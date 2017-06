Sep 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2214.90 NSE 7991.10 FIMMDA 16953.90 ============= TOTAL 27159.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 95.3258 - 602.80 INE043D07CF8 IDFC LIMITED PP 9.44% 29-Aug-14 100.0000 9.4300 1050.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.4503 9.7400 150.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 99.9300 9.2000 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 50.6000 8.7400 9.10 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.0500 10.9400 30.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.7100 9.2300 5.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.5200 9.2200 10.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 100.0000 9.7100 50.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.6193 9.6400 30.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.6000 7.4300 5.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.3333 9.3700 150.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5000 10.1900 22.00 NSE === INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.8768 8.7568 250.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 100.0882 9.0928 1000.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.8531 8.9509 450.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.3920 9.1887 50.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.2140 9.1200 100.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 97.7766 9.1262 100.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5052 9.3700 15.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.5480 9.2600 150.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.3860 9.1321 100.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 96.8382 9.5900 300.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 99.9763 9.5900 150.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0685 - 100.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0273 - 1500.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 100.6098 9.1427 100.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5600 9.6839 3.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5900 9.5132 150.00 INE039A09PB9 IFCI LTD 10.25% 17-Aug-17 100.0000 - 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5039 9.2500 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0240 - 600.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0240 - 7.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.0000 - 515.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.0000 - 500.00 INE202B07621 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 11.00% 27-Aug-17 100.0000 - 100.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.0000 - 55.00 INE121A08MA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 09-Aug-18 102.3800 11.6611 150.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 99.3700 0.0000 5.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 98.5400 0.0000 5.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 101.5868 9.4160 25.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3023 9.2497 250.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.1400 9.6092 129.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1949 9.6600 100.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 102.8000 - 1.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.0200 10.7351 180.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6487 9.2299 50.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.4000 9.4008 11.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 9.95% 01-Jul-22 100.0500 9.9261 4.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.1172 - 150.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 100.2500 9.5920 55.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 100.4288 9.1684 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.4500 7.9010 11.10 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 100.1600 9.2018 217.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 100.3700 - 200.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.2500 - 2.00 FIMMDA ====== INE036M07067 DHFL HOLDINGS PRIVATE LIMITED 0.00% 28-Sep-12 105.8450 10.2300 500.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.8768 9.0014 500.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 100.0882 9.9000 1000.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.8531 9.0500 450.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.3920 9.2152 50.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 100.6728 - 561.50 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.2140 9.1265 100.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 97.7766 8.8704 100.00 INE981F07027 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PRO 10.06% 28-Apr-14 99.8301 10.1000 50.00 INE691A09052 UCO BANK 7.25% 30-Apr-14 96.8577 9.3500 10.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.2679 9.6000 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4500 9.3700 15.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.5480 9.2600 150.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 99.9700 10.0498 500.00 INE071G08387 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 27-Aug-14 83.3201 9.6500 250.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.0000 10.7449 350.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED PP 9.44% 29-Aug-14 100.0000 9.4400 1050.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED PP 9.44% 29-Aug-14 100.0000 9.4300 550.00 INE149A07055 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.50% 27-Nov-14 99.5797 10.0564 50.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.4246 9.1230 100.00 INE020B08419 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 31-Dec-14 96.0000 9.3500 10.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.3860 9.1445 100.00 INE008A08ZM2 IDBI BANK LTD OMNI 7.25% 24-Jan-15 95.5900 9.3500 5.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.5116 9.6187 30.00 INE565A09074 INDIAN OVERSEAS BANK 7.25% 08-Apr-15 95.3179 9.3500 5.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.9378 9.6000 50.00 INE008A08B87 IDBI BANK LTD OMNI 7.50% 08-Jun-15 95.6100 9.3500 4.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 96.8382 8.2800 300.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 99.9763 9.6000 150.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0275 9.6000 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0685 9.5600 100.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0273 9.0079 1500.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 100.0000 9.5845 300.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 100.0000 9.6700 250.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 100.0000 9.6600 50.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.3756 9.6050 50.00 INE751F08014 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 15-Dec-15 72.0500 10.5033 750.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 95.1085 9.3500 10.00 INE787H08014 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 02-Sep-16 98.5000 9.1700 5.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 100.6098 9.1500 100.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5600 9.7000 3.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.4503 9.7304 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5039 9.2500 100.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 98.5500 10.9300 1.20 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0240 9.2599 707.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.0000 9.2100 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.2091 9.1890 550.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 99.8968 9.2000 500.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.0000 9.1700 300.00 INE202B07621 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 11.00% 27-Aug-17 100.0000 11.0000 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.0000 9.2500 75.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 100.0000 9.1400 150.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 65.0000 8.4500 0.20 INE121A08MA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 09-Aug-18 102.4000 11.6500 252.00 INE121A08MA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 09-Aug-18 102.3800 11.6000 150.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.0000 8.5000 4.20 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 102.5600 9.2500 25.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.7100 9.2300 10.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.5200 9.2200 270.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 99.7000 10.8100 3.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.3767 7.4894 6.50 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.1400 9.6092 129.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1949 9.6600 100.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 102.8000 11.0000 5.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.7000 9.2008 1.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.5800 9.2249 1.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.0200 10.7300 60.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.6487 9.2350 50.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.0000 10.1380 200.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.6300 9.3500 11.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LIMITE 9.95% 01-Jul-22 99.6000 10.0042 4.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.1172 9.2691 150.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 100.0000 9.7038 150.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 100.0000 9.7036 100.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.9774 9.1400 50.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.6193 9.8500 30.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 100.5135 9.1600 100.00 INE752E07HN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-25 95.8959 9.1850 50.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.7700 10.4700 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 104.7280 7.7400 20.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.8000 7.7700 30.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 101.4550 8.0200 7.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.7500 7.8600 0.80 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 100.1200 9.2100 434.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD -- 28-Aug-15 99.9907 11.1000 250.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5500 9.2952 750.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.3700 9.3612 550.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.7200 10.9200 39.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 97.2400 9.4000 10.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 31-Dec-99 100.0000 12.7300 3.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 1.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India