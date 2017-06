Aug 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1096.00 NSE 4910.40 FIMMDA 15760.20 ============= TOTAL 21766.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE468M07146 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 9.75% 25-Jul-14 99.9976 9.7300 950.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.2691 9.6500 100.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 98.4100 9.3500 5.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 97.5000 9.2800 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.4062 10.9700 10.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.3000 9.3500 6.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5864 9.2500 14.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.0000 10.9100 2.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 101.6000 9.4400 1.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 99.1000 8.8900 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.0000 0.0000 1.00 NSE === INE796L07159 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE RESET 14-Sep-12 107.6900 - 17.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.8233 8.9805 250.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.5240 9.1300 150.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 97.8893 - 0.90 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5900 9.2950 5.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.4600 - 5.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4341 9.2275 50.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.7568 9.8200 50.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.7690 9.1400 50.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0073 - 50.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0204 - 1650.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 95.6100 9.1563 1.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5800 9.6789 2.00 INE141A09082 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.95% 23-Apr-17 102.5000 9.2363 4.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3615 9.1848 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5900 9.5132 300.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 100.7888 9.0950 301.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9900 - 290.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.0000 - 85.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.0000 - 15.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 94.3500 9.2781 1.60 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.4141 0.0000 4.40 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 57.9950 0.0000 25.20 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.6600 0.0000 13.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 99.9876 9.2335 50.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-20 102.3361 9.1840 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.3900 0.0000 5.90 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.6363 0.0000 6.90 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.7500 9.4977 3.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 102.5448 9.1845 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.1582 9.2740 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5549 9.2450 338.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.9798 9.1300 50.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.4900 9.1632 2.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 99.9676 - 607.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.1489 - 134.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 100.0000 - 100.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 100.0087 9.2345 50.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 97.3800 9.0784 1.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 100.0197 9.2351 25.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.3500 7.9126 16.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.2500 - 1.00 FIMMDA ====== INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.8654 8.7500 600.00 INE660A07EE4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 19-Nov-12 99.7514 8.9500 150.00 INE916D074E9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.55% 30-Nov-12 99.9839 8.9500 350.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 99.5829 9.4500 250.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 99.2256 9.3718 0.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.8233 9.0800 250.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.5240 9.1598 150.00 INE894F07493 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 13-Feb-14 99.2127 11.1106 600.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.2308 9.6000 50.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 96.4000 12.0000 0.60 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5000 9.3600 5.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5000 9.3600 1.00 INE468M07146 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 9.75% 25-Jul-14 99.9976 10.1094 950.00 INE468M07146 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 9.75% 25-Jul-14 99.9967 10.1098 50.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 97.8000 - 50.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 99.9000 10.8035 500.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.0000 10.7474 50.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.4600 9.4810 10.00 INE261F09GZ6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 20-Dec-14 99.9855 9.3088 1000.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.4000 9.1323 400.00 INE894F07501 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 13-Feb-15 98.8263 11.1065 550.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.5588 9.6000 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4000 9.2400 3.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.7568 9.8200 50.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.8500 9.1500 51.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.2691 9.6500 100.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.0000 10.4324 221.30 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0204 9.0362 1650.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 95.6100 9.1563 3.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 104.1398 10.3900 500.00 INE787H08014 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 02-Sep-16 98.5000 9.2500 2.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.0300 9.3000 3.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 100.8827 9.2262 100.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5800 9.7000 2.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3615 9.1898 50.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 100.0017 9.9695 750.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5900 9.5100 150.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 100.7400 9.1137 102.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 100.7888 9.1000 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0000 9.5000 15.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 99.6939 9.7500 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9600 9.2767 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0000 9.2671 40.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.0000 9.1700 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.0000 9.2500 15.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 94.3500 9.2781 1.60 INE628A08122 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.25% 05-Oct-18 103.8305 9.3800 250.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.7200 9.3100 2.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.6600 9.7000 13.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 100.3304 9.1639 100.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 100.3504 9.1600 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.3900 9.2500 5.90 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.6000 9.2100 0.30 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 148.6821 8.8300 1.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.7500 9.4977 3.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.1582 9.2739 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.4500 7.7850 6.50 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.0000 10.9700 45.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.3176 9.6400 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6518 9.2300 158.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5549 9.2450 137.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.9798 9.1299 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 101.6000 9.6439 2.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 99.9386 9.1400 250.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.1000 9.1191 214.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.6251 9.6500 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.1200 9.2600 144.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 100.0000 10.2026 50.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 100.0000 9.7000 500.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 100.0000 9.7000 50.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 100.4907 9.1600 100.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 96.4500 9.2700 9.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.8597 9.1700 50.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 21-Nov-26 97.3800 9.2800 1.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 100.5100 9.1700 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.3500 7.9900 21.50 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 100.1000 9.2200 250.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED -- - 100.3655 10.7300 70.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED -- - 100.3655 10.7300 70.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED -- - 100.3655 10.7300 70.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 99.1000 9.0829 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.4800 9.3025 2245.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.2500 10.4500 251.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.8800 12.0321 8.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.7000 10.8500 1.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 