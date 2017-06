Sep 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1566.20 NSE 16161.00 FIMMDA 29268.80 ============= TOTAL 46996.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 102.1589 7.0100 50.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 100.3261 9.6500 250.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.4596 9.5700 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.5463 9.2100 150.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.44% 31-Jan-21 44.9200 9.9900 44.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 8.30% 18-Mar-21 106.7500 11.0500 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.0000 7.5800 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 10.25% 01-Feb-22 102.6500 7.7800 2.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.00% 05-Mar-22 102.1000 7.7700 2.70 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 15-Jun-22 100.6000 9.2400 3.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.78% 29-Aug-22 100.1434 9.6900 50.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 9.34% 25-Oct-25 99.9700 9.3400 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 9.71% 04-Aug-26 99.8500 10.8600 3.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 23-Feb-27 104.0375 7.6100 11.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.00% 05-Mar-27 102.7000 7.8100 4.00 INE039A09LL7 IFCI LIMITED 9.70% 04-May-30 96.9500 10.0600 460.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.7152 9.3500 277.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.78% 21-Aug-72 100.7200 10.6400 8.00 NSE === INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 100.0138 8.8224 150.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.9820 8.9064 400.00 INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 100.2544 8.9527 50.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 99.9649 9.5690 750.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 98.9000 - 170.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 116.5933 9.4895 100.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 99.2030 9.7240 100.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.8209 9.1139 400.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.2001 9.1743 250.00 INE136E07KR6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 24-Sep-13 107.7100 1.5873 32.50 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.8146 9.5469 250.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.3131 9.5350 600.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5411 7.8500 31.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.6500 9.3153 10.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.3128 9.5600 350.00 INE261F09GR3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.48% 22-Sep-14 100.2723 9.3031 200.00 INE514E08AI2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 10-Oct-14 100.0039 9.3779 1000.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE - 18-Oct-14 100.9795 9.0874 50.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.9751 9.0883 100.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.5000 9.0737 200.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.4679 9.0920 150.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.0000 - 20.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.41% 16-Jul-15 100.4593 9.1993 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 100.6529 9.1141 300.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 113.6438 9.5500 100.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.7640 9.1943 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4768 9.2263 150.00 INE134E08933 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 07-Sep-16 99.1800 11.9626 1.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.5500 9.5481 2500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.0984 9.2110 1000.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.2737 9.2110 100.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.5000 9.4496 1.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.5600 - 6.00 INE001A07IU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Jul-17 100.0150 9.4280 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.1362 - 860.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.9948 - 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.1248 - 1450.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.5432 0.0000 228.50 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.0731 9.2446 500.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.7566 9.2200 350.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 100.0000 10.2466 10.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 103.1800 9.8604 100.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY 9.49% 04-Jun-22 101.5800 9.2246 10.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 100.2000 - 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.7991 9.2473 200.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.5200 9.1575 40.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 9.95% 01-Jul-22 100.3500 9.8769 10.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.1228 - 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.3879 - 763.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 100.3000 - 50.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.2500 - 10.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.9100 9.1544 45.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 9.34% 25-Oct-25 93.8500 10.9185 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.6500 7.7784 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.4000 7.9067 53.00 INE528G09103 YES BANK LIMITED 10.25% 29-Jun-27 100.0700 - 50.00 INE039A09LL7 IFCI LIMITED 9.70% 04-May-30 97.0000 10.0570 230.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.4000 - 20.00 FIMMDA ====== INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 100.0138 8.6200 150.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.9820 8.7000 450.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 99.5287 9.6000 22.60 INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 100.2544 8.9527 50.00 INE916D07Z70 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.35% 30-May-13 98.8360 9.8500 5.00 INE916D072R5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 06-Jun-13 93.4006 9.4667 1.00 INE916D078Q4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 24-Jun-13 92.6425 10.0600 1.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 99.9649 9.5065 750.00 INE881J07DE9 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 06-Aug-13 99.9158 10.7992 250.00 INE115A07BD7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.65% 26-Aug-13 100.0973 9.5100 50.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 116.5933 9.4800 100.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 99.2030 9.7500 100.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.8209 9.1700 400.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.2001 9.2013 250.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 98.9930 9.5500 100.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 98.8000 9.7055 100.