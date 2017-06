Sep 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2956.10 NSE 15394.00 FIMMDA 30130.20 ============= TOTAL 48480.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE657K07072 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 11.50% 13-Sep-12 99.9700 12.2300 1240.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 98.9915 9.5000 200.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 8.20% 29-Aug-14 100.0863 9.3900 50.00 INE511C08563 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 07-Aug-15 99.4737 11.7000 270.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.41% 26-Dec-15 100.0428 9.2000 25.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4668 9.2400 100.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.05% 26-Dec-16 100.0590 9.2100 25.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.4855 9.7300 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 26-Dec-18 100.1191 9.2100 25.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 11.85% 26-Dec-19 100.1454 9.2000 25.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA -- 26-Dec-20 100.1567 9.2100 25.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.3585 9.8300 350.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 9.87% 07-Dec-21 100.0000 12.4900 2.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 9.95% 01-Feb-22 104.0000 7.5800 9.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 100.3000 11.4300 0.60 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.50% 28-Jun-22 100.9000 11.1400 1.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.87% 21-Aug-22 100.1500 9.2600 15.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 100.2174 9.2100 275.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.10% 26-Dec-24 100.2254 9.2100 25.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.10% 31-Jan-25 30.7000 9.9900 5.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 26-Dec-25 100.2409 9.2100 25.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 100.2551 9.2100 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.30% 23-Feb-27 102.6500 7.7800 15.00 INE572F11299 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-29 20.9150 10.0100 144.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.44% 21-Aug-72 102.9400 10.4300 4.00 NSE === INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.8884 8.6895 1290.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Nov-12 108.4132 8.8282 1750.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 100.0880 9.5777 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 121.8841 9.2016 250.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.64% 23-Jul-14 100.0352 - 50.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.3576 9.5700 850.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.0000 - 10.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.5049 9.4000 5.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE - 18-Oct-14 100.9798 9.0874 300.00 INE261F09GX1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 01-Dec-14 100.2876 9.4467 250.00 INE261F09GX1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 01-Dec-14 100.2876 9.4467 250.00 INE261F09GY9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.44% 08-Dec-14 100.1430 9.3123 750.00 INE261F09GY9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.44% 08-Dec-14 100.1430 9.3123 750.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.7159 9.2104 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.4269 9.1120 250.00 INE053F09GS2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.00% 08-Mar-15 95.8000 8.1813 12.00 INE149A07063 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.60% 09-Mar-15 99.3950 8.8375 500.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.7506 9.8200 250.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.7742 9.1350 1.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.41% 16-Jul-15 100.4593 9.1993 150.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 100.6529 9.1141 250.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.05% 03-Aug-15 100.6428 - 100.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0000 - 1800.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 95.7779 9.0446 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4992 9.2194 100.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5100 9.6973 5.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3789 9.1784 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5778 9.2299 250.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 0.25% 03-Aug-17 100.8733 - 300.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.2500 - 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0988 - 1420.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.0000 - 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.1055 - 200.00 INE121H07877 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.75% 03-Sep-17 100.0000 - 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.1820 9.8358 250.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.5803 9.2550 8.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2999 9.2497 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 100.0000 10.2407 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 100.0000 10.2407 250.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 100.7500 0.0000 3.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 84.4613 10.2029 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2552 9.6500 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.7733 9.2100 300.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.7733 9.2100 10.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.1800 0.0000 2.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.5350 9.2894 100.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.4000 9.4008 1.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 99.9649 - 250.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.1708 - 19.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 100.3000 - 100.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 108.2809 11.5023 5.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 30.7000 0.0000 5.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 30.0178 0.0000 45.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.9500 9.3341 15.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 15-Oct-26 99.1000 7.8540 1.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 99.2700 7.8516 1.00 INE859N08019 - -- - 100.2099 - 35.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.4000 - 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.2800 - 1.00 FIMMDA ====== INE657K07072 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 11.50% 13-Sep-12 99.9700 12.2613 1240.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.8884 8.9500 1290.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Nov-12 108.4132 8.5434 1750.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.9887 8.7000 50.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.4101 10.9417 0.30 INE916D07Y71 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 06-May-13 98.8716 9.9500 10.00 INE148I07126 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.15% 19-Jun-13 100.1920 9.7762 90.00 INE569N08014 INDIGOLD TRADE AND SERVICES LTD 0.00% 25-Jul-13 102.5090 9.8064 2000.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.2119 9.0700 100.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 99.1998 9.7500 100.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 98.9915 9.5500 200.00 INE582L07013 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 0.00% 15-Oct-13 120.8103 10.4195 150.