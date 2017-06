Sep 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1734.50 NSE 17883.90 FIMMDA 25555.80 ============= TOTAL 45174.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.90% 18-Jun-14 100.7600 9.1700 1.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.75% 23-Sep-14 96.1000 - 100.00 INE756I07126 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.00% 29-Jun-15 100.2016 9.7300 100.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.90% 13-Sep-16 97.5000 - 1.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 05-Jul-17 100.5200 9.4400 2.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED RESET 17-Jul-17 100.7295 9.6600 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.90% 27-Aug-17 100.8400 9.0300 1.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 9.90% 15-Mar-19 101.1500 11.5500 15.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.90% 16-Nov-19 103.3000 10.1100 15.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.90% 02-Jun-21 104.7000 10.8400 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 9.50% 18-Jul-21 104.4536 9.7300 324.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 12-Aug-21 99.9000 10.7600 10.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 9.90% 07-Dec-21 100.9000 12.2700 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.90% 05-Mar-22 101.9500 7.7900 2.50 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD - 29-Apr-22 103.6000 9.3400 29.50 INE258A07039 BEML LTD - 18-May-22 100.8900 9.1000 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 9.90% 28-Jun-22 100.7000 11.1600 0.50 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.90% 17-Jul-22 100.4200 9.1600 15.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.90% 04-Aug-26 100.9000 10.7100 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.90% 23-Feb-27 104.1000 7.6100 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.90% 05-Mar-27 103.7500 7.6600 3.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% - 99.9000 12.7700 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 9.65% 27-Sep-31 106.6800 9.2900 500.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA RESET 27-Jul-37 101.5253 9.2400 240.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.90% 21-Aug-72 100.0000 9.7000 11.00 NSE === INE915D07MU5 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. RESET 06-Oct-12 125.5336 11.9406 50.00 INE915D07MR1 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. RESET 08-Oct-12 122.3900 - 5.00 INE704I07CH0 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS - 16-Oct-12 111.2120 0.0000 68.60 INE514E08480 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 03-Jan-13 100.0138 8.7085 750.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 99.5394 8.7867 50.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5331 8.9907 203.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 12-Sep-13 100.0425 - 500.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.4942 8.9684 250.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 20-Mar-14 98.5760 7.8500 25.50 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.3897 9.1159 600.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 0.00% 12-May-14 104.1453 9.9799 250.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 101.0424 8.9699 300.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 100.7459 8.9900 1250.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.7800 9.2184 40.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.3309 9.2000 250.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.5479 8.9700 250.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.1783 9.5200 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.3290 9.2299 370.00 INE261F09GV5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.60% 08-Nov-14 100.0424 9.5368 750.00 INE556F09247 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.70% 21-Nov-14 100.0506 9.6404 3150.00 INE261F09GW3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 21-Nov-14 100.0432 9.5947 900.00 INE053F09GS2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.00% 08-Mar-15 96.1000 9.5464 0.50 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.3203 - 52.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 101.1807 8.9499 450.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 97.0000 8.5231 1.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.2744 9.2400 250.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 100.6632 9.1412 100.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.6901 8.9200 250.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.1900 9.6941 250.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 101.0618 8.9436 250.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 96.2653 8.8800 50.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 95.5200 10.2768 1.00 INE549F08434 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 7.45% 28-Jan-16 99.1700 9.6497 1.00 INE565A09108 INDIAN OVERSEAS BANK 8.00% 13-Mar-16 96.5300 10.6599 1.00 INE341E08033 MSRDC SR-12 13.50% 10-Sep-16 112.1900 9.5570 0.60 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 100.0500 9.4023 45.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.1900 9.2694 250.00 INE341E08058 MSRDC SR-13 13.50% 23-Oct-16 112.4400 - 0.50 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.9698 9.0240 500.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.0389 9.0220 500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.5878 9.1182 250.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.4200 9.4693 50.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.1274 9.0000 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.0067 9.5200 100.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.5200 9.4398 20.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.8400 - 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.2797 9.0400 300.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0159 9.4800 152.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.7000 9.0733 101.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.7981 9.0300 600.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 100.1968 - 5.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 93.7700 9.4218 0.40 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.2500 0.0000 6.80 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.8100 10.4533 1.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 107.3000 9.6237 1.00 INE565A09207 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 29-Sep-19 99.1000 0.0000 1.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.2400 0.0000 440.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 97.0200 9.2084 1.00 INE341E11037 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.64% 03-Mar-20 48.0000 0.0000 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.0000 0.0000 0.50 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.5000 9.3660 4.50 INE691A09086 UCO BANK RESET 22-Mar-21 98.5700 9.7184 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.8250 9.2114 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.2639 9.0848 261.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 101.9500 9.0190 68.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 99.8643 9.0476 150.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 99.9000 - 2.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.2000 9.5988 8.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.7999 9.5600 100.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.3500 9.3438 29.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.3731 9.0600 100.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.8900 - 53.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 102.7000 9.9353 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.7743 9.0500 900.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.4800 - 10.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.0900 9.1135 11.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.2200 - 9.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 100.9733 - 350.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 100.0000 - 250.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 100.2000 9.3034 2.00 INE705A09100 VIJAYA BANK RESET 17-Mar-23 101.3800 9.2819 5.00 INE649A09050 STATE BANK OF HYDERABAD 9.35% 19-Mar-23 100.1500 9.3621 1.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 107.2300 9.9385 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.2392 9.2852 60.