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.8146 9.5600 250.00 INE916D073T9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 17-Feb-14 87.1227 9.9800 1.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5411 7.8500 31.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.4085 9.0957 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 121.9706 9.1500 550.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4439 9.3801 104.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.3128 9.5600 350.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.0000 10.7424 200.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.0000 9.4400 500.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.1000 9.3800 100.00 INE261F09GR3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.48% 22-Sep-14 100.2723 9.1780 200.00 INE514E08AI2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 10-Oct-14 100.0039 8.6000 1000.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE - 18-Oct-14 100.9795 9.1100 50.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.9751 9.1000 100.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.5000 9.0864 200.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 100.6893 10.3139 140.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.4679 9.1000 450.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.4681 9.1000 400.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 102.1589 9.6500 50.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 100.3261 9.7310 320.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 95.6285 9.3500 12.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 95.8800 9.2500 5.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.0500 9.3800 200.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.7376 9.1500 5.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.41% 16-Jul-15 100.4593 9.1000 100.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.0300 9.1994 2000.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.0325 9.1765 1500.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.4582 9.5700 100.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.4596 9.5700 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 100.6529 9.1200 300.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 113.6438 9.5500 100.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.4526 9.3700 100.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.7640 9.2000 100.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 101.9884 11.1800 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.5463 9.2100 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4768 9.2600 150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.5500 9.0000 2500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.0984 9.2150 1000.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.2737 9.2150 100.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 101.7523 9.9790 100.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.3500 9.2100 1.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.6500 9.6528 620.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 05-Jul-17 100.5000 9.4800 1.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6711 9.6700 350.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6370 9.8100 7.00 INE001A07IU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Jul-17 100.0050 9.4310 1000.00 INE001A07IU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Jul-17 100.0150 9.4330 1000.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.7290 9.1909 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0900 9.2435 810.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.1155 8.9211 700.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.2142 9.2050 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.2792 9.1700 1050.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.1622 9.2000 652.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.0000 9.1800 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.4900 8.8557 228.50 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 98.0000 10.8700 100.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 99.5800 10.7996 2.50 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.0731 9.2390 1000.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.7566 9.2200 350.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.7600 9.2200 20.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.5075 9.2200 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 100.0000 10.2400 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.0000 7.5901 100.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1600 9.4000 24.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.6000 7.8000 6.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.4700 7.7742 7.80 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.4500 7.8609 12.50 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 84.4813 10.2000 100.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY 9.49% 04-Jun-22 101.5800 9.2246 10.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY 9.49% 04-Jun-22 101.6000 9.2212 5.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 100.2000 9.4300 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.7991 9.2524 200.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.2600 10.0946 8.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 100.5301 9.4000 27.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.1228 9.1100 50.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 100.1873 9.6669 200.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.1800 9.2500 204.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.3100 9.2200 159.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 100.1434 9.6800 50.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND 9.67% 01-Sep-22 100.4000 9.8200 11.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.9100 9.1200 90.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 96.6500 9.1500 4.00 INE202E07062 INDIAN RENEWABLE ENERGY 9.02% 24-Sep-25 98.2875 9.2400 200.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 99.9700 9.5500 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.9100 9.2060 6.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.1000 9.1500 600.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 104.9500 7.7100 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 104.6000 7.7600 30.90 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.6500 7.7800 20.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 100.1000 9.2100 250.00 INE528G09103 YES BANK LIMITED 10.25% 29-Jun-27 100.0000 10.2500 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA -- - 100.0000 9.1400 500.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.7000 11.1136 150.00 INE039A09LL7 IFCI LIMITED 9.70% 04-May-30 96.4900 10.1267 180.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 100.5500 9.2800 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.7152 9.3250 220.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.3422 9.3600 120.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.1500 11.0100 216.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.0800 10.9700 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5000 10.9000 1.00