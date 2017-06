Sep 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 939.00 NSE 3236.70 FIMMDA 8347.70 ============= TOTAL 12523.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.7900 0.0000 50.00 INE660A07IS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 06-Sep-13 99.9679 9.7700 250.00 INE451H07217 EMAAR MGF LAND LIMITED 11.25% 31-May-19 100.0000 11.2500 113.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY RESET 11-May-21 107.1195 10.7300 1.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.2700 9.3500 5.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 104.2500 9.4200 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 109.0373 7.2600 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE 8.10% 23-Feb-27 104.6337 7.7500 510.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 103.1000 7.8300 1.50 INE572F11299 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT 0.00% 31-Jan-29 21.4088 9.8800 6.50 NSE === INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.5000 - 9.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY - 21-Aug-72 100.5500 - 2.00 INE001A07IF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 19-Apr-13 99.8614 9.8469 100.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 24-Apr-13 99.7585 9.8403 500.00 INE976I07CH4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 30-Aug-13 91.6619 9.7075 150.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 30-Aug-13 113.8947 12.7870 4.00 INE136E07KR6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 24-Sep-13 108.1700 1.2194 45.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5260 7.8870 22.50 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.3913 9.1008 150.00 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING 13.65% 12-Nov-14 102.5000 18.7009 40.00 INE261F09HI0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.49% 21-Feb-15 100.3146 9.2087 300.00 INE565A09074 INDIAN OVERSEAS BANK 7.25% 08-Apr-15 95.8000 8.3041 5.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 16-Apr-15 100.5000 9.4232 20.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 96.0500 9.1181 2.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 101.7500 8.5094 1.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION 9.41% 01-Sep-16 100.9511 9.1000 250.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.10% 04-Oct-16 99.4000 9.2754 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION 9.52% 02-May-17 100.5869 9.1185 100.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION 9.61% 01-Jun-17 100.7705 9.1650 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION 9.40% 20-Jul-17 101.1324 9.0800 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION 9.27% 21-Aug-17 100.7000 9.0791 15.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION 9.25% 27-Aug-17 100.5300 9.1055 5.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION 9.07% 28-Feb-18 99.8679 9.0949 50.00 INE654A09167 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET 31-Mar-18 102.6500 9.6822 5.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 106.9500 9.2555 3.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION 10.85% 14-Aug-18 107.6619 9.1004 50.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION 11.00% 10-Sep-18 107.8000 9.2713 4.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION 11.00% 15-Sep-18 107.7500 9.2539 4.00 INE020B07EB5 RURAL ELECTRIFICATION 11.15% 24-Oct-18 109.2131 9.0943 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 53.5000 0.0000 47.50 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 58.2650 0.0000 14.20 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION 8.80% 25-Oct-20 98.2687 9.0953 200.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 98.5500 8.7673 4.00 INE090A08KL4 ICICI BANK LIMITED RESET 22-Jun-21 96.8000 9.4914 2.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION 9.61% 29-Jun-21 102.7824 9.1175 200.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION 9.36% 01-Aug-21 101.5800 9.0848 13.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION 9.48% 10-Aug-21 102.3100 9.0833 14.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.0000 7.7819 15.00 INE648A09045 STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR RESET 22-Mar-22 103.4000 9.7084 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.35% 15-Jun-22 101.5856 9.0800 300.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.4500 0.0000 0.50 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.3500 - 2.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.4924 9.0500 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.1200 9.1090 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 100.6128 - 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 100.4400 - 26.00 INE028A09065 BANK OF BARODA RESET 28-Dec-22 100.1000 9.6487 2.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 17-Jan-26 27.2000 0.0000 7.00 FIMMDA ====== INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5000 9.3022 1698.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.4300 9.2500 124.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.4279 9.2500 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 4.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY - 21-Aug-72 100.5500 10.9465 2.00 INE036M07067 DHFL HOLDINGS PRIVATE 0.00% 28-Sep-12 106.3247 10.3000 750.00 INE115A07BM8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.96% 23-Nov-12 100.1307 8.5005 150.00 INE001A07IF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 19-Apr-13 99.8614 9.6500 100.