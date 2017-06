Sep 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1220.60 NSE 14385.90 FIMMDA 20182.70 ============= TOTAL 35789.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.3732 0.0000 200.00 INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 21-Apr-14 86.1148 9.8800 100.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 96.7439 18.5900 2.60 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.7500 9.1000 1.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.7142 9.6600 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.7500 9.0500 2.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 100.1660 9.0200 250.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 13-Sep-17 100.0000 9.5000 150.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-II 9.25% 13-Sep-19 100.1106 9.2300 235.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY Ltd RESET 11-May-21 105.0500 10.9400 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS Ltd 10.40% 18-Jul-21 104.1037 9.6800 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 101.5000 12.2500 7.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.3000 9.3500 2.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 9.67% 28-Jun-22 100.7000 11.1600 0.50 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.4400 9.0800 22.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.7300 10.8800 12.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.0000 7.6300 11.00 INE039A09LM5 IFCI LIMITED 9.70% 18-May-30 102.0000 9.4500 20.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.2366 10.7000 54.00 NSE === INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Nov-12 100.0429 9.0898 100.00 INE043D07914 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.45% 10-Jul-13 99.9820 9.4499 100.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 98.9000 - 20.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 22-Jan-14 98.7034 7.8400 30.80 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 28-Jan-14 100.2104 9.4764 50.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.3797 9.4800 400.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.3595 9.0916 500.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.8000 9.1429 2.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.6826 9.2800 300.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.6910 9.2800 250.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.7035 9.2500 250.00 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 102.5000 18.7009 33.00 INE261F09GX1 NABARD 9.65% 01-Dec-14 100.4987 9.3386 250.00 INE261F09GY9 NABARD 9.44% 08-Dec-14 100.3657 9.1997 750.00 INE261F09GZ6 NABARD 9.35% 20-Dec-14 100.0179 9.2998 250.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.8226 8.9106 650.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.9095 8.8912 750.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.5677 9.0415 350.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 101.2281 8.9267 100.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.3697 - 213.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 97.4436 9.2500 50.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 100.4453 9.2688 250.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 100.2618 9.2150 60.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 101.1133 8.9237 85.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 100.0000 8.9861 950.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 101.6800 10.5060 1.00 INE039A09NI9 IFCI LIMITED 8.50% 20-May-16 94.4600 10.3598 20.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.9881 9.0899 350.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.0929 9.0294 550.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 100.8000 8.9223 300.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.5046 9.0957 800.00 INE141A09082 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.95% 23-Apr-17 102.5900 9.2044 2.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 100.9408 9.0500 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.9200 - 5.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.0562 9.1000 350.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 13-Aug-17 100.1000 9.4631 14.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.4891 9.1300 400.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.5329 9.1000 1050.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.7800 9.2500 4.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 53.5000 0.0000 4.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-II 9.25% 13-Sep-19 100.0500 - 5.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.5100 9.1691 8.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.5192 9.0899 400.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFR. 10.25% 22-Aug-21 100.0000 10.2376 1000.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 101.9500 9.0197 58.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.6000 7.8425 15.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.3000 9.5825 54.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.3000 9.3521 2.50 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.8700 - 6.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 100.6600 10.2709 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.4592 9.1000 753.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.7300 - 3.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.6210 9.0300 150.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.9800 9.1312 100.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFR. 9.67% 01-Sep-22 100.1900 - 4.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.15% 05-Sep-22 100.5918 - 400.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.3000 - 122.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.7300 0.0000 5.60 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 27.2000 0.0000 7.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.7200 9.5422 2.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 100.5900 9.1464 240.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.9200 9.2619 8.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 9.41% 27-Jul-37 101.4300 - 189.00 FIMMDA ====== INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Nov-12 100.0429 9.7000 100.00 INE667F07451 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.45% 28-Jun-13 100.2206 9.9470 30.00 INE043D07914 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.45% 10-Jul-13 99.9820 9.4500 100.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 98.9000 10.2200 20.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.4792 9.0000 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 22-Jan-14 98.7034 7.8500 30.80 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 28-Jan-14 100.2104 9.4900 50.