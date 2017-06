Sep 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1741.70 NSE 12688.00 FIMMDA 16384.80 ============= TOTAL 30814.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D07Y89 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 03-May-13 98.8118 10.0700 200.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 96.0049 - 21.10 INE070A07053 SHREE CEMENT LIMITED 8.42% 22-Jul-15 97.5513 9.4100 140.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.4876 9.5600 100.00 INE973F09038 PUNJAB STATE INDUSTRIAL DEVELOPMEN 7.80% 26-Jan-16 94.0000 9.9400 1.00 INE341E08033 MSRDC SR-12 13.50% 10-Sep-16 108.5729 10.8700 1.00 INE043D07CD3 IDFC LIMITED - 22-Aug-17 100.0600 9.3800 10.00 INE261F09DO7 NABARD 0.00% 01-Sep-17 100.2500 10.6300 0.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 107.9000 10.9600 1.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 100.5000 10.2700 1.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 58.5000 8.8600 0.70 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 102.4400 10.4900 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 103.3568 9.8100 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.5665 7.1600 2.80 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.6735 7.2400 2.70 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.1700 9.3700 30.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA - 09-May-22 100.0907 9.1300 50.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.3000 10.0900 8.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.6300 9.6600 620.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.3800 9.2300 65.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 100.7000 9.6700 350.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 96.6500 9.2500 7.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.8896 7.8500 66.90 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.5000 8.9900 12.00 NSE === INE660A07EL9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.85% 25-Mar-13 99.0703 9.6004 150.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jun-13 113.2969 9.5914 50.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.8567 9.0614 450.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.5156 9.4000 250.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.6159 9.0500 50.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 100.4890 9.0857 50.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.0490 9.5405 2450.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.4782 9.0870 350.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.0400 - 40.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.0425 - 1500.00 INE245A07168 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-15 98.7489 9.6500 50.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0283 - 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.4876 9.5500 1800.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 08-Mar-16 100.5638 9.5075 450.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.5300 9.3513 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.5787 9.1944 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 100.5635 9.5442 750.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.1625 9.1373 500.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 99.8522 9.5602 100.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5200 9.6943 27.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.5600 9.5265 450.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6711 - 15.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6113 9.2200 100.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 23-Jul-17 99.8937 - 200.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.0200 - 600.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.1329 - 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.1204 - 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.5050 0.0000 2.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 31-May-20 102.6237 9.1300 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 106.4000 11.3373 1.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 31-May-21 102.8616 9.1300 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.1566 9.2245 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.7534 9.2200 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.2500 7.5396 2.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.7500 7.7643 2.50 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.1700 9.3742 30.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 102.5500 9.9614 4.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.8650 9.1949 416.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.6000 9.1449 58.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT COR 9.70% 17-Jul-22 100.7000 - 1.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.0593 - 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.2750 - 294.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 100.0800 - 10.00 INE202E07062 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.02% 24-Sep-25 98.4000 9.2334 200.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.2500 9.2953 3.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 102.0500 9.1881 6.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.7000 7.7725 3.00 INE039A09LM5 IFCI LIMITED 9.70% 18-May-30 99.1500 9.7913 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 100.6700 - 17.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.2000 - 5.00 FIMMDA ====== INE660A07EL9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.85% 25-Mar-13 99.0703 9.4003 150.00 INE916D07Y89 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 03-May-13 98.8118 9.9100 200.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jun-13 113.2969 9.4800 50.00 INE569N08014 INDIGOLD TRADE AND SERVICES LIMITE 0.00% 25-Jul-13 102.6655 9.6025 50.00 INE881J07DE9 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 06-Aug-13 100.0500 10.5900 250.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.8567 9.0900 450.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 121.9254 9.1900 450.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.6000 9.2500 2.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.5156 9.4000 250.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.6159 9.0500 100.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.0000 9.4325 500.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 100.4890 9.3344 50.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.0490 8.6000 1950.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.0525 8.6000 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.4679 9.1000 350.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.0158 9.3955 390.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.0200 9.3700 100.00 INE070A07053 SHREE CEMENT LIMITED 8.42% 22-Jul-15 97.5613 9.4166 140.00 INE070A07053 SHREE CEMENT LIMITED 8.42% 22-Jul-15 97.5513 9.4100 140.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.0425 9.1706 2000.00 INE245A07168 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-15 98.7489 9.6500 125.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0283 8.9800 250.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.58% 29-Aug-15 100.0608 9.5500 250.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 100.1199 11.0500 150.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.4660 9.5600 550.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.4876 9.5500 100.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.4725 9.3900 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.5787 9.2000 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 100.5638 9.5500 1200.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 99.8522 9.5650 100.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5200 9.6900 397.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.5600 9.5200 450.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.7500 9.2700 30.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6711 9.6700 15.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6113 9.2200 100.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.1155 8.9211 600.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.1362 9.2250 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.1329 9.2250 50.00 INE043D07CD3 IDFC LIMITED PP 22/2013 OPT-I 9.4 9.40% 22-Aug-17 100.0600 9.3589 10.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.1589 9.2048 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.0851 9.2200 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.4400 8.8500 8.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 96.4155 9.1100 100.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0300 10.7097 2.50 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 31-May-20 102.6237 9.1365 50.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 31-May-21 102.8616 9.1365 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.1566 9.2300 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 103.3568 9.8000 50.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 101.3427 10.0500 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.7534 9.2200 250.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.6500 9.2400 140.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.7000 7.6352 7.30 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.8900 7.7100 7.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.7100 7.7384 5.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.9500 7.7900 2.70 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.7000 7.8232 2.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 101.5000 10.0200 1.90 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.6800 9.2082 21.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.6200 9.2100 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.8650 9.2001 550.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.9000 9.1900 21.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT COR 9.70% 17-Jul-22 100.7000 9.7994 2.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.0593 9.1200 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 99.9931 9.1350 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.6158 9.6500 100.00 INE756I08017 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 09-Aug-22 100.4177 10.1254 300.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.3900 9.2251 235.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.5000 9.2083 174.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.2000 9.8600 4.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.15% 05-Sep-22 100.0907 9.1349 50.00 INE017A08193 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 18-Jan-23 103.1999 9.7000 21.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.8500 10.4500 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.0000 9.1300 0.40 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.9700 7.7100 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.1700 7.6900 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.7000 7.7800 203.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8029 20.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 101.5200 8.0100 14.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.5500 7.8900 10.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.5000 8.9905 12.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 100.0000 9.2300 350.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 100.3200 9.1800 150.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET #VALUE! 100.2000 11.1990 0.50 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-30 100.6000 9.2700 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.0124 9.2456 93.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 100.6700 9.3300 13.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 55.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 41.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.6000 11.0300 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 106.4000 11.3373 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com