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 100.0880 9.5900 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 121.8841 9.0000 250.00 INE523E07699 L&T FINANCE 9.80% 25-Apr-14 99.5342 10.0500 25.00 INE909H07438 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 25-Apr-14 85.1660 10.3150 5.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 97.9093 9.0284 10.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.5932 9.3500 10.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.55% 12-Jul-14 100.3266 9.0700 100.00 INE660A07FQ5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.20% 21-Jul-14 100.4432 9.8974 250.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.64% 23-Jul-14 100.0352 9.5900 50.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 99.9929 9.5700 250.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.3576 9.5700 800.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.3592 9.5700 50.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.1360 9.9500 250.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.1347 9.9513 50.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.0000 10.7432 100.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.0863 9.3893 350.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.0000 9.4400 10.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.5000 9.3000 10.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE - 18-Oct-14 100.9798 9.1100 300.00 INE261F09GX1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 01-Dec-14 100.3148 9.4328 250.00 INE261F09GY9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.44% 08-Dec-14 100.1709 9.2981 750.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.7159 9.2233 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.3400 9.1660 550.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.3900 9.1380 400.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.1643 9.6700 30.00 INE149A07063 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.60% 09-Mar-15 99.3950 9.4500 500.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.5766 9.5900 50.00 INE043D07BK0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 06-May-15 100.2739 9.4500 10.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.7506 10.2000 250.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.8000 9.1200 1.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.41% 16-Jul-15 100.4593 9.1000 150.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.0300 9.2002 2000.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 100.6529 9.1500 150.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 100.4559 9.2000 110.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.05% 03-Aug-15 100.6428 9.7600 100.00 INE511C08563 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 07-Aug-15 99.4737 11.7000 270.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1154 9.5400 23.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0000 9.0431 1550.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0208 9.0353 250.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 95.7779 9.0598 50.00 INE751F08014 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 15-Dec-15 72.0944 10.5000 750.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 100.5700 11.5900 44.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4992 9.2250 350.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5800 9.6700 15.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5100 9.6900 5.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3789 9.2150 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.3407 9.2400 250.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 99.9067 10.0000 10.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.4855 9.7204 50.00 INE001A07IU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Jul-17 100.0000 9.4375 1000.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5778 9.2300 250.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.25% 03-Aug-17 100.8733 10.0000 450.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.2500 9.4200 300.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.1180 9.2300 700.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.1169 9.2300 620.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.0200 8.8924 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0422 9.2400 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.1055 9.2500 200.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.0000 9.1700 100.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 100.0000 9.1495 500.00 INE121H07877 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.75% 03-Sep-17 100.0000 9.7500 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 97.1185 9.2500 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.9504 9.2600 500.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.3585 9.8000 350.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.3012 9.8157 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.9000 9.2000 176.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2999 9.2497 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 100.0000 10.2400 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 103.9800 7.5910 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.7000 7.7700 52.80 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 84.4613 10.2090 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2403 9.6525 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2552 9.6555 50.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 100.3000 11.4200 0.60 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY 9.49% 04-Jun-22 101.5600 9.2277 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.7733 9.2200 300.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.5350 9.2645 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.5537 9.2600 50.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.6500 9.3544 2.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 99.9649 9.1350 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.6204 9.6500 100.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 100.0628 9.6869 250.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.1800 9.2500 34.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 100.8891 9.1500 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.9500 9.2800 15.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.1600 9.2892 750.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 15-Oct-26 99.1000 7.8500 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.7472 7.7400 15.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 105.0300 7.7111 30.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.6500 7.7900 30.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8076 11.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.7500 7.8600 1.00 INE572F11299 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-29 20.9300 9.8000 144.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL -- 14-Aug-14 99.9762 9.9400 500.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 31-Dec-99 100.7500 12.5863 3.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 2.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA -- 01-Sep-22 100.2099 9.8600 35.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5000 9.3008 1500.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.0000 9.3608 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.4000 9.3600 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 202.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 20.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.0500 10.8600 1.00