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 24-Apr-13 99.7585 9.6500 500.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 10-Jun-13 113.8947 9.2000 4.00 INE976I07CH4 TATA CAPITAL FINANCIAL 0.00% 30-Aug-13 91.6619 9.6800 150.00 INE660A07IS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 06-Sep-13 99.9679 9.7500 250.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 12-Sep-13 100.0000 9.4900 50.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5260 7.8870 20.50 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.3913 9.1000 150.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 9.75% 11-Jul-14 100.7700 9.2247 20.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 25-Jul-14 100.0246 9.5000 100.00 INE261F09HI0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.49% 21-Feb-15 100.3146 9.1000 300.00 INE565A09074 INDIAN OVERSEAS BANK 7.25% 08-Apr-15 95.8000 9.1600 5.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 96.0500 9.2658 2.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.9827 8.8700 10.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 29-Jul-15 100.4191 9.5531 50.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 101.7500 9.2600 1.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION 9.41% 01-Sep-16 100.9511 9.1000 250.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.10% 04-Oct-16 99.3000 9.5200 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION 9.28% 15-Feb-17 100.6105 9.0700 200.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION 9.52% 02-May-17 100.5869 9.0700 100.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION 9.61% 01-Jun-17 100.7705 9.0700 150.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.7100 9.6604 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION 9.40% 20-Jul-17 101.1324 9.0849 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 13-Aug-17 100.1300 9.4500 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION 9.27% 21-Aug-17 100.6700 9.0800 16.00 INE043D07CD3 IDFC LIMITED 9.40% 22-Aug-17 100.1300 9.3153 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION 9.25% 27-Aug-17 100.7500 9.0500 1.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 99.9333 9.6700 150.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.07% 28-Feb-18 99.8679 9.1050 50.00 INE654A09167 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET 31-Mar-18 102.6500 9.2640 5.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 9.43% 23-May-18 101.8952 9.0000 7.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 106.9500 9.2500 3.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 10.85% 14-Aug-18 107.6619 9.1050 50.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION 11.00% 10-Sep-18 107.8000 9.2400 2.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.7500 9.2506 4.00 INE020B07EB5 RURAL ELECTRIFICATION 11.15% 24-Oct-18 109.2131 9.1050 50.00 INE451H07217 EMAAR MGF LAND LIMITED 11.25% 31-May-19 100.0000 11.2500 113.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.1800 10.5900 100.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 98.2687 9.1050 200.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.7500 8.9600 1.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 98.5500 9.2500 4.00 INE090A08KL4 ICICI BANK LIMITED RESET 22-Jun-21 96.8000 9.9800 2.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.7824 9.1175 150.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.7837 9.1175 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.5800 9.0800 26.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.3100 9.0800 28.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.0000 10.2434 16.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.7100 7.7300 20.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.4000 7.8680 20.00 INE013A08218 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.60% 21-Mar-22 100.0000 10.5800 8.00 INE648A09045 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 23-Mar-22 103.4000 9.2576 2.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.40% 30-Mar-22 99.6000 11.4400 2.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.2700 9.9000 5.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.8500 9.3100 3.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.0600 10.7200 40.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.6400 9.0330 190.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.5860 9.0801 60.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.4000 11.1435 2.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.4924 9.0564 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.3000 9.0400 5.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.4300 9.8100 8.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 100.0000 9.1400 150.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 100.6128 9.0500 100.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 100.0200 9.0000 12.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 100.0200 9.0000 3.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 100.0000 9.2989 100.00 INE028A09065 BANK OF BARODA RESET 28-Dec-22 100.1000 9.2600 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.8500 7.7654 607.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.0300 7.7500 30.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.7500 7.8600 7.20 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.7500 7.8600 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India