500 50.00 INE261F09HP5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jun-15 100.4209 9.1507 300.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.5042 9.0899 300.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 100.4557 9.3600 100.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 99.9566 9.6000 50.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.5807 9.1443 50.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0073 - 50.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0000 - 50.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.3742 9.6000 150.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 95.5500 9.1775 2.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.7943 9.6100 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4103 9.2373 100.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.0545 9.1680 450.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5200 9.6957 17.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3784 9.1806 550.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9898 - 656.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.0000 - 650.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 26-Dec-17 99.9657 9.2344 25.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 94.3300 9.2766 1.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 58.5262 0.0000 63.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.6297 9.2500 200.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.3000 0.0000 3.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.6854 8.7939 210.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2500 11.3531 20.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 99.5600 11.0615 0.50 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1587 9.3975 50.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.2200 9.5962 3.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1959 9.6600 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6526 9.2299 218.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.9189 9.1400 100.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.5000 0.0000 2.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 102.3200 8.8779 2.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 99.9386 - 200.00 INE013A07QY8 RELIANCE CAPITAL LTD. 10.20% 17-Aug-22 99.8200 - 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.1215 - 325.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 100.0000 - 170.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 100.0013 9.2347 75.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 30.7700 0.0000 65.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 94.5000 10.8132 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.1900 0.0000 6.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.5000 7.9006 4.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.4300 9.1823 20.00 INE043D07CD3 - -- - 106.2500 - 10.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 98.2500 8.9287 4.00 INE039A09LM5 IFCI LIMITED 9.70% 18-May-30 97.0000 10.0578 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.5400 - 13.00 FIMMDA ====== INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 99.9808 10.1939 1.00 INE069A08012 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.40% 23-Nov-12 99.8003 8.9857 50.00 INE134E08AJ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 15-Jan-13 99.7101 9.2000 150.00 INE043D08854 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 08-Feb-13 99.7060 9.2754 50.00 INE776K07013 LANDS END PROPERTIES PRIVATE LTD 0.00% 19-Feb-13 125.5639 10.0797 750.00 INE020B07FE6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 19-Feb-13 99.0925 9.2500 50.00 INE115A07825 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.30% 06-May-13 98.3687 9.6250 50.00 INE916D07Y71 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 06-May-13 98.8487 9.9500 10.00 INE043D08DL2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 10-Jun-13 98.6249 9.2406 50.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 112.1362 9.5700 250.00 INE569N08014 INDIGOLD TRADE AND SERVICES LIMITE 0.00% 25-Jul-13 102.2730 9.9550 1250.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5990 9.0574 250.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 99.0000 10.0500 50.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 116.2977 9.5500 250.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.8044 9.2300 50.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 99.6511 9.0800 50.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 20-Mar-14 98.4130 7.9300 10.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.4011 9.0200 250.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.7606 9.1799 150.00 INE895D08360 TATA SONS LIMITED 10.05% 16-Jun-14 100.4810 9.7000 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5500 9.3200 20.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5900 9.3200 14.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.5544 9.2600 150.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 98.0243 9.1500 50.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.4581 9.1500 50.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.0181 9.6299 100.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 97.8000 - 150.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.4000 0.1323 400.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.5256 9.2400 600.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.3246 9.1700 150.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.2522 9.6300 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.4275 9.2500 200.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.3300 9.5000 5.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4195 9.2350 450.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4204 9.2350 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.7131 9.2250 50.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.5621 9.5700 100.00 INE721A07AP8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.75% 01-Jun-15 98.9305 10.5000 100.00 INE721A07AP8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.75% 01-Jun-15 98.9320 10.5000 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.7453 9.1526 50.00 INE261F09HP5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jun-15 100.4209 9.1500 300.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.5042 9.0900 300.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 100.4557 9.3599 100.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 99.9566 9.6000 50.00 INE296A07252 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-15 96.8749 9.9800 100.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.2484 9.6600 150.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.2739 9.6500 150.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 100.5807 9.1500 50.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0073 9.6100 200.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0471 9.5700 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.0000 10.4336 300.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 99.9776 9.3500 200.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0000 9.0460 50.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 100.0000 9.6700 50.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 100.0000 9.6700 50.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.3742 9.6000 150.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 95.5500 9.1775 2.00 INE981F07043 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-16 99.7200 10.1100 50.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.7943 9.6168 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4103 9.2550 100.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.29% 13-Sep-16 98.7500 12.6600 0.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.0545 9.1200 450.00 INE872A07PU7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 23-Dec-16 100.9600 11.4000 9.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 12-Jan-17 100.9600 11.4000 1.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 10.40% 16-Apr-17 100.6000 9.6700 21.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3299 9.2500 500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3784 9.8500 50.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 100.6500 9.1300 2.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9898 9.2698 653.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.9200 9.2600 850.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.0000 9.2500 300.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 98.0000 11.5100 0.70 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 100.2514 9.1600 100.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 94.0252 9.3500 4.70 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 94.3300 9.2766 1.00 INE121A08MA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 09-Aug-18 101.3000 11.9200 250.00 INE981F07076 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 29-Apr-19 99.6400 10.1100 100.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.6297 9.2500 100.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.6000 - 5.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.6666 8.7900 224.30 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 99.5600 11.0500 0.80 INE981F07092 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-21 99.5750 10.1100 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.1000 9.8300 1.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 100.1000 10.2750 10.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.5300 9.2600 73.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.3000 7.5400 35.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1587 9.4000 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. RESET 01-Feb-22 102.5900 7.8000 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.5500 7.6100 39.10 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.4500 7.7900 0.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.2200 9.5923 6.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1959 9.6600 252.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.00% 01-Jun-22 99.5700 11.5500 5.40 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6526 9.2300 450.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.9189 9.1400 100.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 101.1560 9.7200 40.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 99.9386 9.1400 213.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 99.9451 9.7069 150.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.2323 9.2518 210.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.1215 9.2641 150.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 100.3500 9.6483 470.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 100.0000 9.7000 420.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 100.4573 9.1600 150.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.8100 9.1766 60.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 94.5000 10.3491 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 11.00% 04-Nov-25 102.1900 9.2000 6.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.1900 9.2900 30.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.1000 9.2963 1500.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 104.8400 7.7200 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 104.6896 7.7500 32.20 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.25% 23-Feb-27 102.5000 7.8000 0.10 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 101.3900 8.0300 13.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.4800 9.1700 98.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET - 100.5000 11.1400 2.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 98.2500 9.1831 4.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5000 9.3000 750.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 100.3849 9.3600 362.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 8.00% 21-Aug-72 100.0000 11.0400 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 106.4900 10.9000 23.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India