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 94.5998 22.1368 41.30 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 24-Feb-14 100.0000 9.5800 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.3595 9.0900 800.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.3901 9.1000 650.00 INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 21-Apr-14 86.1148 9.9184 100.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5500 9.3100 1.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.6910 9.2800 350.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.6826 9.2800 200.00 INE660A07FQ5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.20% 21-Jul-14 100.4193 9.9000 100.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.7035 9.1569 250.00 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 102.5000 13.0417 60.00 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 102.3500 13.0400 40.00 INE261F09GZ6 NABARD 9.35% 20-Dec-14 100.0179 8.6500 1000.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.8234 8.9200 400.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.8226 8.9200 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.8689 8.9200 750.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 100.0000 10.6900 300.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 101.2281 8.9267 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 16-Apr-15 100.4500 9.4400 20.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.3697 9.2366 250.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 97.4436 9.2400 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.0757 9.0700 200.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 100.4453 9.1500 250.00 INE306N07021 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 30-Jun-15 102.4240 10.3500 6.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 100.2618 9.1500 60.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 101.1133 8.9300 100.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 100.0000 8.9200 950.00 INE043D07CM4 IDFC LIMITED PP 25/2013 OPT-V - 07-Sep-15 76.9100 10.1158 70.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 101.6800 10.5000 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.0768 9.0344 450.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 99.3500 10.1500 5.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.5046 9.1079 450.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.6107 9.0700 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.5728 9.1300 250.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 100.9408 9.0500 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6932 9.6604 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.9200 9.6500 5.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.0562 9.1000 350.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 13-Aug-17 100.1000 9.4701 14.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.4891 9.1300 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.6800 9.0846 5.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.1674 9.1952 955.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8648 9.0200 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.0829 9.5400 100.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 100.1660 9.0247 250.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 100.2500 9.0030 100.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 13-Sep-17 100.0000 9.4979 150.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 108.4000 9.1122 3.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.6863 8.8500 50.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-II 9.25% 13-Sep-19 100.0000 9.2500 585.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-II 9.25% 13-Sep-19 100.1106 9.2226 235.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.6000 10.5023 10.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 96.5000 9.5900 529.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 96.5015 9.5900 150.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.7500 9.0000 1.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 93.5000 7.9500 10.00 INE883A07174 MRF LTD 10.09% 27-May-21 102.9331 9.5500 97.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.0757 8.9402 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.1037 9.6700 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFR. 10.25% 22-Aug-21 100.0000 10.2381 1000.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 101.9500 9.1050 58.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.0000 9.0731 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.4000 7.8700 20.40 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.8500 9.3100 6.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.3337 9.1200 607.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.5228 9.0900 183.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.7300 10.0155 3.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.4951 9.0500 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.6210 9.0349 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.9600 9.1343 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.0788 9.1104 50.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFR. 9.67% 01-Sep-22 100.1900 9.8600 4.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.15% 05-Sep-22 100.5918 9.0500 250.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.15% 05-Sep-22 100.5940 9.0500 150.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 100.0839 9.6569 265.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 100.0000 9.2993 1400.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 100.0000 9.2989 400.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.3000 9.3100 60.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.0000 9.3600 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.7000 9.0000 2.10 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 102.6500 9.1095 30.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.3500 7.6700 1.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 105.0000 7.7096 0.70 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.8800 7.7635 11.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.9000 7.6400 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.7500 7.8600 5.40 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.7200 9.1419 2.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 100.5900 9.1361 360.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET #VALUE! 100.2500 11.1886 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.1575 9.2310 200.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 9.41% 27-Jul-37 101.2000 9.2800 193.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 9.41% 27-Jul-37 100.1200 9.3860 120.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 98.9100 10.0948 500.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.2066 11.0081 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.4500 10.9647 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com