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.4700 - 61.00 FIMMDA ====== INE910H08020 CAIRN INDIA LIMITED 8.40% 12-Oct-12 99.9464 8.5981 150.00 INE522D07297 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 0.00% 12-Oct-12 112.4891 12.0000 100.00 INE514E08480 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 03-Jan-13 100.0138 8.5100 750.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 99.5394 8.6000 50.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.5386 10.8895 24.30 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5331 8.9500 200.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.0425 9.4202 500.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.71% 12-Sep-13 100.0000 9.4900 50.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.4942 8.8963 250.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5760 7.8500 20.50 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.3897 9.1150 800.00 INE660A07HP3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 16-Apr-14 86.1870 9.9500 290.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 104.1453 9.9800 250.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 101.5746 8.9600 100.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 101.0424 8.9699 300.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.7000 9.2000 21.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 100.7459 8.9900 1250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 25-Jul-14 100.0237 9.5000 100.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.0841 9.5200 250.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.3309 9.2000 250.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.1783 9.5200 250.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.5479 8.9700 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.3801 9.2000 350.00 INE261F09GV5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.60% 08-Nov-14 100.0424 8.8341 1000.00 INE556F09247 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.70% 21-Nov-14 100.0506 8.6500 3150.00 INE261F09GW3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 21-Nov-14 100.0432 8.6500 900.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 100.2744 9.2400 250.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.3203 9.2500 50.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.1807 8.9490 450.00 INE756I07126 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jun-15 100.2016 9.7500 100.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.45% 09-Jul-15 100.6632 8.9900 100.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.6901 8.9200 250.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.1900 9.6942 500.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 29-Jul-15 100.4191 9.5531 215.00 INE756I07134 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jul-15 100.0215 9.8200 130.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 101.0618 8.9500 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0741 9.5500 50.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 96.2653 8.8800 50.00 INE341E08033 MSRDC SR-12 8.80% 10-Sep-16 111.6300 9.0000 0.60 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 100.0500 9.6200 45.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.1900 9.1250 250.00 INE341E08058 MSRDC SR-13 8.90% 23-Oct-16 111.8600 9.0000 0.50 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.9698 9.0300 500.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS 8.00% 14-Mar-17 102.3729 9.8341 200.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.0389 8.8900 500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.5878 9.0694 250.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.1274 9.0000 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.0067 9.5200 100.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.5200 9.4200 12.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.25% 17-Jul-17 100.8400 9.6200 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.2797 9.0400 300.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0159 9.4800 150.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0500 9.4700 105.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.7200 9.0500 102.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.7981 9.0300 650.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.0000 9.5600 250.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.0000 9.5600 100.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.45% 13-Sep-17 100.1968 9.6000 5.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 99.8600 9.5200 3.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 94.9000 9.0000 0.30 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 6.85% 17-Sep-18 99.9000 - 50.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 101.1500 11.5500 15.00 INE043D08BL6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 29-Sep-19 98.7334 9.1477 5.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 98.4426 9.1045 5.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.6500 - 455.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 99.6800 10.7794 0.50 INE017A08227 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. INE017A08227 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 25-Apr-21 99.8581 9.7059 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.4536 9.6100 300.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.3962 9.1100 200.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.5722 9.0800 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.2639 9.0900 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.3100 9.0000 24.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 99.9000 10.7500 10.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 101.9500 9.0150 68.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 9.29% 25-Jan-22 104.2000 7.5582 50.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 99.8643 9.0500 150.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.7100 7.7300 25.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-22 101.9500 7.7848 2.50 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.0000 9.8748 200.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.3200 9.5791 3.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.7999 9.5600 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.3731 9.0600 100.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.8000 9.3200 50.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.75% 26-May-22 102.6000 10.2200 3.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.7743 9.0500 900.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 101.4700 9.2200 5.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 8.20% 17-Jul-22 100.4200 9.0000 10.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.8400 9.0000 15.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.0374 9.5800 550.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.95% 21-Aug-22 101.2500 9.9900 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.1400 9.0000 16.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA RESET 01-Sep-22 100.4900 9.0000 2.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 100.6837 9.0350 350.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 100.0000 9.3600 250.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 100.0000 9.2987 100.00 INE705A09100 VIJAYA BANK RESET 17-Mar-23 101.3800 9.2239 5.00 INE202E07062 INDIAN RENEWABLE ENERGY 9.02% 24-Sep-25 99.3700 9.0000 12.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 102.6200 9.1000 100.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 102.7200 9.0900 10.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 11.85% 23-Feb-27 103.9500 7.6366 44.60 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.7500 7.7500 14.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.9500 7.8400 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 27-Mar-27 103.0000 7.7598 5.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 2.50 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5000 9.3044 2000.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.4700 9.2450 356.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.7181 9.2200 200.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 99.0250 10.0815 250.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.14% 18-Sep-37 97.1100 10.3000 25.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0430 78.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.60% 21-Aug-72 100.0000 11.0433 7.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 106.3577 10.9200 150.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.7000 10.8275 2.00